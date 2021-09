COVID-19 en Sancti Spíritus: Nuevas disposiciones a partir de este jueves (+fotos)

Queda prohibido el desplazamiento, después de las 2:00 p.m., de bicicletas, triciclos eléctricos y de combustión, así como el movimiento peatonal en sentido general. (Fotos: Delia Proenza/ Escambray)

Aunque, según trascendió en el más reciente análisis del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento y control de la COVID-19 en Sancti Spíritus, la clave para salir de la crítica situación que hoy presenta el territorio es hacer cumplir lo ya dispuesto desde el pasado año, nuevas medidas se anunciaron para su entrada en vigor a partir del jueves 16 de septiembre.

Frank Osbel Cañizares, vicegobernador provincial, relacionó las restricciones que se pondrán en práctica, cuya finalidad es conseguir que menos personas se desplacen, en vehículos o a pie, por calles o áreas públicas, como una forma de contener los crecientes contagios de los últimos meses.

Para corresponder a esta finalidad, las medidas son:

Paralizar todos los trámites de la subordinación local y provincial, así como los centros comerciales, incluyendo panaderías, restaurantes y cafeterías en el sector estatal y no estatal, los cuales expenderán alimentos solo para llevar y hasta las 2:00 p.m.

Los sábados y domingos no abrirá ningún establecimiento estatal ni particular, y se cerrará el trabajo por cuenta propia, exceptuando la actividad de quienes ofertan alimentos para llevar, y hasta la 1:00 p.m.

No podrá circular el transporte público del sector no estatal en ninguna de sus variantes, excepto los coches y triciclos, u otros, que estén vinculados a áreas de salud y de comercio, educación, industria alimentaria y Servicios Comunales, todo ello en función de la pandemia y con la debida autorización de las Asambleas Municipales del Poder Popular.

Los vehículos del sector particular, cuyo último número de la matrícula sea par, podrán circular los lunes, miércoles y viernes, mientras que aquellos cuyo dígito final de la chapa sea impar podrán desplazarse exclusivamente los martes, jueves y sábados.

Los vehículos que no posean matrículas circularán lunes, miércoles y viernes, y los domingos no podrá desplazarse ningún medio no autorizado.

Queda prohibido el desplazamiento, después de las 2:00 p.m., de bicicletas, triciclos eléctricos y de combustión, así como el movimiento peatonal en sentido general.

Durante la sesión se pasó revista al comportamiento de la situación epidemiológica en cada uno de los municipios, con análisis pormenorizado acerca de la disponibilidad de capacidades en centros de aislamiento, control de medicamentos para su uso efectivo y racional y prontitud en la atención médica tanto institucional como a nivel domiciliario.

“Todavía la provincia experimenta un incremento en los casos y si multiplicamos los que nos van saliendo por el probable número de contactos (10 como promedio en cada uno), pronto las cifras serán mucho más alarmantes”, consideró Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en la provincia.

Al reflexionar acerca de la explosión de nuevos contagios con el virus del SARS CoV-2, la Primera Secretaria expresó: “Para detener esta transmisión tenemos que adoptar medidas extremas en la provincia, el pueblo ha estado pidiendo medidas de manera constante y las que estamos aplicando desde septiembre del año pasado son más o menos las mismas que se han puesto en práctica en todas las provincias, pero no siempre se han aplicado con efectividad. Ha faltado sistematicidad, control y disciplina, y todo esto debido a que no hay exigencia”.

De igual forma, llamó a reforzar con toda la responsabilidad posible el trabajo en frentes donde antes se consiguieron resultados satisfactorios, como la restricción de movimiento en áreas y zonas con altos niveles de infestación por el virus, que como regla ahora permanecen totalmente abiertas.

Indicó, asimismo, salir de las reuniones e ir a la base, atender de manera cuidadosa el mecanismo de diagnóstico e información oportuna de los resultados de los exámenes para la confirmación de los casos, revisar los procederes para la atención a los ingresos domiciliarios y el traslado de enfermos hacia los centros de aislamiento. Irregularidades en estos frentes han motivado, dijo, un alto número de quejas por parte de la población.

Según se subrayó en el encuentro, un eslabón indispensable para hacer funcionar bien toda la actividad relacionada con la prevención y el manejo de enfermos y sospechosos serán los grupos de apoyo comunitario. Los mismos estarán integrados por representantes de los CDR, la FMC, las organizaciones políticas, la CTC, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y la ANAP, según el caso, y deberán apoyar de manera constante el trabajo de los consultorios del médico y la enfermera de la familia.

Otros aspectos evaluados en la reunión fueron la marcha del proceso de vacunación en edades pediátricas y el perfeccionamiento en la organización de las ventas en el sector estatal. Tocante al control de las colas, quedó claro que se evidencia una menor actividad por parte de los grupos creados con ese fin, cuando la situación demanda de un incremento en el trabajo.

Como una de las vías más efectivas para restablecer la disciplina que se impone en estos tiempos y que se ha visto resquebrajada, se indicó, además, reforzar el quehacer de entidades y cuerpos impositores encargados de hacer cumplir lo dispuesto por la Ley en materia de propagación de epidemias.

“Esta batalla la libramos todos. Si hacemos bien las cosas, nosotros y la población, las personas se sentirán atendidas y los problemas se resolverán en el momento. Cuando hay casi 2 000 familias confirmadas en los domicilios y otro número significativo de sospechosos pendientes de una prueba, se necesita elevar la exigencia, actuar con más prontitud, sensibilidad y responsabilidad”, concluyó Pérez Martín.