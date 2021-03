COVID-19 en Sancti Spíritus: Se confirman casos en seis municipios (+infografía)

En los últimos 15 días se han diagnosticado 499 espirituanos contagiados por la COVID-19. (Foto: José Luis Camellón/ Escambray)

Acostumbrados como estamos a la variabilidad de la COVID-19 en cuanto al reporte diario de casos, no es de sorprender que hoy se reduzca en más de la mitad los contagiados si se comparan con los informados ayer. Me explico: que a los 62 positivos reportados el domingo le sucedan los 18 de hoy no quiere decir, como se sabe, que se haya ido cortando la transmisión. La reducción de la cifra podría deberse más a la disminución de los exámenes de PCR realizados que al control de la pandemia.

Lo que sí no varía es que muestras de más o de menos, la positividad sigue siendo elevada, pues de las 334 pruebas recibidas en la jornada precedente, 18 resultaron confirmatorias de la enfermedad para un 5. 39 por ciento de positividad. Lo otro inmutable, hasta ahora, es la dispersión, tanto que los enfermos detectados pertenecen a seis de los ocho municipios de la provincia.

Si bien la balanza se inclina a favor de los contactos de casos ya confirmados —lo cual es un respiro—, aún en tres de los pacientes no se precisa la fuente de infección: en dos del área Centro de Sancti Spíritus y en uno de Taguasco.

Y continúa la capital provincial encabezando la lista de las complicaciones: seis de los 18 contagiados residen en este territorio, de los cuales tres pertenecen al policlínico Centro, uno al Norte, otro al Sur e igual número a Guasimal.

En cantidad le suceden Yaguajay y Cabaiguán, lugares donde se reportan cuatro personas infectadas por el nuevo coronavirus, en cada caso; le sigue Trinidad con dos y, luego, Jatibonico y Taguasco con uno en cada sitio.

Al son de los contagios —que es más grave si se viene a ver que la representación gráfica de esa línea sube y sube por días— se ha ido elevando todo, como es de suponer: 151 controles de focos activos en toda la provincia; 63 centros de aislamiento; 247 casos activos hospitalizados, de los cuales dos se hallan en estado crítico inestable; zonas en restricción…

Para sopesar la intensidad de este segundo rebrote bastaría añadir que en los últimos 15 días se han diagnosticado 499 espirituanos contagiados por la COVID-19, lo que ha catapultado la tasa de incidencia de la provincia a 107. 82 por 100 000 habitantes.

Luego del 8 de septiembre, en la provincia 1 440 personas se han infectado con el SARS-CoV-2 y aún hoy las cifras ondulan hacia el incremento. No son vanas suposiciones, les dejo un dato: de los 1 453 espirituanos que se hallan ingresados en centros de aislamiento, 137 son por sospechas de padecer la enfermedad y hoy aún resta por recibirse el resultado de 789 exámenes de PCR. Entonces, podrá usted sacar sus propias conclusiones.