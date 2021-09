Covid en Sancti Spíritus: Se diagnostican 516 nuevos contagios

Trinidad computa el mayor número de personas infectadas por el nuevo coronavirus en la jornada. (Foto: Ana Martha Panadés)

Lo más estable que hemos andado por ahora es en los reportes de más de 500 enfermos en las últimas jornadas, como si la curva de contagios empezase a descender, discretamente, después del lunes, cuando todavía las estadísticas sobrepasaban los 700 casos por día.

No es para esperanzarse y, mucho menos, para confiarse. La covid suele voltear el marcador a su antojo y aún no es posible hablar de un freno, sobre todo, porque la transmisión autóctona sigue prevaleciendo —515 de los diagnosticados al cierre de la jornada anterior obedecen a ello, pues solo un paciente tiene como fuente de infección el extranjero—, los confirmados están dispersos por los ocho municipios, la positividad de las muestras continúa altísima al igual que la tasa de incidencia, y no son datos para despreciar.

Al cierre de la jornada anterior y a tono con la complejidad epidemiológica que viene mostrando, Trinidad computa el mayor número de personas infectadas por el nuevo coronavirus: 115, distribuidos, fundamentalmente, en sus dos policlínicos urbanos, aunque también se confirman enfermos en Condado y en Caracusey.

Y si de gravedades se habla habría que referirse a Yaguajay, municipio con una sostenida tendencia al incremento de los enfermos, tanto que al cierre de ayer notifica 105 casos, de los cuales 41 corresponden a la cabecera municipal, 36 a Meneses, 15 a Mayajigua y 13 a Venegas.

Por su parte, la capital provincial también deviene otro de los territorios con un tenso panorama, pese a que evidencia una considerable disminución en las últimas jornadas a juzgar por las estadísticas: 77 pacientes, de ellos 32 pertenecen al Policlínico Norte; 22 al Sur; 12 al Centro; cinco a Los Olivos; cuatro a Banao y dos a Guasimal.

En tanto, Cabaiguán, donde igualmente se ha venido ensañando la covid, reporta 67 enfermos, de los cuales uno es importado y 13 residen en Guayos. En número hoy le suceden Fomento y Jatibonico con 65 y 49 pacientes, respectivamente.

La Sierpe, no obstante, incrementa respecto al día anterior al registrar 36 casos, mientras que en Taguasco se notifican solo seis, de ellos cuatro de Zaza del Medio.

Si de un indicador positivo pudiésemos hablar es de que, al menos ayer, los egresos superaron los confirmados: 840 contra 516; no obstante, para recordarnos, si hiciese falta, la complicación epidemiológica están las 795 personas que ingresaron ayer a centros de aislamiento entre positivos y sospechosos de padecer la enfermedad.

Lo otro que continúa prendiendo las alertas es la tasa de incidencia de casos confirmados en la última quincena: 2 724.28 por 100 000 habitantes con 12 608 espirituanos contagiados con la enfermedad y en tres municipios se supera la media provincial, como es el caso de Fomento, 4 719.24; Trinidad, 3 835.55 y Taguasco, 2 758.25.