De aguas olímpicas a mundiales

Serguey y Fernando Dayán remarán en sus tradicionales 1 000 metros y en el C-2 a 500 metros.

Aún con los resuellos del espectacular oro olímpico de Tokio 2020 en el C-2 a 1 000 metros, el canoísta espirituano Serguey Torres Madrigal ya se encuentra en Europa para tomar parte en el Campeonato Mundial de Canotaje, anunciado del 16 al 19 de septiembre en Copenhague, Dinamarca.

Para esta cita Serguey asumirá novedades competitivas en relación con eventos deportivos anteriores. Junto a su compañero Fernando Dayán Jorge, remará en sus tradicionales 1 000 metros y en el C-2 a 500 metros, distancia que hace rato no realiza.

Para llegar en la mejor forma posible a este Mundial, el espirituano apenas ha podido disfrutar su título. Tras el regreso de Tokio y un escasísimo descanso, retomó su preparación en aguas de la presa La Coronela, el cuartel general del canotaje cubano.

“La preparación ha sido un poco atípica porque en realidad este año concentramos todo el entrenamiento para la competencia fundamental: los Juegos Olímpicos; pero, teniendo en cuenta la cercanía de este evento y que es el único título que nos falta por alcanzar, decidimos prepararnos para participar en el Mundial.

“Nos ha sido difícil mantener una buena forma, pues al regreso de Tokio nos quedamos aislados en la cuarentena en el hotel Tulipán, ya después fuimos a La Coronela, pero perdimos unos ocho días de entrenamiento; no obstante, nuestro bote tiene experiencia y damos los toques finales en Polonia para competir al más alto nivel nuevamente”, comenta el espirituano a través de WhatsApp.

Acerca de su incursión en los 500 metros, una distancia en la que hace rato no compite, explicó: “El calendario olímpico cambió y ahora no se debe competir en los 1 000, sino en los 500. Queremos ver cómo nos va, hay muchos botes que no clasificaron para los juegos y entrenaron solo para este evento, pero competiremos como siempre lo hacemos”.

De todas maneras, Serguey buscará sumar otra presea a su abultado medallero mundialista, que se estrenó en el 2003 cuando aún era juvenil. En la edición del 2019 (no compitieron en el del 2020 a causa de la pandemia), Serguey se alzó con una medalla de plata en el C-2 a 1 000 metros.

Además de esta dupla, Cuba competirá en el Campeonato Mundial con José Ramón Pelier, Yarisleidis Cirilo y Katherin Nuevo, todos participantes en la Olimpiada de Japón.

Esta es la última competición del canotaje cubano en el actual año para luego retomar los entrenamientos de cara a los compromisos del ciclo que recién inicia.