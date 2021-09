De la sospecha a la confirmación de la COVID-19 en Sancti Spíritus: itinerario de un vía crucis (+fotos)

Irregularidades en las disponibilidades de test rápidos, colas multitudinarias en las consultas de IRA, horas en espera para hacerse una prueba, pacientes que se marchan ante el imperativo de ingresar, retardos en la comunicación de los resultados de los PCR a los pacientes… son algunas muestras que confirman que los protocolos no siempre se cumplen al pie de la letra

El diagnóstico ágil y oportuno resulta vital para frenar los contagios. (Foto: Dayamis Sotolongo/ Escambray)

—Pa’ atrás, de nuevo pa’ la casa, dijo más resignado que conforme el señor.

—¿Te vio el médico? ¿Te hicieron la prueba?, inquirió el otro sin levantarse del asiento ni del asombro.

—Sí, pero dicen que no hay camas en los centros de aislamiento, que hay que esperar en la casa a que nos llamen, respondió.

—Entonces, ¿nos iremos?, se preguntó a sí mismo en voz alta el otro.

Y mientras aquel hombre se iba con la mochila colgada en la espalda y una jaba haciéndole contrapeso al ventilador que cargaba en la otra mano, dejaba a su interlocutor sentado en las afueras de la consulta de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) del Policlínico Centro, en la ciudad de Sancti Spíritus, al lado de la maleta que ya había ido a preparar a su casa de Los Olivos cuando dijeron que solo se iban a hacer test SUMA y era obligado el ingreso.

Otros se habían marchado antes sin rezar en hoja de cargo alguna, pese a la madrugada en la cola, a la fiebre de días, la tos incesante, el contacto sabido con un caso positivo… E igual irresponsabilidad se había propagado también ese día por el resto de las consultas de IRA de los policlínicos de la cabecera provincial.

Era el lunes 6 de septiembre. Dos días después en el policlínico Carlos Juan Finlay, de Cabaiguán, de la consulta de IRA también se habían marchado muchos pacientes: no había test rápido. Lo confirmaban a Escambray los que, pasadas las ocho de la mañana, decidieron quedarse para verse con el médico, aun a sabiendas del anuncio que hiciera temprano la doctora: los medios diagnósticos debían llegar, posiblemente, después de la una de la tarde.

En escenarios tan complejos los protocolos para el manejo y tratamiento de casos sospechosos y positivos a la COVID-19 han mutado tanto como el mismísimo coronavirus. Del aislamiento institucional para todos, se pasó a potenciar el ingreso domiciliario en algunos; de los test rápidos en todos los municipios, se determinó hacer test SUMA solo en la cabecera provincial y el PCR evolutivo quedó, fundamentalmente, para embarazadas y niños…

Todo está escrito, pero de lo que dicen los protocolos a lo que se hace, a veces, media un trecho larguísimo y de tal incongruencia en el día a día se confirman no pocas “muestras” negativas.

Cientos de espirituanos se atienden diariamente en las consultas de IRA del territorio. (Foto: Dayamis Sotolongo/ Escambray)

DEL PROTOCOLO A LA REALIDAD

El lunes 6 de septiembre las consultas de IRA de los cuatro policlínicos urbanos de la capital provincial no eran el enjambre de cientos y cientos de personas que se han aglomerado días atrás. Y tampoco se debía a que de un día a otro disminuyeran los contagios ni a que existiesen menos pacientes con síntomas respiratorios; ese mismo día allí se implementaba un nuevo protocolo para la atención y el manejo de los casos sospechosos y positivos a la COVID-19.

Consiste, según informaba la doctora Yurién Negrín Calvo, subdirectora de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, en la realización de test SUMA y el aislamiento mientras se esperan los resultados.

“A todo paciente sugestivo de COVID-19 que acude a las consultas de IRA se les toma muestra de test SUMA —apuntaba Negrín Calvo—. Este test tiene el resultado aproximadamente en 24, 48 horas y si da positivo esa misma muestra el laboratorio la confirma por un PCR. Si ese test es negativo se evalúa el paciente para su alta clínica. Este protocolo se está evaluando también para poder implementarlo, de ser posible, en Trinidad.

“En el resto de los municipios se hace el test rápido de antígeno que tiene su respuesta en 30 minutos, si es positivo inmediatamente se toma la muestra para PCR y el paciente ingresa. En el caso de dar negativo entonces se revalúa a las 48 horas y si los síntomas persisten se toma muestra para test SUMA”.

No obstante, al parecer, en el Policlínico Sur tal protocolo venía adelantándose desde el sábado cuando la cola empezó a diezmar ante la disponibilidad únicamente de esta prueba. Lo padeció Yudit Fiallo quien retornó a su casa el sábado y el lunes andaba entonces con el bolso al hombro: “Yo fui una de las que tuve que regresar muriéndome, dice; casi todo el mundo lo hizo porque nadie venía preparado. Hoy sí vengo lista para un posible ingreso, tengo síntomas y soy contacto de dos compañeros de trabajo que son positivos”.

Después de dos horas de cola y ya dentro en espera de la consulta, Aurelio Rodríguez desenrosca la boca del saco blanco de nailon donde carga sus pertenencias y asegura: “Vengo listo para lo que sea, porque las cosas a tiempo tienen solución. Tengo 68 años, soy hipertenso y los pulmones no los debo tener muy buenos”.

Para quien ha visto en 24 horas alrededor de 400 pacientes aquella veintena de personas que aguardaba el lunes fuera de la Sala de Rehabilitación del policlínico Sur no era casi nada. La doctora Elizabeth Solano, residente de tercer año de Medicina General Integral, lo afirma mientras alude al nuevo protocolo: “Se evalúa el paciente, se le indica y se le hace el PCR y la encuesta epidemiológica, se aísla hasta que lo vienen a recoger para un centro”.

Mientras existan capacidades. Porque a mitad de mañana, por ejemplo, en la entrada de la consulta de IRA del Policlínico Norte algunos esperaban en los asientos con el equipaje al lado; mientras que al mediodía en el Centro la doctora Yisel Cáceres Machado hablaba del mismo protocolo y de la obligatoriedad del aislamiento, al tiempo que repasaba los nombres y los teléfonos en aquella hoja como seña de que toda regla también tiene excepciones.

“Depende de la disponibilidad. En estos momentos los centros de aislamiento están a su máxima capacidad; son muchos pacientes. A medida que se dan altas, se están llamando y ocupando las camas”.

Sin contemplarse, acaso, que en tanta ida y vuelta van de un lado a otro también posibles contagios. Los mismos riesgos que propagan quienes, como han comentado a Escambray o en redes sociales, tienen que ir tres días seguidos para hacerse un test rápido en Tuinucú o los fomentenses que no alcanzaban incluirse en los 25 exámenes que dicen se hacían durante algunas jornadas o los trinitarios que sintomáticos se han amontando desde las seis de la mañana para hacerse la prueba o los cabaiguanenses que, como Isidoro Martínez, fueron el miércoles por la mañana con síntomas a la consulta de IRA del Policlínico I y pudieron hacerse el examen por la tarde, cuando hubo test.

Y no es que todos los que se hacen un test acuden verdaderamente con síntomas ni que todos estén contagiados; pero Negrín Calvo aportaba un dato revelador: la positividad, por ejemplo, en los test negativos que luego se repiten a las 48 horas se halla por encima del 20 por ciento y en algunas áreas ha superado el 40.

Medio diagnóstico al fin, se tiene en cuenta; mas, de él no debe depender la toma de conducta según los expertos. Acaso, por eso ahora el alta de los casos positivos se determina más por la evolución clínica que por el resultado negativo de cualquier examen. Pero hasta hoy tales pruebas son el único modo de transitar de la sospecha a la confirmación de la COVID-19 y no debería entonces implicar un itinerario tan riesgoso.

Autoridades de Salud en el territorio aseguran que el atraso de las personas en saber el resultado del PCR, generalmente, es un problema de información porque el laboratorio da la información en tiempo. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

PROCESANDO

Que actualmente, de acuerdo con el protocolo, el PCR evolutivo se les realice solo a las embarazadas y a los niños no se debe, de acuerdo con autoridades sanitarias, a que no exista disponibilidad, sino a la atención diferenciada para con estos grupos de riesgo. Y tal adecuación del protocolo no ha implicado, contradictoriamente, que se procesen menos muestras.

Al menos así lo reconoce la doctora Laydi Rosa Cabrera Martínez, directora del Laboratorio de Biología Molecular: “Diariamente estamos procesando por tecnología de SUMA alrededor de 1 080 muestras y por PCR 700. Y como la situación epidemiológica está tan crítica y no tenemos capacidad para todo lo que toma la provincia, estamos mandando entre 500 y 600 muestras al laboratorio de Matanzas. Se le está haciendo PCR a todo el que tenga un test rápido positivo, por eso es que nos está entrando tanto”.

Tanto como para ir procesando más de lo que pueden, tal vez, en 24 horas puramente de insomnio, pues los exámenes han ido incrementándose casi a la velocidad de los contagios. En mayo, cuando se estrenaba el laboratorio, procesaron más de 5 000 exámenes de PCR; en junio, superaron los 9 000; en julio fueron 15 952 y en agosto, 19 192.

Y puertas afuera los pacientes “procesan” también otros datos: que si cuando son negativos nadie informa los resultados, que si algunos a los tres días aún desconocen que resultaron positivos, que otros de pronto no aparecen en las bases de datos…

Mas, la prolongación de los resultados no se debe a una dilación del procesamiento, al menos ahora, porque sí ocurrió a mediados de agosto. Lo sostiene Cabrera Martínez: “Sí estuvimos colapsado y salían hasta en 72 horas, pero ahora lo que está entrando se está procesando. Lo que sale positivo en SUMA hoy se confirma mañana con PCR y todas las muestras que se tomaron ayer se están trabajando hoy, así que entre 24 y 48 horas salen los resultados”.

Para rematar dudas añade con total exactitud: “Cada 96 muestras se manda un parte al puesto de mando provincial y después al final se manda lo general de todo el día. El atraso de las personas en saber el resultado, generalmente, es un problema de información. El laboratorio da la información en tiempo”.

Laydi Rosa Cabrera Martínez, directora del Laboratorio de Biología Molecular de Sancti Spíritus. (Foto: Dayamis Sotolongo)

Se tuerce, quizás, desde el mismo centro de aislamiento donde a veces se rotula la muestra con el nombre que se entiende y no con el que es o se cambia un número en el carné de identidad y tales imprecisiones desencadenan, a la postre, no pocos inconvenientes. Sin descartar que en el laboratorio alguna muestra puede derramarse o puede existir un cambio de coloración y tener que repetir la muestra, accidentes que —según Cabrera Martínez— podrían ocurrir, pero que aquí son inusuales.

Como debiera ser también una rareza que en una consulta cualquiera los medios no estén cuando los pacientes acuden. Ha sucedido, dicen las autoridades, excepcionalmente: “Tenemos para hacer test rápido, SUMA y PCR —sostenía Negrín Calvo—. Hemos tenido algunas dificultades, se ha retrasado la entrada de algunos de estos medios diagnósticos, sobre todo, de los hisopos; pero sí hay cobertura”.

Y hasta hoy siguen siendo la vía para saber si una persona es positiva o no a la COVID-19. Tal certeza no la ha cambiado ningún protocolo, como mismo tampoco ha obviado un principio epidemiológico fundamental: el aislamiento.

Por más que se quebrante, a veces; por más que las adecuaciones se tergiversen al punto de que algunos enfermos, aun con síntomas, deciden quedarse en casa antes de ingresar o prefieren vivir —o morir— con la incertidumbre antes de aguardar por un resultado en un centro de aislamiento donde también pueden contagiarse.

Las consultas de IRA son, acaso, uno de los tantos síntomas para medir hoy la pandemia que nos azota. Y tal percepción concordaba con lo que explicaba a Escambray el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, el pasado 30 de agosto cuando las estadísticas mostraban un descenso y las atenciones médicas no:

“Siempre que estén los cuerpos de guardia de los policlínicos prácticamente colapsados y con gran afluencia de casos no podemos afirmar que hemos mejorado”.

Y dicha apreciación pesa hasta los días de hoy. Para una provincia que en las últimas jornadas ha venido rozando hasta los 900 casos diarios, que muestra una de las positividades más altas de la isla, que ingresa más de un millar de personas por día, los protocolos deberían ser tan inviolables como el juramento hipocrático. Tras cada quebranto hay una persona y toda torcedura implica también confirmar la peor de las sospechas: los contagios probablemente sean más, muchos más.