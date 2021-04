Egipto exige más de 1 000 millones de dólares por el bloqueo del Canal de Suez

Las autoridades egipcias exigirán más de 1 000 millones de dólares de compensación por el bloqueo del Canal de Suez. (Foto: reuters)

Las autoridades egipcias exigirán más de 1 000 millones de dólares de compensación por las tarifas perdidas de tránsito por el Canal de Suez, los gastos derivados del estancamiento del tráfico marítimo y los trabajos para desbloquear la infraestructura —que permaneció paralizada durante una semana por el portacontenedores Ever Given—, según declaró el teniente general Ossama Rabei, jefe de la Autoridad del canal.

De acuerdo con Russia Today, Rabie explicó que la cifra ha sido calculada teniendo en cuenta las pérdidas de ingresos por el bloqueo del canal, así como el costo del equipo, de la maquinaria y de las horas trabajadas por los 800 rescatistas que reflotaron el barco. También advirtió que el Ever Given y su cargamento no podrán salir de Egipto si la cuestión de la compensación no se resuelve y llega a los tribunales.

(Con información de Russia Today)