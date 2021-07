Eglys de la Cruz queda fuera de la final del rifle de aire a 10 metros

La espirituana, décimo lugar en esta prueba en Río 2016, fue una de las 50 mujeres que iniciaron la prueba. (Foto: Roberto Morejón)

Un récord olímpico y el pase a finales con notas bien altas marcaron la lid clasificatoria del rifle aire a 10 metros para damas, en que la cubana Eglys de la Cruz concluyó en el lugar 37 sin acceso a la final de ocho.

La espirituana consiguió series de 104.5, 102.4, 103.2, 103.6, 103.8 y 103.0 unidades en el Campo de Tiro de Asaka, para un total de 620.5, lo mejor de una latinoamericana en la justa que convocó a 50 rifleras.

La cubana ostenta como marca personal y récord nacional una tirada de 627.9, conseguida en una copa del mundo en Alemania hace tres años.

Pues con esa cifra, incluso con algo más, hubiera quedado fuera de la disputa de las preseas, ya que lo menos que permitió acceder al lujoso recinto de las finales fue un notable 628.5.

La noruega Jeanette Hegg Duestad estuvo en mañana de plácemes, pues tiró 632.9 y estableció récord para las citas olímpicas.

Yoleisy Lois, entrenador de Cruz, visitó la zona mixta concluida la prueba y aseguró que «el resultado no fue el esperado. En los días que llevamos acá no llegamos al nivel que conseguimos durante la base de entrenamiento en España, en junio. No alcanzamos los rendimientos que pensábamos. No obstante, hubiera sido difícil para ella acceder a la final, pues debía lograr lo mejor de su carrera».

En diálogo ameno y franco, Lois sostuvo que Eglys está bien de ánimo y recordó que en la prueba de bala (fusil tres posiciones) se sentirá más fuerte y segura, pues ahí ha alcanzado los mejores resultados de su carrera.

«No hay preocupación para asistir al evento de 3×40 y lograr un resultado o por lo menos luchar de tú a tú con las oponentes», enfatizó.

La jornada fue histórica de todos modos para la muchacha, pues con el primer disparo igualó con la judoca Driulis González en la condición de cubanas con más participaciones bajo los cinco aros, cinco per cápita, coincidiendo en Atenas 2004 y Beijing 2008.

«Un día histórico, lo ha hecho siendo madre y se mantiene con los mismos deseos de entrenarse y competir. Esperamos que en los eventos que vienen podamos lograr un mejor resultado», apuntó el profesor.

CHINA SE LLEVÓ EL ORO

Una vez más se demuestra que una cosa es clasificar y otra ganar. Si la noruega Duestad brilló en preliminares, la china Qian Yang se llevó la corona con tirada de 251.8 (dos series) que pasa a los libros como récord olímpico también.

La escoltaron en el podio Anastasiia Galashina (251.1), del Equipo de Refugiados, y la suiza Nina Christen (230.6). La noruega quedó para el lugar cuatro con 209.3.