Tiro deportivo en Sancti Spíritus: En el centro de la diana

Una sólida formación desde la base contribuye a desarrollar la cantera de tiradores espirituanos. (Foto: Elsa Ramos/Escambray).

No es cuestión de género, pero de la mano de las mujeres la línea de tiro ha estado bien resguardada en la provincia. Ahí están para atestiguarlo varias de ellas que han llegado a los eventos más importantes del mundo, con la prominencia mayor para Eglys de la Cruz Farfán, la mejor riflera cubana y única con medalla en Juegos Olímpicos, la de bronce en Beijing 2008.

Esa tradición parece estar a buen recaudo en Sancti Spíritus, que en los pasados Juegos Escolares y Juveniles vio coronar el tiro deportivo en el primer lugar, debido, sobre todo, a la puntería de las muchachas, sin desdeñar el aporte de los muchachos a ese saldo.

Justamente del influjo de Eglys bebe Leidy Laura Herrera Madrigal, quien en esa cita obtuvo cuatro medallas (2-1-1) en el rifle a 10 metros, tras ser ganadora habitual en estas lides durante los cinco cursos que lleva en la EIDE Lino Salabarría Pupo.

“El que me embulló para entrar en el área fue mi papá y después me fue gustando mucho. Quien más me ha inspirado es Eglys porque he investigado mucho sobre su historia. Aquí me han aportado mucho los entrenadores Yaidel y Raikel, pasamos un poquito de trabajo porque a veces no tenemos municiones buenas y entonces lo que hacemos es muchas estáticas, ejercicios sin las municiones y así vamos practicando en todo el año hasta que se efectúe la competencia. Creo que los resultados se dan por el empeño que pone el entrenador y la dedicación del atleta”.

En manos de Gabriela Pérez Rodríguez se quedó casi todo el botín de los juegos, al punto de resultar la más integral de la competencia con cuatro títulos, tres en los Escolares y uno en la lid juvenil. “Le puse mucho empeño porque quería tener buenos resultados porque el año pasado quedé en cuarto lugar, estaba pensando en una plata o un bronce; cuando entré estaba segura de mí misma y comencé a hacer las cosas como mismo me decía mi entrenador. Nos preparamos para las dos competencias por igual, algunas tienen distintas ropas y son diferentes fusiles, pero es la misma técnica porque ya en el juvenil están la del equipo nacional que tienen más puntuación”.

Así comienza a esculpir una carrera que le entró por la sangre. “Mi hermano Carlos Daniel también fue tirador y yo quería entrar en la EIDE, hice las pruebas directas aquí, le debo todo a mis entrenadores”.

DETRÁS Y DELANTE DE LA LÍNEA

Tales saldos condicionaron que Yaidel Ávila Gómez fuera seleccionado como el mejor entrenador del certamen en su deporte. Así vio coronado un esfuerzo que ya suma casi 30 años entre balas, petos y disparos. “Esperábamos ganar el evento porque estas muchachitas el año pasado fueron campeonas nacionales y repetían las tres, pero el saldo fue mejor de lo que esperábamos, casi copamos el podio: cogimos primero y segundo individual y el tercer lugar no lo logramos, pero quedamos empatadas con una guantanamera y se perdió por el sistema de desempate que se establece aquí, ganamos el mixto y esas niñas, Leidy Laura y Gabriela, compitieron en juveniles y ganaron, los varones del rifle ocuparon el segundo puesto”.

Pero el tiro en Sancti Spíritus tiene tradición desde que se practicaban todas las modalidades y lo ha mantenido ahora que, como en todo el país, escasean las balas, las armas y todos los recursos. “Llevamos unos 8 o 10 años siendo campeones nacionales en el femenino tanto escolar como juvenil; de hecho, ha habido algunas promociones al equipo nacional. En el fusil, sobre todo, contamos con fuerza técnica de experiencia, incluso nos apoyan algunos que hoy están en México y nos envían municiones, trajes; tenemos buenos rifles porque nos los hemos ganado con el resultado que tiene la provincia y hay que destacar el apoyo incondicional de los padres en todo. Sin ellos no pudiéramos lograr nada de esto”.

Por años, el campo de tiro de la EIDE ha sido la sede de las competiciones nacionales y no solo de los Juegos Escolares, un aspecto que favorece a los locales.

“Este es el mejor campo de tiro que tiene el país, exceptuando el de La Habana donde entrena el equipo nacional; tratamos de conservarlo y este año se remozó. Eso es una ventaja porque compiten donde mismo entrenan, que eso no lo tienen otras provincias, pero a la hora de pararse en la línea de tiro ya es otra cosa. Ahí es muy importante la concentración, a pesar de todas las habilidades que vaya desarrollando un atleta. Eso lo vimos con Gabriela, de quienes todos esperaban el oro por los resultados que ha tenido; eso la presionó un poco, pero hablamos con ella y en el juvenil, donde enfrentó a tres del equipo nacional, le dijimos que lo de ella era competir, y ahí ganó un bronce e hizo una tirada mejor y con más de 15 puntos de lo que tiró en los Escolares”

PRÓXIMAS TIRADAS

Para el año que comienza y termina en julio del 2025 con la próxima edición de los Juegos, los augurios están en la línea de tiro. “Esperamos buenos resultados en la pistola femenina y el fusil masculino porque repiten atletas que este 2024 tuvieron buenos saldos, además de que ya preparamos tres niñas nuevas, aunque a veces se nos dificultan las bases de entrenamiento, los topes, que son importantes para poder desarrollarse”.

Mas, el asunto no es ganar un evento y ya. Para sostener el trabajo de años el tiro deportivo intenta mantener su zaga: “Últimamente tenemos problemas con el trabajo en la base que prácticamente no está aportando lo que necesitamos, los muchachos llegan aquí sin base y tenemos que empezar de cero, enseñar a tirar, después de la covid y otras afectaciones, el sistema competitivo no es bueno, no se han podido realizar eventos provinciales desde hace varios años.

“Uno de los problemas más graves es que en el municipio cabecera no contamos con entrenador en el área y nosotros nos nutríamos mucho del trabajo de Carlos Arias en el combinado Mártires de Barbados, casi todos los muchachos salían de ahí. Tenemos una buena matrícula, hay 40 capacidades y con una escalera bien preparada ya que siempre hay que esperar dos o tres años”.

Así y todo, entre las balas, Sancti Spíritus espera seguir dando en el centro de la diana para que le sigan naciendo íconos del tiro cubano.