El libro de Cepeda, un batazo editorial

Portada del libro.

Lo dio a conocer en un post en Facebook Eduardo René Casanova Ealo, presidente de la Editorial Primigenios, de Miami: acaba de ser editado el libro Frederich Cepeda: la voluntad como primicia.

Es como un jonrón editorial conectado a varias manos e impulsado especialmente por su autor, el cabaiguanense José Ramón Crespo Jiménez, a quien la noticia lo removió en su aposento de Guayos.

“Me sorprendió al enterarme por las redes, porque no pensé que el procedimiento iba a ser tan rápido, pues esos procesos editoriales llevan tiempo”.

Pero este “juego” ha tenido muchos innings desde que inició hace unos cinco años: “Hacía mucho tiempo que tenía la idea, pero no encontraba la forma de acercarme a Cepeda, lo conocía como lo conoce una buena parte del pueblo. Hace cinco años le comenté mi intención a Alexis Bastida, que fue uno de los primeros entrenadores de Frederich en la EIDE Lino Salabarría. Un día me llamó y me dijo: ‘Vamos, que el león está dispuesto’. Fuimos a Cabaiguán y, después de un juego de la Serie Nacional. tuve un encuentro breve y me dijo: ‘Sí, estoy dispuesto’”.

Así se gestaron las primeras páginas de un libro necesario y justo: “Este es un texto donde, además de la voluntad de Cepeda, está la de muchas personas; su propia familia, a la que no conocía, pero siempre me recibió con una buena cara en su casa, tanto sus padres como la esposa me ofrecieron todas las facilidades”.

Varios turnos al bate debió rendir el destacado pelotero para este partido editorial que seguí en algunos de sus momentos. “Con Cepeda muchas veces tuvimos que hablar por teléfono, conversar en lo personal para que me explicara algunas cosas, si no hubiese sido por él no hubiera podido hacer esto. En una ocasión habíamos quedado en vernos en el estadio y lo que hizo ese día da la muestra de lo que él fue capaz de ofrecerme. Habíamos previsto vernos al final del juego y cuando me vio me dijo: ‘Creo que no vamos a poder, porque a las cinco tenemos una reunión con el equipo’; me llevó para la parte de atrás del dugout y él miraba por una ventanita para ver cuándo le tocaba batear y regresaba conmigo”.

Así pudo conocer al Cepeda que aparece en el texto: el pelotero excepcional, el ser humano admirable. “Cuando le pregunté por gente que él quería que entrevistara, me mencionó a un muchacho que trabaja al lado del periódico Escambray y me dijo: ‘A este no me lo puedes dejar fuera cuando hagas las entrevistas’; ese es su amigo de la infancia, y para qué decirte, me puso todos los documentos en la mano, las fotos, nunca vi un obstáculo, una mala cara”.

“El libro, de unas 200 páginas, cuenta desde su nacimiento, la niñez, su familia, su incursión en Series Nacionales y otros eventos; incluye un capítulo con opiniones de especialistas, amigos y otras personas. Tiene una selección de informaciones que se han publicado en diferentes medios de prensa para dar una mejor visión del atleta; contiene además una buena cantidad de fotos y, como está en activo, cierra con su desempeño en la edición 60 de la Serie Nacional”.

Terminado el partido “escrito”, comenzó para Crespo el extrainning editorial. “El pasado año presenté el libro a la Editorial Luminaria, la respuesta que se me había dado era que se había tenido en cuenta como un encargo editorial, pero el director que estaba en ese momento salió. Este año no se incluyó en el plan, no sé los motivos por los cuales no se hizo. Sé que sus recursos no son los más amplios, luego supe que para este año se habían incluido los libros que estaban pendientes del pasado”.

Con 67 años de edad, dice Crespo, no se podía dar el lujo de esperar por muchos plazos. “Por eso, lo recogí y vi esta editorial que ya me había publicado otro libro y decidieron acoger este. La gestión la hice con Marlene E. García Pérez, que es la editora, fue una de las lectoras, hace unos seis meses que trabajamos en eso, ella está en España y es la que tiene el contacto con esta editorial y a través de los canales electrónicos se lo fui mandando. Aquí se hizo la corrección por parte de Clotilde Hernández Carús. El diseño de cubierta es de Yainel Matías, con fotos de Brian Pereda Alsina. Le di el libro a Cepeda para que lo leyera y le hiciera las correcciones o sugerencias que él estimara”.

Con cuatro libros anteriores: El hombre de los refranes, El cantor de los pueblos, El último palmero en Guayos y Mitos y realidades de Don Manuel, Crespo conectó su jonrón: “Muchos creen que voy a hacerme rico con el libro y no saben cómo son las cosas con los derechos de autor para los cubanos que no residen en Estados Unidos y están bloqueados también para poder cobrar ese derecho, pero estoy contento por el libro, fueron cientos de horas dedicadas a él, y pasó por las manos que había que pasarlo”.

Y saldrá. Así lo confirmó a Escambray, vía Messenger, el cubano nacido en Quemado de Güines Eduardo René Casanova Ealo, presidente de la casa editorial que cuenta con alrededor de 400 títulos de autores de diferentes países: “Tengo vínculos con muchos escritores del área de Cabaiguán, Sancti Spíritus y Trinidad. Ya José Ramón había publicado con nosotros un libro de ensayos precioso, en una colaboración entre Primigenios y Magape Editorial.

“La editorial no se especializa en libros de deportes; sin embargo, editamos el de Frederich. Es un diseño fabuloso que incluye fotografías, tablas, gráficos. Queremos hacerle dos ediciones: una a precio regular y una edición de lujo en tapa dura con ilustraciones y fotos a color, estará disponible en unos días en Amazon y será todo un acontecimiento; pretendo presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Miami a finales de noviembre y Primigenios contará con un espacio los días 19, 20 y 21”.

Frederich Cepeda Cruz recibió con gratitud este batazo editorial, que es el primer libro escrito sobre él. “Estoy muy contento. Crespo es el principal protagonista de que se realizara el libro porque siempre mostró mucho interés desde el principio y me contactó desde el primer día. Me dijo que si estaba de acuerdo en que se hiciera un libro sobre mí y le dije que sí, recuerdo que estaba tímido al principio porque pensó que quizás porque no es un autor reconocido no le iba a aceptar la propuesta, él se mostró muy humilde y para mí toda persona que se interese en mi carrera o en mi vida personal me enorgullece. Lo ayudé siempre, estoy muy contento, más por él que por mí, porque ha trabajado muy duro para realizar este sueño”.