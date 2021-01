Tiendas Caribe responde: “Abrimos con 25 centros y vamos a terminar con 25”

La necesidad de cambiar el CUC ha provocado por estos días largas colas en los bancos. (Foto: Vicente Brito / Escambray).

“Ahora no valen quejas, el que venga y se queje, no hay solución. No estamos esperando por queja para abrir alguno. Abrimos con 25 centros y vamos a terminar con 25; no vamos a aumentar”.

En esos términos respondió a Escambray Kenier Aguiar Ramos, director de la división espirituana de la cadena Tiendas Caribe, luego de la publicación del comentario “El CUC, ¿un bicho raro?” en este sitio web el 8 de enero pasado y en la edición impresa de este medio al día siguiente.

El texto periodístico cuestionó que no todas las unidades de Tiendas Caribe y Cimex, así como de Palmares, Artex, Egrem… (ninguna en estos últimos casos) que operaban con el peso cubano convertible (CUC) antes del primero de enero, lo admitían con posterioridad a esa fecha, a pesar del anuncio del Gobierno cubano de que el también llamado chavito circularía por seis meses más.

“El CUC, ¿un bicho raro” se detuvo, particularmente, en las cadenas de Tiendas Caribe y Cimex, a raíz de que en la emisión del programa Mesa Redonda correspondiente al 14 de diciembre el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, informó que todos los centros de ambas entidades recibirían el CUC para evitar la aglomeración de personas en las instituciones bancarias y de Cadeca, necesitadas de cambiar chavitos en su poder.

De esa manera, por la vía natural del comercio, la ciudadanía entregaba la moneda circulante, argumentaba Murillo a la teleaudiencia nacional. En la emisión siguiente del programa televisivo, que contó también con la comparecencia de Marino Murillo, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, confirmó lo expuesto con anterioridad, y especificó que en los primeros cuatro días de enero abrirían de forma escalonada y recibirían CUC 3 431 establecimientos, sumados los de ambas cadenas.

En opinión de Kenier Aguiar, la Tarea Ordenamiento para la cadena de Tiendas Caribe en Sancti Spíritus no inició el Día Cero; comenzó a partir del primero de octubre de 2020, cuando todos sus establecimientos empezaron a devolver en pesos cubanos (CUP) a razón de 1×25 en las operaciones comerciales. “Fuimos una de las provincias líderes en eso”, resaltó.

Aguiar Ramos aseguró que desde un principio la división espirituana tenía definido que solo 25 unidades comerciales, de las 66 con operaciones en CUP en el territorio, aceptarían el CUC; todo ello con la aprobación de la entidad matriz. “Nosotros propusimos un poco más, y nos pidieron reducir”, añadió.

“Siempre se planteó que las tiendas que tuvieran más condiciones continuarían recibiendo el CUC”, alegó el directivo, quien mencionó, igualmente, el análisis de conjunto realizado con Cimex en aras de disponer de una representación en los diferentes municipios espirituanos.

Aguiar Ramos acentuó que a la hora de determinar los establecimientos que aceptarían el peso cubano convertible se valoraron las condiciones técnicas relacionadas con las cajas registradoras, debido a la obsolescencia de parte de estas, así como otros requerimientos vinculados con las cajas fuertes y la recogida de valores, en coordinación con la Empresa de Servicios Especializados de Protección S.A. (Sepsa). El director de la división agregó que en la actualidad resulta poco significativa la cifra de efectivo recogida, cuyo destino final es la incineración.

También señaló que previo al Día Cero, la referida cadena de tiendas informó por los medios de comunicación locales y plataformas digitales sobre los establecimientos que proseguirían aceptando el chavito. “Más información el pueblo no puede haber tenido”, recalcó.