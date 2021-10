Eriel Sánchez: Siempre voy con la jaba de ganar

Asumo esta designación con deseos de hacer bien las cosas y de tener grandes resultados, comenta Eriel. (Foto: Boris Luis Cabrera)

Eriel Sánchez León llevará otra vez las riendas de un equipo nacional. Ahora será el que intervendrá en los Primeros Juegos Panamericanos Junior, que tendrán por sede a Colombia en noviembre próximo.

La nominación está determinada por su desempeño en la Copa del Mundo Sub-23 efectuado en México, donde Cuba quedó en el cuarto lugar, a pesar de llegar al final del torneo con un equipo diezmado por el abandono de varios peloteros. Justo por ese elemento, resulta loable lo que hicieron los muchachos que defendieron la pelea por las medallas.

No regresó, como pensó, con el oro, aspiración que siempre me pareció, más que un exceso de optimismo, una concepción mental para enfrentar la competencia a la que no asistimos como favoritos; pero el hecho de encarar un torneo como este, donde varios jugadores se desgajaron poco a poco, y aun así pelear con lo que le quedó, debe haber abonado razones a la Comisión Nacional para ratificarlo en la dirección.

Al final solo regresó la mitad del conjunto. Pero de eso Eriel pidió no hablar desde que concertamos el diálogo. Es un derecho que tiene y que, al menos yo, respeto. Interrogantes quedaron en el tintero: ¿Cómo dirigir y trazar estrategias cuando un equipo se va desarmando en medio de una competencia? ¿Cómo impregnar en los que van quedando las ganas de jugar y salir al terreno, como lo hicieron? ¿Qué efecto provoca en un colectivo el abandono de muchos compañeros? ¿Son evitables las fugas a la manera en que ahora se vieron?

Él prefiere centrarse en lo que se avecina y enfrentar este otro reto, ahora que Cuba estará nuevamente en un evento internacional con los ojos encimas y los dientes afilados.

“Asumo esta designación con el mismo interés y la misma responsabilidad con que lo he hecho en todas las ocasiones en que he sido director en mi corta carrera. Lo asumo con deseos de hacer bien las cosas y de tener grandes resultados”.

Del equipo que asistió a México se ha dicho que repetirán siete, o sea, que en mayoría serán nuevos atletas, muchos de los cuales se han mantenido en preparación y partir de la próxima semana todos se reunirán de cara al evento colombiano

“Hay un grupo que lleva tiempo entrenando en La Habana con especialistas como Germán Mesa, Alexander Mayeta, José Elósegui, esos son los peloteros que no son de los que repiten de la Copa del Mundo; el resto del conjunto debe estar el lunes en La Habana para entrenar juntos, en dependencia de los resultados de las pruebas de la covid que todos deben llevar como parte del protocolo.

“El trabajo se ha concentrado por áreas, creo que ha sido muy bueno todo lo que se está haciendo por la Comisión Nacional de llamar a todos estos especialistas para ir trabajando sobre las deficiencias, no hay tiempo de cambiarle la técnica y otras cosas a los muchachos, sino tratar de pulir o trabajar en las dificultades”.

De esta preselección vuelven a estar excluidos los peloteros Yosimar Cousín y Yunior Tur. Por exclusiones anteriores, sobre todo la del equipo de la Copa del Mundo, Eriel fue fustigado por todas partes, de modo que la alusión al tema ahora es obligada: “Siempre he hecho la propuesta, incluso en este evento, para que los dos muchachos se incluyan en la preselección y la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Béisbol es la que no ha aceptado”.

Por las características de la competencia, en Colombia Cuba tendrá a varios de los rivales que ya vio en la Copa del Mundo, aunque quizás no los mismos peloteros. De todas formas, la Copa del Mundo puede ser, hasta cierto punto, un termómetro, a la manera en que lo ve Eriel: “Creo que se apreció la excelente calidad de los equipos que participaron, buenos talentos, excelente preparación y el Mundial tuvo un alto nivel, todos estos muchachos poseen un gran potencial, traen una trayectoria escalonada de todas las ligas que ellos juegan; además, tienen muchas posibilidades de topar, de jugar; se vieron en muy buena forma. El Panamericano debe tener mucha calidad, pues a no ser Argentina repiten casi todos los equipos y, si llegasen a repetirse las nóminas, va a ser un evento de tanta calidad como el reciente Mundial”.

¿Cómo se inserta Cuba en ese nivel? ¿Qué tanto nos diferencia, más allá de las medallas?

No creo que estemos muy lejos de esto, los muchachos nuestros tienen mucho talento. Nosotros tenemos una Serie Nacional, pero para nadie es un secreto que por los problemas de la covid no hemos podido jugar lo suficiente; fuese bueno que siga esa liga de desarrollo, el evento Sub-23 donde solo participen los de esa categoría para poder contar con 16 equipos completos, pues varios de estos muchachos no tienen la posibilidad de intervenir en la Serie Nacional debido a la cantidad de peloteros con experiencia y establecidos que tenemos.

¿Cómo terminaste en México?

Solo terminé complacido por el resultado que alcanzamos para el país porque pudo mejorar en el ranking, logramos bajar al séptimo puesto del 11 en que estábamos y creo que con eso uno debe quedar no contento, pero sí complacido con el resultado.

¿Con cuál jaba vas ahora al Panamericano?

Con la misma que he ido siempre: con la de ganar, pues nunca voy con la de perder y con la disposición de llevarnos el campeonato, también. Tenemos un equipo muy joven, ahora con la inclusión de peloteros mucho más jóvenes y de menos experiencia, pero en realidad no podemos hablar del nivel y proyección hasta que no los veamos en medio de la competencia.