Evalúan de positiva reforma salarial en Sancti Spíritus

La reforma salarial benefició a unos 16 750 trabajadores de Educación. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Aunque aún persisten algunas insatisfacciones, el impacto de la reforma de salario iniciada el pasado primero de enero muestra un resultado positivo en Sancti Spíritus durante el primer trimestre de aplicada porque la nueva escala resolvió la mayor parte de las distorsiones que existían anteriormente, valoró Idania Hernández Marín, subdirectora que atiende esa materia en la Dirección Provincial de Trabajo.

Sin embargo, la directiva reconoció que el déficit de materia prima debido a las dificultades impuestas por el bloqueo y la crisis económica derivada de la pandemia por la COVID-19 incide en los ingresos de no pocos trabajadores, fundamentalmente en aquellos a los cuales se les aplica la modalidad de destajo.

Además, cuando cierre el trimestre debían existir utilidades en las empresas, lo cual mejoraría la entrada financiera de los trabajadores, pero muchas entidades no van a obtener ese provecho y se van a afectar las ganancias personales.

Por otra parte, la directiva mencionó que por la premura de este proceso hubo demoras en la explicación a algunos trabajadores de las nuevas formas de pago que se iban a implementar, en la corrección de algunos salarios, en determinadas adecuaciones hechas a las plantillas y, en general, en la información de todos los detalles a los colectivos.

Igualmente, en diciembre se reportaron dificultades con el tema de las liquidaciones de las vacaciones y con el adelanto de los 1 000 pesos; sin mencionar que todavía existe insuficiente preparación de los directivos y especialistas del área de Recursos Humanos para tratar estos temas.

“También existe insatisfacción porque los trabajadores erróneamente se han comparado entre sectores y organismos diferentes y no nos podemos comparar porque cada uno tiene su especificidad y responsabilidad. Además, algunos han confundido el término de la evaluación que tienen con el cargo que desempeñan, se paga el cargo, no la calificación porque alguien puede ser de nivel superior, pero está ocupando un cargo de técnico medio y no se le paga el nivel superior”, aclaró la especialista.

Igualmente, mencionó algunas incongruencias salariales reportadas en los sectores de Salud y Educación, las cuales se estudian a nivel nacional con posibilidades de ser rectificadas; y el reclamo de esos segmentos porque no se les mantuvo el pago por años de servicio.

En general, con la reforma de salario en la provincia se beneficiaron más de 48 600 trabajadores de las unidades presupuestadas y como pagos adicionales se mantuvieron las maestrías y doctorados, condiciones laborales anormales, nocturnidad, categoría docente, entre otros.