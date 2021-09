Impresionantes fotografías de la erupción del volcán Cumbre Vieja en Islas Canarias

Los residentes observan la lava después de la erupción de un volcán en el parque nacional Cumbre Vieja en El Paso, en la isla canaria de La Palma, el 19 de septiembre. (Fotos: Borja Suarez / Reuters)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha afirmado que el Gobierno de España está con los ciudadanos de La Palma y asegura que la gestión de la crisis no terminará “cuando la lava llegue al mar”, sino cuando se “haya reconstruido” la isla. Según avanzó, el consejo de ministros “ha dado los pasos” para declarar la zona de emergencia.

La lava se eleva tras la erupción de un volcán en el parque nacional Cumbre Vieja en El Paso, en la isla canaria de La Palma, el 19 de septiembre. (Foto: Reuters)

Se esperaba que la lava llegara la noche del lunes al mar pero no ha sido así. El movimiento se ha ralentizado en las últimas horas, ha explicado el director del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, Pevolca, Miguel Ángel Morcuende. Ahora va a unos 300 m/hora (por la mañana lo hacía a más del doble). Esto no significa, ha aclarado Morcuende, que la erupción haya disminuido su actividad. Se deberá constatar en las próximas horas si esta reducción es una tendencia o no.