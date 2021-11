La autoridad moral del Partido garantiza la unidad de la nación

Inmersos en el trabajo desplegado con posterioridad al VIII Congreso de la organización, la implementación de los acuerdos aprobados, expresados en las Ideas, Conceptos y Directrices derivados de la magna cita, se efectúa la Asamblea de Balance del Comité Municipal del Partido, con el reto de dinamizar todas las estructuras a lo interno, para que sean convocantes, faciliten el intercambio, el debate cada vez más democrático, atractivo, cercano al pueblo en su conjunto y no solo en su entorno inmediato.

Evocamos en Trinidad importantes acontecimientos históricos: el 150 aniversario del fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina, el 128 de la muerte de Mariana Grajales Coello, el 64 de la jornada en la que fueron asesinados por esbirros batistianos cinco jóvenes trinitarios: Pedro Zerquera Nieblas, Clemente Magariño Pereira, Mario Guerra Landestoy, León Francisco Pettersen Domínguez y Fausto Pelayo Alonso; el 60 de haber sido encontrados los cuerpos del brigadista alfabetizador Manuel Ascunse Domenech y Pedro Lantigua Ortega. Tenemos memoria, el heroísmo de los mártires alienta, compromete y con ellos seguiremos conquistando el futuro de la Patria.

Desafiante ha resultado para el Partido el impulso al proceso de actualización del Modelo Económico Social y la Estrategia del Plan de Desarrollo Socialista con la participación de todos los actores económicos, en un escenario hostil, generado por el recrudecimiento del bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos en tiempos de pandemia, materializado en un incremento de la guerra no convencional en el ámbito político-ideológico, con el empleo de sofisticados medios y campañas mediáticas desde el exterior en las redes sociales para tratar de subvertir a nuestro pueblo.

El estado de la militancia se incrementa por tercer año consecutivo, cumpliendo así con una de las acciones del balance anterior. En los procesos de crecimiento se ha velado por la calidad y cumplido con las proyecciones aprobadas; no obstante, se requiere intensificar la atención a los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, con énfasis en los que reúnen los requisitos, con el propósito de elevar las incorporaciones de los procedentes de esta organización.

En el sistema de atención a las organizaciones de base se han definido prioridades dirigidas a transformar los principales problemas que se presentan en el municipio, en este sentido es insuficiente la preparación de los cuadros y la vinculación de los miembros del Buró con los funcionarios en el cumplimiento de sus misiones.

En la UJC a todos los niveles se aprecia mayor cohesión y organización del trabajo y un papel más protagónico de sus estructuras; de igual manera se ha fortalecido la participación del Buró Municipal del Partido en los diferentes espacios que tiene la juventud comunista, aunque se requiere reforzar esta labor en la base.

En cuanto a las organizaciones de masas, se labora por revitalizar su accionar en todas las esferas de la sociedad y actualizar su funcionamiento en correspondencia con los tiempos que vivimos. Urge incrementar el vínculo con la base, con métodos diferenciados e intencionados dirigidos a la defensa de la Revolución y a la lucha contra las manifestaciones de delito e indisciplinas sociales, donde jueguen un papel protagónico los militantes del Partido.

En las condiciones actuales, se tiene que potenciar la participación de los jóvenes y trabajadores en las actividades de preparación político-ideológica, económica, jurídica, cultural y en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en función de los intereses y propósitos colectivos en el enfrentamiento a la subversión, lo cual exige un modo de hacer más enérgico y combativo. Se precisa desterrar actitudes contemplativas y apáticas para contrarrestar hechos y actuaciones negativas que se producen.

Resultan insuficientes los análisis que realizan las organizaciones de base del Partido sobre el aprovechamiento de los recursos humanos, tecnológicos y de la comunicación social en escenarios que corresponde fortalecer la labor política-ideológica, incluyendo todas las plataformas digitales.

En tal sentido el trabajo político-ideológico demanda creatividad, ajustarnos con efectividad al escenario que vivimos, potenciar el estudio de la historia, que garantice una mejor preparación a los orientadores políticos y más calidad de las reuniones de estudio, hacer llegar a cada ciudadano el mensaje de optimismo y la confianza en que juntos sabremos enfrentar y vencer cualquier obstáculo. Se requiere de una profunda transformación dirigida a potenciar las esencias y los valores que emanan de la obra de la Revolución.

En el período que se evalúa el territorio ha venido cumpliendo y creciendo en los principales indicadores económicos, exceptuando el actual año. No obstante, quedan aspectos en los cuales no se alcanzan los resultados deseados, al no explotar al máximo la creatividad, la proactividad y la motivación de los trabajadores para participar y crear en los procesos productivos, aspectos estos que hay que continuar analizando, profundizando y evaluando, donde los cuadros tienen una alta responsabilidad.