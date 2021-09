La única guerra que perdió Eloy (+fotos)

Eloy recibió en varias ocasiones reconocimientos de la máxima dirección del Partido por su desempeño en diferentes actividades. (Foto: Archivo PCC)

Para Eloy Guerra Guerra, “toda la vida es deber”. Y habrá que escribirlo y decirlo en presente —siendo leal a Martí—; aunque la COVID-19 le haya arrebatado, poco a poco, el aliento de su cuerpo, robusto y noble, que parecía indómito, como sus ideas.

Casi nadie se hubiera atrevido a vaticinar que aquel muchachón que se estrenó como obrero agrícola en el plan lechero Dos Ríos, de la Empresa Pecuaria Managuaco, pudiera luego eslabonar un historial a golpe de desinterés y de acudir adonde la urgencia lo dictaba.

No era un hombre dado a los titubeos, cualidad que demostró con creces tanto en las responsabilidades políticas y administrativas a lo largo de sus 67 años de vida, eclipsada por el SARS-CoV-2 este 14 de septiembre. Su condición de dirigente juvenil, primero como miembro del Buró Municipal de la UJC en Taguasco y luego, como integrante del Comité Provincial de esa organización política, le permitió comprender que para ser líder no hace falta solo ímpetu; sino, también, saber escuchar al otro con la humildad del que no aspira a pedestales.

De esa filosofía nunca se desprendió, ni cuando fungió como instructor del Partido en el municipio de Sancti Spíritus, ni cuando encabezó los destinos políticos de ese territorio de 1992 a 1994, justamente cuando la economía cubana tocaba el fondo del llamado Período Especial. Gladiador, al fin, en medio de las carencias demenciales de la década de los 90 de la centuria pasada, asumió en 1994 la vicepresidencia del Consejo de la Administración Provincial a cargo de las esferas de la Construcción y el Transporte.

De ahí pasó al sistema del Turismo; pero siempre bajo el código de la laboriosidad, aprendido en su cuna guajira. En este ramo, se inició al frente de la marina Puerto Sol, de Trinidad; más tarde llevaría las riendas de la División de la cadena Islazul en Sancti Spíritus y finalmente, por unos ocho años, capitaneó los rumbos de ese sector en la provincia, etapa en que nació el hotel Brisas Trinidad del Mar, en días que casi no pegaba un ojo por lo que significa la construcción del hasta hoy mayor centro de su tipo en el territorio.

En su itinerario hubo espacio para desempeñarse como representante de Cuba Deportes en Sancti Spíritus; también como director de la Unidad de Propaganda del PCC (2008-2018) y al frente de la Oficina de Administración y Servicios, en la sede del Comité Provincial del Partido, donde combinó dos virtudes que para algunos son excluyentes: solía ser austero en el manejo de los recursos y comprensible si el problema llevaba a cuestas la necesidad de un ser humano. Y aunque le dijera un “No” a quien tocara su puerta, remataba la despedida con su clásica frase: “Bueno, bicho, aquí estamos”.