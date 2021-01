Lesionado Yankiel Mauris en su brazo de lanzar

Mauris: Ya me duele menos, puedo mover el brazo y todo, pero cuando hago el movimiento como para lanzar me duele el hombro. (Foto: Istvan Ojeda Bello)

El lanzador espirituano Yankiel Mauris Gutiérrez no salió, como se esperaba, en el primer juego entre Sancti Spíritus y Cienfuegos en la fase de cruces de la 60 Serie Nacional de Béisbol.

Sucede que está lesionado en su brazo de lanzar tal como lo confirmó el propio atleta desde la burbuja cienfueguera donde juega su conjunto.

“Cuando lancé en Sancti Spíritus en los juegos de confrontación entre nosotros me sentí normal, pero cuando llegué aquí a Cienfuegos al otro día por la mañana no podía ni levantar el brazo, así llevo tres días.

Comenta que, por indicaciones médicas, se inyectó con diclofenaco: “ya me duele menos, puedo mover el brazo y todo, pero cuando hago el movimiento como para lanzar me duele el hombro. El médico me recomendó que cuando se me quitara el dolor calentara mucho y si se me quitaba volviera a lanzar, pero si no se me quitaba que no lanzara, que ni hiciera el intento porque se me iba a empeorar la lesión”.

Comentó que en una ocasión durante la serie sintió molestias al calentar, pero después se le quitó.

El doctor Yandy Rivero Rangel, médico del conjunto, explicó que Mauris fue evaluado también por el doctor Francisco Montesinos, jefe médico de la Federación Cubana de Béisbol.

“Mauris tiene una lesión en el hombro derecho en el supraespinoso, pero es leve hasta el momento. Según Montesinos él puede hacer algunos ejercicios con ligas y un trabajo de fortalecimiento para luego realizar otros con el fisioterapeuta. En dependencia de ese tratamiento y de la disposición de él, pudiera lanzar, pero hay que esperar la evolución porque todo el mundo no asimila los tratamientos de la misma manera”, dijo Rivero Rangel.

Refirió que en estos momentos recibe tratamiento a base de diclofenaco, dipirona, realiza los ejercicios recomendados por el doctor Montesinos y recibe masajes en la articulación del hombro.

“El diagnóstico es preliminar, o sea de acuerdo a las maniobras que se le realizaron y al lugar donde refiere el dolor, aun debemos realizarle un ultrasonido para determinar qué tiene”.

Yankiel Mauris Gutiérrez desempeñó una excelente campaña como principal relevista de los Gallos.

Trabajó en 28 partidos, todos como relevo, ganó diez, solo perdió dos y salvó cinco. En 58 entradas de labor tuvo efectividad de 1.40 PCL, whip de 1.22 y los contrarios le conectaron para 250, ponchó a 38 hombres y regaló 18 boletos.

Sobre el brazo del zurdo Yamichel Pérez recae la alta responsabilidad de buscar la primera victoria de los Gallos ante Pinar del Río. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

Yamichel buscará primera victoria de los Gallos

Sobre el brazo del zurdo Yamichel Pérez recae una alta responsabilidad: la de salir al box en busca de la primera victoria de los Gallos ante Pinar del Río en la fase de cruces de la 60 Serie Nacional de Béisbol.

Su elenco salió por la puerta estrecha en el partido de apertura cuando cayó en extrainning en diez entradas 9-7, entre otras cuestiones, porque falló el pitcheo abridor de Yuen Socarrás.

Aunque no tuvo una buena arrancada en la campaña, Yamichel se recompuso y terminó muy bien al punto de que en sus últimas tres salidas permitió solo dos anotaciones en veinte entradas de labor.

En la lid trabajó en 18 partidos, todos como abridor, acumuló 92 entradas, con promedio de siete victorias y siete derrotas, su efectividad fue de 4.50 PCL, los contrarios le batearon para 313, ponchó a 43 y regaló 33 boletos.

Yamichel fue puntal en el título de Matanzas durante la pasada campaña al punto de ser electo como el jugador más valioso de la postemporada al sumar 15.2 entradas lanzadas, con apenas dos carreras permitidas, una de ellas sucia, seis hits, ocho ponches y dos boletos. Ganó un partido y salvó tres entre la semifinal y la final y con el elenco yumurino sumó nueve éxitos sin derrotas.

Su rival de este viernes será el derecho Vladimir Baños quien ganó nueve y perdió seis, con efectividad de 3.93 PCL, los rivales le conectaron para 280 en 103 entradas de actuación, ponchó a 54 y concedió 28 boletos.

El partido será a partir de las diez de la mañana en el estadio “Cinco de Septiembre”

Este viernes también está previsto el primer duelo entre Matanzas y Cienfuegos desde la una de la tarde en el “Huelga”.