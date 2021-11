Los “escapes” del gas liberado en Sancti Spíritus (+fotos)

La venta de gas liberado se concentra en siete puntos de la ciudad cabecera provincial. (Fotos: Vicente Brito/Escambray).

Para los clientes del gas liberado que antes compraban en un área cercana al supermercado de Olivos II y ahora lo hacen en la placita radicada en la calle Anglona, en la ciudad de Sancti Spíritus, el hecho de contar con una instalación mejor acondicionada constituye aliciente ante la extensa lista de reclamos relacionados con las desfavorables condiciones del antiguo local, donde varias personas sufrieron caídas al intentar acceder en busca del producto. Enhorabuena por esta mejora, solo que las colas y los criterios en torno a estas siguen siendo una constante en cada punto visitado.

De esto se entera Escambray durante el recorrido que, una vez más, hace por las rutas del gas en la ciudad cabecera, ocasión en la que dialoga con consumidores y con los que tienen el deber de responder las preguntas de este medio de prensa para esclarecer situaciones en beneficio de la población; sobre todo, cuando hay que abordar temas tan neurálgicos como el de la entrega de este combustible doméstico que, desde el 2019, se extendió por todos los Consejos Populares de la ciudad cabecera y hoy beneficia a más de 37 000 núcleos, concentrados en siete puntos.

ENZONA: LA NUEVA MODALIDAD

Dice Pedro Alberto García León, vecino de la zona de Kilo-12, que es mejor ir caminando a La Habana que esperar por que llegue su turno para adquirir la bala de gas. “Llevo más de una semana anotado y cuando no es porque no entraron las cantidades suficientes es porque el carro falló o llegaron los que pagaron mediante la plataforma EnZona a reclamar sus derechos; incluso, los que tienen preferencias por la covid o por ser impedidos físicos. El caso es que cada vez son más las modalidades que se imponen ante quienes necesitan el producto y no queda más remedio que esperar por la demorada y extensa cola”.

Este parecer se escucha igualmente en otras partes de la ciudad, donde las personas se cuestionan por qué quienes pagan por EnZona pueden comprar gas cada 15 días, mientras que el resto de los consumidores deben esperar un mes para cambiar el cilindro.

Al decir de Orlando Bello Carmona, jefe del grupo técnico de la Unidad Empresarial de Base División Territorial Comercial de Combustibles Sancti Spíritus, lo relacionado con el pago electrónico es una fórmula que se inició nacionalmente y como Sancti Spíritus no acababa de “despegar” se buscaron variantes como la de reducir el ciclo de compra cada 15 días para estimular su uso por parte de los clientes, pues ello evita que los puntos operen con mayor cantidad de dinero en efectivo porque entra directamente a la cuenta bancaria de la entidad.

“Lo del ciclo de compra cada 15 días constituye una medida temporal —aclara Bello Carmona—, que deberá cambiarse según las personas utilicen y conozcan este sistema, pero existen orientaciones claras de que en cada punto se destinen solo 15 balas para la venta a impedidos físicos, EnZona y casos de covid, a razón de cinco capacidades para cada modalidad; el resto de los cilindros de gas va a la población y como parte de esta pueden estar, también, quienes no alcanzan cupos con prioridad; es decir, los que deseen hacer la cola para adquirir su cuota y pagar según prefieran: en efectivo o a través de la plataforma digital”.

Y por tratarse de una modalidad que se impone en tiempos donde el uso de las tecnologías es cada vez más habitual, la UEB Comercializadora de Combustibles labora, además, de conjunto con Etecsa, para establecer el pago del gas mediante la aplicación Transfermóvil, lo cual se informará oportunamente a sus clientes. Por lo pronto, desde septiembre hasta el 25 de octubre unos 1 600 espirituanos han realizado la compra del gas por EnZona, pero la aspiración de la entidad es que sean muchos más.

El dilema de las colas continúa alterando el servicio de gas liberado en Sancti Spíritus.

LOS MENSAJEROS TIENEN SUS DÍAS

Según José Alberto Martínez Quintana, jefe de Grupo en la Casa Comercial del Gas en Sancti Spíritus, cada día son muchas las personas que se atienden allí con diferentes tipos de problemas relacionados con el servicio; uno de ellos ha sido el tema de los mensajeros, a los cuales se les ha puesto un sistema que, si bien no resulta perfecto, al menos trata de organizar de la mejor manera posible la función de quienes se desempeñan en esta actividad.

“La principal prioridad es la venta a la población y, en dependencia de las cantidades que nos entren, destinamos un número reducido para las demás modalidades, aunque en los últimos tiempos se han presentado problemas con las entregas; primero, porque la entidad distribuidora no ha dispuesto de la totalidad de sus carros para asumir las transportaciones desde Cienfuegos —donde se produce el intercambio de los recipientes vacíos por llenos— hasta Sancti Spíritus, y segundo, porque se ha presentado un número alto de balitas con roturas en las válvulas, salideros o la no correspondencia entre la numeración cifrada y la que aparece en el tarjetón.

“En el caso de los mensajeros, está establecido que pueden comprar una vez que se concluya con la venta a la población, en los días específicos que se les asignan en el propio punto y siempre que se compruebe que cuentan con el carnet de la ONAT, pero nunca se exceden de los dos cilindros a comprar. En esto hemos trabajado de conjunto con los presidentes de los Consejos Populares, porque el reclamo de la población era justo hasta hace un tiempo, pero los mensajeros que compran el lunes lo hacen nuevamente el miércoles y los del martes regresan el jueves, mientras que los viernes y sábados alternos son para la población”, aclara el jefe de la Casa Comercial.

Mas lo cierto es que la población que debe acudir necesariamente a cualquiera de los siete puntos vinculados a la venta de gas liberado en Sancti Spíritus sufre en carne propia las dificultades que laceran esta actividad desde el momento mismo de su apertura. Que si siempre son los mismos quienes acceden a los primeros números, que si no se estabiliza la venta del gas y faltan cilindros para completar el piso disponible en cada punto, que si hay quienes revenden números en la cola o llegan impedidos físicos y no muestran su carné… Estos son algunos de los cuestionamientos más recurrentes, a los que se suma el ya mencionado privilegio de los que usan la plataforma EnZona con ciclos de 15 días, cuando está demostrado que nadie, a no ser que malgaste el gas, puede llegar a consumir una bala en dos semanas.

EN PERSPECTIVA

Para el jefe de grupo de la Casa Comercial la tarea de atender a la población y, a su vez, solucionar los problemas de cada punto no resulta fácil, si se tiene en cuenta que se trata de un servicio relacionado directamente con la calidad de vida de las personas. En tal sentido, ha sido determinante mejorar las condiciones constructivas de cada lugar; de ahí que, por ejemplo, además de cambiar el punto de Olivos II para el local de la calle Anglona, se mudó también el de Garaita hacia una placita radicada entre los edificios y se trabaja en el acondicionamiento del local en el del Camino de La Habana.

“Muchos nos preguntan sobre las nuevas inscripciones, pero eso es algo que está detenido, al igual que la legalización de cilindros que por un tiempo se hizo, porque el país no dispone de suficiente materia prima para fabricar nuevos o reponer los dañados, los cuales aparecen registrado en la base de datos nacional; tanto es así que debido a este control han aparecido muchos que fueron denunciados por robo o extravío por parte de los clientes”.

Pero otros retos ocupan hoy la agenda de quienes trabajan en la comercialización del gas liberado en Sancti Spíritus: el nuevo programa que ya se materializó en la Casa Comercial y que se extenderá a tres puntos de venta antes de que finalice el año como parte de la informatización de los servicios, algo que, según Martínez Quintana, se instaurará en Garaita, Camino de La Habana y Olivos II con la intención de mejorar sus prestaciones.

“Sabemos que al inicio habrá demoras en las ventas, pues el programa exige revisar cada dato antes de realizar la operación que estará incorporada a la red, de esta forma se podrán conocer los detalles del servicio y, si fuera preciso, se extenderían los horarios. Pero del mismo modo en que durante todo el tiempo de la covid nuestros trabajadores han estado presente y en los momentos más críticos abrimos varios sábados seguidos o domingos, nos enfrentaremos también a este programa que, a fin de cuentas, será beneficioso”.