Desde la Presidencia: recuperar la generación eléctrica, prioridad de prioridades (+ video)

En el más reciente pódcast Desde la Presidencia, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, abordó la actual situación nacional, referida a un tema tan sensible y urgente como el de la generación eléctrica

Díaz-Canel estuvo acompañado del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, así como de Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica. (Foto: Estudios Revolución)

“El Gobierno trabaja hoy con una prioridad por encima de todas las infinitas prioridades que tiene el Estado socialista comprometido con el pueblo; y esa prioridad es precisamente la solución de los problemas de la generación eléctrica”. Así afirmó el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el más reciente pódcast (el 31) Desde la Presidencia.

El Jefe de Estado comentó sobre la necesidad de hablar sobre el tema, no solo por lo que significa en cuanto a resolver el mayor obstáculo, ahora mismo, al bienestar del pueblo, sino también, dijo, porque del funcionamiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) “depende el funcionamiento de nuestra economía, lastrada, disminuida, casi paralizada en muchas actividades por no poder disponer del servicio necesario para atender la economía y además servirle a la ciudadanía”.

En el espacio de reflexión el dignatario contó con los análisis del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, así como con Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica de Cuba. “Vamos a dar seguimiento -apuntó Díaz-Canel- a un tema que sin duda interesa al pueblo cubano hoy; o podemos afirmar que es el tema que más interesa a nuestro pueblo; y tiene que ver con la situación del Sistema Electroenergético Nacional”.

“Hay que decir -añadió- que en días pasados la Mesa Redonda (Informativa) abordó este tema con amplitud. Pero también es cierto que eso ocurrió en uno de los días de mayores déficits. Por lo tanto, una parte importante de la población no pudo ver esta Mesa Redonda, no conoció todo lo abordado”.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista subrayó que “los planteamientos y argumentos que se dieron en la Mesa Redonda generaron estados opinión, en los cuales encontramos opiniones de todo tipo. Hay también incertidumbre; hay algunos elementos de desconfianza; hay algunos elementos de preocupación; hay algunos elementos también de incomprensión, pero yo creo que con la respuesta a algunas de estas interrogantes o estados de opinión que son tendencia, podemos organizar bien los argumentos que vamos a exponer en este pódcast”.

Datos comparativos y necesarios

En los primeros momentos del episodio el mandatario compartió “algunos indicadores, algunas variables que yo creo que pueden permitir realizar algunos análisis y reflexiones”. Lo hizo “para abordar la situación que estamos viviendo”; e hizo una comparación entre la situación que existía en marzo, en la última decena de ese mes, y el presente.

El dignatario ejemplificó: “La demanda en un día de marzo, en la mañana, llegó a ser de 2580 MW; sin embargo, la de hoy ha llegado en ocasiones a 3 050 MW. Eso significa que la demanda en el día creció en 470 MW”. El Presidente cubano apuntó que los más de 3 000 MW “no eran cifras usuales” en el país, de demanda en las mañanas.

“Por otra parte, en esos días de marzo, la disponibilidad era de 1790 MW; y hoy tenemos 1900 MW. O sea, tenemos un poco más de disponibilidad que en aquel momento. Y en el mes de marzo, entonces, con esas relaciones de demanda y disponibilidad, el déficit era de 827 MW. Hoy el déficit es de 1200 MW. O sea, el déficit ha crecido, en el horario del día, en 373 MW, lo que es un crecimiento considerable”.

“En el horario de la noche, en marzo, llegamos a tener picos de demanda de 3 250 MW. Hoy estamos en 3500 -son 250 MW más-. En la noche hemos tenido disponibilidades similares de alrededor de 1960 MW en los dos momentos. Por lo tanto, el déficit, en marzo, en la noche, era de 1 154 MW; y ahora estamos en déficit por encima de los 1600, oscilando entre los 1500 y los 1600 MW. O sea, el déficit creció en más de 440 MW”.

El titular Vicente de la O Levy sumó la explicación de que, “independientemente de que estamos entrando en la época del verano, hay unos valores en la demanda del horario de la media, como le decimos nosotros, que nunca habían estado en esos valores de 3000 MW”. Enfatizó que “esos son valores extremadamente altos”; y entre las razones que lo explican hizo referencia a la difícil situación con el gas licuado.

“Cuando no hay gas licuado -enunció- la demanda crece en aproximadamente unos 200, 250 MW, por el tema de la cocción de alimentos. Ahora, esos valores están dados por varias razones: una es el incremento de las temperaturas, pero esos valores no se habían alcanzado. Lo otro es el incumplimiento que hay en los planes de consumo eléctrico, en algunas organizaciones, que los tenemos bien identificados. Exactamente hay 14 OSDE que incumplen sus planes de consumo y de demanda en el día”.

El ministro expresó que “las provincias se vienen ajustando a su plan de consumo ya reducido, pero La Habana sí tiene un incumplimiento importante en el sector residencial; y dentro del sector residencial, el sector de las formas de gestión no estatales, que incumplen e inciden en esos crecimientos de los consumos”.

Vicente comentó acerca de que “hay una incorporación de parques solares fotovoltaicos, que se viene cumpliendo estrictamente, como se planificó en el tiempo”. Habló de dos parques en el mes de febrero; de la incorporación de seis parques en el mes de marzo; de cinco parques en el mes de abril; y recalcó que el “crecimiento de la demanda y del consumo es lo que ha hecho que no se vea esa nueva incorporación”.

A lo anterior, el titular explicó que se suma que “hay un nivel de generación distribuida, que está afectado por combustible”; y dijo que en el plan de Gobierno que se revisa sistemática, semanalmente, no se pierde de vista “el avance de cómo marcha ese programa”. Se ha incorporado, apuntó, “una cantidad de generación distribuida importante. Nosotros tenemos más de 1000 MW hoy en generación distribuida, disponible técnicamente”.

-Y no lo hemos podido utilizar, acotó el Jefe de Estado.

-No lo hemos podido utilizar, confirmó Vicente, quien seguidamente planteó: “¿Por qué razón?: por el tema del combustible. Si nosotros tuviéramos esa generación distribuida, con combustible, más los parques que hoy tenemos incorporados, el día sería totalmente diferente, inclusive pudiendo desplazar combustible para la noche”.

El ministro reflexionó también: “Si no tuviéramos los parques solares fotovoltaicos; si no tuviéramos la generación distribuida, con el poco combustible (disponible); si no tuviéramos las térmicas que se han ido recuperando -como Céspedes, que entró, que hubo que hacerle correcciones, salió, volvió a entrar y está estable en su máxima potencia con todos los parámetros en línea, de manera óptima-; el apagón del día hubiera sido igual que el de la noche: de 1700, de 1600 MW (de déficit)”.

Sobre opiniones en torno a los parques fotovoltaicos

Aprovechando las explicaciones que el titular ya había dado sobre los parques fotovoltaicos, el Presidente Díaz-Canel Bermúdez hizo mención a “unos estados de opinión que son muy críticos, o con mucha desconfianza, sobre las inversiones que hemos hecho en energía solar fotovoltaica”. El mandatario enumeró ideas que conforman esos estados de opinión y leyó: “Los paneles solares ya producen más MW, pero ¿qué hacen? ¿por qué no mejoran los apagones?”; “¡Qué deseos tengo de que los paneles solares funcionen, a ver si de verdad mejoramos!”; “Se inauguran varios parques solares en el país, pero no se ve mejoría con la corriente”. “Se pensaba que íbamos a mejorar con el parque fotovoltaico, pero no hay mejoría…”.

¿Han significado un avance, o no, una estrategia correcta las inversiones en energía fotovoltaica?, compartió Díaz-Canel la interrogante con el titular; y este afirmó: “Hay preocupaciones, algunas correctas, y algunas con la duda, porque se inauguran los parques y seguimos con los mismos niveles de afectación. Primero, Presidente, a nosotros nos gustaría explicar -lo hemos explicado en otras ocasiones, en el periódico Granma lo explicamos detalladamente- cómo parte la estrategia, y bajo qué plataforma parte esta estrategia”.

Vicente se remitió a momentos en que la Isla llegó a importar 12 millones de toneladas de combustible-; seguidamente se remitió a los días de la COVID-19 -cuando el territorio nacional contaba con ocho millones de toneladas de combustible, de los cuales, dijo, cinco eran de importación, y tres eran de producción nacional.

Esos tres millones de producción nacional decrecieron ostensiblemente. Así lo explicó el ministro, quien también dejó en claro que no solo fueron las termoeléctricas las que fueron golpeadas por la falta de financiamiento, “pues también la producción de petróleo vino decreciendo, y tuvimos que hacer un análisis y decir: si sigue este decrecimiento de la producción de petróleo va a llegar un momento en que no vamos a tener ni crudo nacional para las termoeléctricas. El crudo y el gas, valoró el titular, “son nuestra soberanía”.

Se hizo imprescindible, dijo, “buscar definitivamente una solución que vaya a la disminución del combustible. ¿Cuál era la solución? Las energías renovables. Dentro de las energías renovables, ¿cuál es la más rápida, la que se invierte más rápido, la que se compra en la puerta de una fábrica muy rápido por los volúmenes de producción y porque los procesos inversionistas son más rápidos?: La energía fotovoltaica. Eólica también estamos haciendo. Pero es más costosa, y los procesos inversionistas son más grandes”.

“Dijimos: Vamos a arrancar, aceleradamente, en el tema de las energías renovables”. La vida -comentó Vicente de la O Levy- está demostrando recuperación.

-Y vamos a incrementar la producción de gas, añadió el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista. A propósito de esa idea, el titular dijo: “Exactamente. Y ya empieza la curva del crudo a subir, ya los valores son superiores a los de meses anteriores, y el gas tiene una estrategia”.

El ministro afirmó que “vamos a producir más a partir de perforaciones, de arreglos que se están haciendo; y la estrategia fue por ahí, sin abandonar lo demás, sin abandonar, por ejemplo, la Base de Supertanqueros -que perdimos los cuatro tanques con aquel incendio-. Hoy, en la Base de Supertanqueros, se están levantando los cuatro tanques”.

Esa Base -detalló- “es parte de esta estrategia también”. E hizo mención de condiciones esenciales como la recuperación del petróleo de Cupet, el almacenamiento y la logística –“porque para dar electricidad hay que tener logística”-, así como el tema de las energías para no ser dependientes.

A modo de esencia, y atendiendo a los estados de opinión sobre la estrategia de los parques solares fotovoltaicos, Vicente de la O Levy fundamentó: “Sí pensamos que la estrategia es la correcta. Llevamos tres meses de inaugurar parques -febrero, marzo, y abril-, solamente tres meses de inauguración de parques. Ahora, en el mes de mayo, en esta última semana, vamos incorporar los del mes de mayo”.

El titular informó que “en el mes de junio viene otra cantidad de parques: vienen cinco parques más que están asegurados también, que se van a incorporar; y en el mes de junio entra otra reparación capital de termoeléctrica, que se incorpora; y después, en el mes de julio, siguen entrando los parques y entra otra termoeléctrica más, y así sucesivamente; y vamos a seguir con los parques”.

¿Qué pasó con el decrecimiento de la importación de combustible?

Sobre qué sucedió con el decrecimiento de la importación de combustible en la Isla, el titular de Energía y Minas expresó en el pódcast que se trata de una arista que hay que mencionar. Al respecto, recordó que “Venezuela es un principal suministrador de nosotros. Venezuela también ha sido atacada. Venezuela ha sido boicoteada, ha tenido problemas internos…”.

-Ha sido sancionada, le han aplicado medidas coercitivas, apuntó Díaz-Canel Bermúdez. Y seguidamente el titular compartió la siguiente explicación sobre puentes tendidos entre Cuba y la tierra bolivariana: “De conjunto encontramos una fórmula -que no alcanza los niveles de entrega que teníamos anteriormente, por el decrecimiento que ellos al mismo tiempo han tenido-, pero de conjunto hemos encontrado una fórmula, vamos caminando y encontrando soluciones también para el proceso inversionista”.

-Fórmula que no vamos a explicar para que no nos la persigan, resaltó el mandatario; ante lo cual el ministro aseveró que “aquí, en este tema, también está muy presente la persecución que hay”.

Esa es una de las características más importantes -apuntó el Jefe de Estado- del recrudecimiento del bloqueo: la persecución financiera y la persecución energética.

“En nuestro sector -dijo Vicente- nosotros lo vivimos diariamente. Nosotros hoy mismo tenemos operaciones por hacer, con dinero, tenemos el dinero, y sin embargo (ese dinero) no llega a los suministradores a quienes les tenemos que pagar”. Entonces, puso como ejemplo al gas licuado, “que nos afecta tanto en el consumo y es un malestar para la población, porque un porciento altísimo de la población está montado en la cocción con gas licuado”. El ministro trajo a colación el barco que el pueblo santiaguero ve todos los días: “Desde el 3 de marzo estaba, ya empezamos a descargar el gas licuado. Ese es un ejemplo concreto de una persecución a nuestro sector”.

“Nosotros hemos tenido especialistas trabajando en termoeléctricas con nuestros ingenieros, a quienes los han llamado por teléfono, a sus celulares, y que cerraron la maleta de las herramientas y se tuvieron que ir; y otros especialistas que, en los aeropuertos, para venir a Cuba, en la sala de abordar, viraron porque los llamaron ahí y les dijeron” que no podían ir a Cuba, “porque venían a intervenir una unidad nuestra”

El Presidente Díaz-Canel significó: “Así es la perversidad de ese bloqueo que algunos creen que no existe”.

Planificar mejor, y velar por la racionalidad

“El crecimiento de la demanda es grande”, recalcó el director general de la Unión Eléctrica de Cuba, Alfredo López Valdés. Al respecto, no obvió que el factor de la temperatura es importante, “pero nosotros podemos actuar incluso donde se apaga por 18, 19 horas”. El directivo hizo énfasis en la necesidad de poner un plan restrictivo a los consumidores estatales, y a los demás actores que están en circuitos priorizados, y controlarlo diariamente: “Al que está en ese circuito que no se apaga, nosotros tenemos el derecho de pedirle que use la electricidad racionalmente”.

Al respecto el Jefe de Estado recalcó: “Y aquí es importante el papel que deben jugar los Consejos Energéticos, tanto provinciales como municipales”.

Alfredo López reflexionó que “si nosotros logramos -en julio, en agosto- la combinación de mejorar la disponibilidad con que haya combustible y con lograr una racionalidad en el uso de la electricidad en el país, eso evidentemente va a disminuir la cantidad de apagón, y va a permitir la rotación, y va a permitir la planificación”.

Hay que trabajar -recalcó- “para poder tener un poco más de generación, y actuar más sobre la demanda; y creo que ambas cosas son posibles para el mes de julio: Tener más generación y actuar más sobre la demanda”.

Acentuando conceptos

Un grupo de ideas, que aclaran dudas, fueron expuestas por el Presidente Díaz-Canel Bermúdez durante el pódcast: primero, se seguirá adelante con la estrategia de inversión en paneles fotovoltaicos: “Fíjense, que en marzo -que habíamos inaugurado solo cuatro parques- la generación fotovoltaica aportaba 107 MW/hora. Ahora la generación fotovoltaica está aportando 1 437 MW/hora”.

En julio, detalló el dignatario, “vamos a tener más de 500 MW instalados en parques fotovoltaicos, que si los calculamos, por ejemplo, a cinco horas, son más de 2500 MW/hora que van a estar generando esos parques. Por lo tanto, esa estrategia sí ha sido correcta”.

“¿Por qué no se ha visto el impacto? Porque en vez de adicionarse a la generación, lo que ha estado es cubriendo lo que faltó de generación; porque no pudimos, la generación distribuida, emplearla por falta de combustible”.

El Jefe de Estado afirmó que “tampoco ha fallado la estrategia de recuperación de generación distribuida”; y en tal sentido recordó que ahora hay disponibles más de 1000 MW en generación distribuida, en lo que va de año: “¿Por qué no se ve ese impacto? Porque esos 1000 MW no los hemos podido utilizar por falta de combustible”.

Tampoco ha fallado -resaltó el Jefe de Estado- “la estrategia de las reparaciones y mantenimientos en las que han estado involucradas nuestras plantas termoeléctricas. Fíjense que en estos momentos tenemos dos plantas menos fuera de servicio que en aquel momento, con la posibilidad de que en los meses de verano van a entrar también la 2 y la 3 de Santa Cruz, la 4 de Cienfuegos, y la cinco de Renté. Nos quedaría fuera la Felton 2. Por tanto, esta estrategia también ha ido dando un resultado”.

¿Dónde tenemos que trabajar?, preguntaba el dignatario, para seguidamente expresar: en “orientarnos, primero, a bajar los altos niveles de demanda que existen tanto en el día como en la noche. Y yo insisto: entiendo todos los problemas de temperatura, los problemas con la seguía también, pero los 3 000 MW de demanda en el pico del mediodía no eran usuales en este país”.

“Por lo tanto, aunque uno puede comparar que en mayo pueda haber más demanda en el día que en marzo, los niveles están disparados. Y tiene que ver con todos estos problemas que hemos analizado, pero ahí podemos trabajar, y sobre todo sobre la base de que todos aportemos, de que todos tengamos una conciencia y una responsabilidad con relación al consumo”.

“Y en lo otro que tenemos que trabajar, entonces, es en cómo logramos el suministro de combustible que nos permita incorporar lo que tenemos en la generación distribuida”.

El mandatario recalcó: “Quiero decir que este enfoque y esta explicación que damos no es una explicación conformista, ni es una explicación para eludir responsabilidades. Solo estamos explicando para que se conozca en realidad por qué estamos en esta situación, y por qué no se ve el impacto, todavía, de la estrategia, pero con la convicción de que sí vamos a superar este momento”.

Lo perfectible

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista dio lectura a “criterios que existen con la programación de los apagones, la distribución de los apagones, los problemas de comunicación alrededor del programa de apagones y la distribución de los mismos”.

Algunas de las opiniones plantean: “Se sabe el problema energético que atraviesa el país, pero no se justifica que los apagones no tengan programación”.“Estamos de nuevo con el relajo de que quitan la corriente sin que haya planificación. Hace falta que comuniquen el horario en que tocan los apagones para planificarnos, y por qué seguimos apagados los circuitos que deberíamos tener corriente según la planificación”.

A propósitos de esas insatisfacciones recogidas en el sentir popular, el mandatario pidió a Alfredo López su valoración; y este, entre otras reflexiones, enunció que “el apagón es producto de una diferencia entre lo que se está generando en ese momento y lo que se está consumiendo. Lo que se está generando tiene un nivel de incertidumbre. Aquí mismo se ha dicho lo del combustible; se va una máquina porque las máquinas nuestras, como se ha explicado muchas veces, están carentes de mantenimiento, no se planifican las salidas; y el consumo también tiene que ver con factores como los de las temperaturas”.

El experto comentó que, en realidad, “puede mejorarse el trabajo. Siempre puede mejorarse el trabajo”. Uno, expresó, ha tenido la oportunidad de discutir estas cosas en varias provincias, de conversar, de ver cómo mejorar la planificación.

“Nosotros tenemos que buscar la manera de que disminuya el apagón. Con la disminución del apagón, con la posibilidad de programación, mejoramos”. Alfredo dijo: “El trabajo nuestro es exigirle a nuestra gente”; y a continuación afirmó: “Los directores nuestros a veces no duermen (…) y están allí, fajados en el despacho, tratando de planificar”.

-Y muchos tienen las camas en sus trabajos, resaltó el Jefe de Estado.

Nosotros tenemos que hacer -expresó Alfredo- lo que aquí se está explicando, para tratar que “el apagón sea manejable. Bueno, lo que quisiéramos es que no haya apagón, eso no va a ser posible, pero que el apagón sea manejable, y entonces puede perfeccionarse mucho la planificación”.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, hizo hincapié: “Ahí hay un principio, Presidente, como decía Alfredito: todo es perfectible. Cuando hay un reclamo de una provincia, inmediatamente nosotros, el Despacho va, va la dirección de la Unión eléctrica, van los compañeros de la dirección de Electricidad del Ministerio a verlo allí, y la experiencia que hemos sacado es que siempre nosotros hemos aprendido cosas. Nosotros ahí, siempre escuchando a los que están ahí”.

Vicente detalló que “se ha ido a Granma, se ha ido a Cienfuegos, se ha ido a Matanzas, se ha ido a Pinar de Río, se ha ido a Holguín. Es decir, se va a discutir cuál es el problema, y aprendemos todos. El tema es muy complejo. Cada provincia tiene una característica diferente de la otra. Ninguna provincia es igual a la otra. Los consumos son diferentes. Las demandas son diferentes. La situación económica es diferente. Y hay muchas variables que, al final, cuando los apagones son tan grandes, no son manejables”.

Sobre las perspectivas de superación de la situación actual, y a punto de partida de opiniones de la población, el titular de Energía y Minas expresó: “Obligatoriamente, nosotros estamos trabajando para mejorar la situación”.

Y entre otros razonamientos, dijo: “Si seguimos incorporando los parques solares fotovoltaicos; si incorporamos ahora en el mes de junio una unidad de Renté que está prevista incorporarse en el mes de junio; si en el mes de julio incorporamos otra cantidad de parques solares fotovoltaicos e incorporamos otra unidad de termoeléctrica, que está afuera; si en el mes de agosto seguimos incorporando parques solares fotovoltaicos, e incorporamos otra unidad termoeléctrica, (…) la situación estará mejorando”.

“Nosotros no podemos decir, ni podemos asegurar, que vamos a llegar al cero apagón. Esto es una estrategia -como dijimos en la Asamblea Nacional-. No es un programa para el verano, es un programa para que Cuba sea definitivamente sostenible energéticamente, este es un programa de Gobierno que es parte de una transición energética, de una transición energética que abarca mucho más, que es mucho más grande”

“Tenemos la fortaleza más grande, (…) que son los trabajadores eléctricos”, dijo Vicente. Y el Presidente Díaz-Canel añadió: “Han dado un ejemplo, y han demostrado una tenacidad, una inteligencia, un sacrificio…”. Todos -afirmó en otro momento el mandatario- “están muy conscientes del aporte que le están haciendo al país”.

Sobre el gas licuado

El mandatario comentó a sus interlocutores: Es verdad que hemos estado dos meses y medio con una situación muy compleja con el gas licuado, y aquí los estados de opinión redundan sobre los siguientes elementos: “Con este déficit energético deben ver cómo organizan el suministro del gas”.“Hay serios problemas con el gas. Mucha desorganización”.“Es muy difícil la situación del gas y no se habla del tema”, entre otros criterios.

Al respecto, Vicente aseveró que “este año ha habido una situación con el gas licuado, prácticamente cero. De todos estos días que han transcurrido en este año -150 días-, en 117 días no ha habido gas; pero de esos 117 días, 117 días ha estado el barco parqueado ahí, que además el pueblo de Santiago lo ha visto, y el pueblo a veces aquí en La Habana, pero sobre todo en Santiago, porque casi siempre lo hacemos entrar por Santiago de Cuba”.

“En este caso, desde el principio del mes de marzo, finales de febrero, ya estaba el barco ahí, y no lo podíamos descargar, no tenemos financiamiento, no nos dan vías de facilidades de pago para pagar”.

El titular denunció que “aparece el dinero, lo tenemos, y entonces, para que llegue a la cuenta de ese suministrador de gas licuado, ha llegado el momento en que han pasado decenas de días y tenemos ejemplos de que nos hemos pasado meses con el dinero para allá, devuelven el dinero. Otra vía, devuelven el dinero…”.

Por otra parte, Vicente hizo referencia a que “hay una producción nacional -el gas licuado sale de la refinación-, y hubo un estado de opinión en un momento determinado, de por qué Cienfuegos, Sancti Spíritus, la zona central tuvo gas. Bueno, porque llegamos a un momento en que hubo un nivel de refinación, se produjo gas licuado, y dijimos vamos a repartir en la zona central, y se repartió un poco, no fue nada lo que se cubrió de la demanda y de las necesidades de la zona, fue un cinco por ciento”.

El ministro afirmó que los centros vitales de la producción nacional, sí son mantenidos con el gas licuado. Estaba hablando de hospitales, centros de elaboración de alimentos, laboratorios, equipos médicos: “De la poca producción que vamos teniendo, mantenemos los centros vitales, sociales y de la economía, los mantenemos con gas licuado”.

Sobre una falsa noticia

En medio de un escenario muy complejo, “hay personas que se prestan para difundir noticias falsas en las redes sociales”. Así lo denunció el Presidente, quien detalló que en los días posteriores a la Mesa Redonda Informativa en la que se abordó el tema de la situación con el SEN, “circuló una noticia, en las redes sociales, que decía que hoy a las ocho de la noche -se estaba refiriendo al día posterior a la Mesa- van a desactivar dos termoeléctricas por 18 meses, lo que significa 72 horas de apagón seguido, y solo cuatro horas, después, de electricidad. Esa es una noticia totalmente falsa”.

Díaz-Canel pidió a Alfredo López que explicara por qué se ha tratado de una falsa noticia: “Es mentira, dijo el directivo, nosotros explicamos bien que se estaba trabajando intensamente para que ya a partir de julio el apagón disminuya. Hemos explicado bien que no se va acabar el apagón, pero sí que pueda estar más bajo control, y la gente nuestra está trabajando día y noche”.

También se está trabajando -argumentó Alfredo- “para que haya un poco más de combustible. O sea, que son muchas las cosas que el país está haciendo”.

“Nosotros sí dijimos: dos años y medio, tres; pero para las plantas que hoy no están, que hace tiempo que no están -como Felton 2-”.

El Jefe de Estado recalcó: “Y cuando estemos en una mejor situación, tendremos que dar los mantenimientos sistemáticos que no pudimos dar en estos años, y las reparaciones capitales que toquen, para no volver a caer en esta situación”.

Hacia los últimos minutos del pódcast, el mandatario subrayó: “Yo solo quiero agregar que el Partido, el gobierno y el país están conscientes de la gravedad del problema y no se descansa buscando solución, como aquí ha sido reconocido por el ministro, y también por el compañero Alfredo”.

Nosotros -enfatizó el dignatario- estamos cercados, perseguidos, y además acusados por los mismos que nos cercan y persiguen cada acción financiera cubana, pero no vamos a dejar de trabajar para solucionar los problemas que afectan al pueblo; y vamos siempre a estar prestos para responder cuantas dudas se presenten porque ese es nuestro deber”.