Mencía driblea en El Salvador

Desde este viernes el espirituano Yoanky Mencía, driblea y tira en el torneo preclasificatorio a la Americup-2022, que acoge El Salvador hasta el domingo.

Allí arribó desde Argentina, donde juega hace cinco años en la liga profesional de ese país como integrante del equipo Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Justo ese cambio de cancha le permitió arribar en buena forma a la lid salvadoreña, a la que llegó por vía más directa desde el país sudamericano, sin necesidad de dar la vuelta por Europa como el resto de la selección.

“Me he preparado bastante y me siento bien físicamente, que es lo importante —declaró a Escambray desde WhatsApp—. He jugado mucho en Argentina, pues, después de terminar la Liga Nacional con mi equipo, ahora estoy jugando como una segunda división que se llama la Liga Argentina, incluso cuando termine aquí tengo que ir a Argentina para participar en los play off a partir del día 8”.

Mencía, quien confiesa sentirse totalmente recuperado de la COVID-19 que padeció en abril pasado, confía en que Cuba puede vencer el objetivo.

“La pasé muy mal con esa enfermedad, pero ya estoy totalmente recuperado. Vine a dar lo mejor de mí, que es lo que hago cada vez que salgo a la cancha, vengo con mucha confianza y con tremendas ganas de jugar”.

Tras enfrentar a Bahamas el viernes, Cuba, como integrante del grupo A, competirá con El Salvador el sábado y con Costa Rica el domingo. Sobre las opciones de los cubanos en un torneo al que viajó con solo nueve jugadores, tras el abandono de Raudelis Guerra, en la escala en España, Yoanky consideró que las opciones de seguir son reales.

“Vinimos cortos de equipo, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer, se impone dar un extra para cumplir el objetivo que es clasificar a la siguiente ronda”.

En tres partidos, Cuba decide su suerte. Los dos primeros elencos avanzarán al clasificatorio del continente americano, que se desarrollará en noviembre con la participación de los 16 mejores equipos.