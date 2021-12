Merece anirista de Sancti Spíritus importante remuneración de autor

El innovador Senly Martín Gerónimo mezcla la ingeniería con la informática para buscar soluciones eléctricas. (Foto: Reidel Gallo / Escambray)

El ingeniero espirituano Senly Martín Gerónimo acaba de convertirse en el primer anirista cubano en merecer la remuneración de 80 000 pesos, cifra que se paga por primera vez en el país como retribución de autor en esa organización.

Ana Isa González Farfán, presidenta provincial de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en el territorio, comentó a Escambray que antes solo se podía entregar hasta 5 000 pesos por ese concepto, pero desde noviembre el país aprobó subir la cuantía para estimular a estos creadores.

Su aporte consiste en la puesta en marcha de la plataforma TMR System 2012, la base de un sistema de telegestión de lecturas de metro-contadores de energía eléctrica inteligentes, conocido también como AMR (AutomaticMetering Reading), donde se adquieren los datos vía GPRS mediante los protocolos 2G y 3G de la telefonía móvil.

Según la argumentación de la Empresa Eléctrica, esta tecnología china estuvo funcionando hasta octubre del 2018, cuando se detuvo por la falta de mantenimiento a la base de datos y al sistema en general.

Entonces la Unión Eléctrica propuso en el 2020 buscar soluciones con los especialistas cubanos para reactivar nuevamente tan importante sistema. Después de 2 meses de trabajo se logró recuperar el 100 por ciento de la información y poner a funcionar la plataforma que permite obtener todas las soluciones brindadas por este sistema.

En la actualidad existen más de 4 700 metros contadores en el sistema y se trabaja en el resto que estaban instalados hasta llegar a 6 000.

Este aporte ahorra al país por concepto de asistencia técnica 200 000 dólares, que a la tasa de cambio vigente representan 4 millones 800 000 pesos; además de más de 1 100 pesos por concepto de salario; y de 69 360 litros de combustible anual, los cuales se utilizaban en la lectura de los metro-contadores que se comunican mediante esta plataforma.

Esta solución, que se encuentra generalizada en todo el país, también cuenta entre sus ventajas la contribución al programa de ahorro energético y toma de decisiones de los consejos energéticos, la inmediatez de la información, las posibilidades de análisis del comportamiento de los servicios e información de fallos en la medición. Entrevistado por este periódico en el 2018, Senly aseguró que siempre busca tiempo en su apretada agenda para investigar e innovar: “Lo hago porque me gusta, lo tomo como un hobby, me entretiene. Si existe un problema, busco resolverlo, eso viene desde la universidad, me lo inyecté en las venas, quizás porque había visto a mi abuelo inventando, él era radiotécnico, arreglaba aquellos televisores Krim 218 y también me decidí a innovar”.