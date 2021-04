Meteorología aclara: No hay polvo del Sahara sobre Cuba ni en los mares adyacentes

Pronostico del tiempo para los próximos tres días en Cuba. (Foto: Insmet)

Tras un minucioso análisis realizado por el Instituto de Meteorología sobre las concentraciones de polvo y otros gases contaminantes producidos por la erupción del volcán La Soufrière, en San Vicente y las Granadinas, en las Antillas Menores, se corrobora que sobre ninguna parte del territorio nacional y los mares adyacentes se observa vestigios del conocido polvo del Sahara.

En la información especial divulgada por el Insmet se explica, además, que las condiciones meteorológicas en el área del Caribe mantienen fuertes corrientes de vientos a alturas de 5 a 12 kilómetros del suroeste (SW) y el oeste (W), lo cual no favorece el transporte de grandes concentraciones de partículas de polvo u otros gases contaminantes, como el dióxido de azufre (SO 2 ), hacia nuestro país, en las próximas 24 – 48 horas.

De cualquier forma el propio (Insmet) asegura que mantendrá una vigilancia permanente en la región y estará atento a la evolución futura de las condiciones atmosféricas en el mar Caribe y sus alrededores.

Mientras, en la provincia de Sancti Spíritus este domingo será un día muy cálido, sobre todo en la tarde, con temperaturas máximas que estarán entre los 31 y 34 º C, aunque en el macizo montañoso del Escambray no excederán los 28 º C.

El cielo estará con muy poca nubosidad durante la primera mitad del día, que podrá nublarse parcialmente en ocasiones durante la tarde, pero se mantienen bajas las probabilidades de lluvias.

(Con información del Insmet).