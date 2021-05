Oro para espirituano Serguey Torres en Copa del Mundo de Canotaje

Serguey y Fernando Dayán durante la competencia este domingo. (Foto: www.canoeicf.com)

El canoísta Serguey Torres en dupla con Fernando Dayan Jorge conquistó este domingo medalla de oro en el C-2 a mil metros en la segunda Copa del mundo de canotaje con sede en Barnaul, Rusia.

Aun con la emoción de la medalla el yayabero comentó las distinciones de la regata: “En realidad faltaron muchos de nivel y nosotros teníamos que imponernos, logramos hacer una buena competencia como siempre hacemos, fue una regata bastante estable, el aire estaba cómodo, sabes que no hemos tenido suerte en los últimos tiempos con eso, logramos imponernos y lo hicimos de una manera bastante fácil, estamos bien contentos”

Así aventajaron a los botes de Alemania y los locales. “El bote alemán no es el que nos ganó en la Copa anterior, pero uno de sus integrantes es campeón olímpico y es de los botes que nos había ganado en los Mundiales de 2017-2018, Alemania tiene mucha tradición en esto”, comentó.

Serguey también compitió en el C-1 a cinco mil metros, aunque quedó en quinto en una prueba ganada por su compañero de canoa Fernando Dayan Jorge.

“No me fue bien, arranqué mal y choqué con dos boyas, perdí mucho tiempo, salí desde atrás, traté de recuperar posiciones pero qué va, no me dio tiempo”.

Así el espirituano completa una soberbia actuación en Copas del Mundo en el retorno a la vida competitiva tras veinte meses alejado de ella por cuenta de la pandemia.

La semana anterior conquistó medalla de plata en el C-2 a mil metros y bronce en el C-1 a 5 mil en la Copa del Mundo de Canotaje de Velocidad en la ciudad húngara de Szeged.

Cuba sacó un excelente saldo de la Copa que deparó dos títulos más a la cuenta de Yarisleidis Cirilo y José Ramón Pelier en el C1 a 200 y a mil metros, respectivamente y plata para Fernando Dayán Jorge, en el segundo evento.

Ahora todos permanecerán en una base de entrenamiento en Polonia, según confirmó Serguey, vía WhatsApp.