Pedrito Álvarez no jugará ni con los Gallos ni con los Leones (+video)

Se decidió por unanimidad retener por dos años el propósito del pelotero de jugar con otra provincia. (Foto: Tomada del perfil de Elsa Ramos en Facebook)

El lanzador Pedro Álvarez Jiménez no jugará ni con los Gallos de Sancti Spíritus ni con los Leones de la capital en la 61 Serie Nacional de Béisbol, cuyo comienzo se anuncia para enero de 2022.

Así se dio a conocer en una nota emitida este lunes por la Dirección Provincial de Deportes, tras una reunión entre este órgano, la dirección del alto rendimiento en el territorio y el comisionado provincial de béisbol, en la que estuvo presente el atleta y en la que se informó el resultado del proceso sobre su solicitud de jugar con Industriales.

El comisionado provincial Nelson Ventura dio a conocer que, luego de seguir todos los pasos correspondientes, se decidió por unanimidad retener por dos años el propósito del pelotero de jugar con otra provincia y al concluir el próximo clásico cubano se hará una valoración del caso.

Entre los elementos que se tuvieron en cuenta para retener a Pedro Álvarez y no autorizarle su paso inmediato a Industriales es que no cumplió el tiempo requerido para realizar su reclamo, o sea, 15 días después de pasada la Serie Nacional, y que la dirección de Béisbol de la provincia de La Habana no ha presentado oficialmente su solicitud para que Pedrito juegue con los Azules.

Días atrás el pelotero había manifestado su interés de incorporarse al equipo de los capitalinos, según él, a raíz de contactos directos en los que le hicieron tal propuesta.