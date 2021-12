Que pare el que tenga frenos

“Casi siempre entreno solo y sábado y domingo lo hacemos en grupo», asegura Jorge.

En estos meses de pandemia, a Jorge Enrique Meneses le dio por correr. Sus “maratones”, muchos de ellos en solitario, suscitaron la novedad desde las pistas y trayectos virtuales.

La manera que encontró para cubrir sus tiempos de ocio marcó otros kilometrajes y sus pasos le llevaron al Cuban Trail Team —con sede en Barcelona, España—, que con más de un centenar de miembros de diferentes países promueve el ejercicio físico de diferentes formas: correr, caminar, montar bicicleta, básicamente en zonas de montaña.

Tal vez este deportista frustrado se reencontró también con una de sus pasiones, aunque confiesa que de pequeño no le gustaba correr. Pero hace dos años lo hace más en serio.

“Casi siempre he hecho mis carreras de 6 a 7e kilómetros, sobre todo en las cercanías del Marabana y el Maracuba, pero en noviembre del 2019 a través de las redes publiqué una carrera que había hecho con vistas a la maratón de Trinidad y por ese rumbo conocí a Reinier Peñarroche Díaz, presidente del club, un espirituano residente en España, me interesé y vi que se podía hacer en Cuba por su geografía. Ahí me inscribí, pues vi que hacía muchas actividades para apoyar la investigación e innovación en la búsqueda de vías para luchar contra el cáncer, sobre todo en niños; fui como el iniciador, el 7 de diciembre hice mi primera carrera”

Y a partir de ahí fue un poco el corredor solitario que a cada rato aparecía en las redes, con el sol rajando las piedras o la noche como testigo, hasta que logró reunir un grupo considerable en varias provincias.

No se trata de correr por correr. A cada trayecto le buscan un motivo: en Sancti Spíritus hay cerca de una docena de personas. “A través de las redes nos insertamos en las carreras convocadas por el Inder o las propias del club. Hemos hecho maratones por la victoria de Playa Girón, por el aniversario de la ciudad del Yayabo, el cumpleaños de Radio Sancti Spíritus. Otras han sido a favor del tratamiento a la diabetes y una muy interesante para el cuidado del medio ambiente, pues mientras corres vas recogiendo los desechos”.

En estos dos años, Jorge ha ido incrementando los kilómetros hasta sumar 60 en zonas de montaña y 100 en la pista de atletismo de la ciudad de Sancti Spíritus. “Casi siempre entreno solo y sábado y domingo lo hacemos en grupo. Salimos temprano porque hay que trabajar. A través de la aplicación Strava voy poniendo los kilómetros por meses y acumulo unos 3 500, la mayor distancia ha sido 107. En una de las carreras dejó de funcionar, pero las piernas me dijeron todo lo que había corrido. Desde el principio disfruto los paisajes, pero ahora sales y ves una montaña y dices: ¡Coño, qué buena está esa para subirla!, eso se le va metiendo a uno dentro, es bonito y te brinda beneficios de todo tipo”.

Ha conocido rincones insospechados y ha compartido también con gran cantidad de gente. “Una vez entré por Las Tosas y salí a Las Cuabas y El Pedrero, en Fomento. Hago una carrera y veo un trillo y me digo: ¿a dónde va salir esto? Pero busco el Google y lo emprendo. Cuando la pandemia la cosa estuvo más fuerte, me levantaba muy temprano en la madrugada cuando no hubiese nadie en la calle. Unos cuantos me han dicho loco, que cómo voy a coger un domingo para ir a una montaña, pero tengo amigos especiales, digo voy a hacer una locura y me siguen”.

Ha logrado lidiar con la resistencia y los dolores gracias a la muralla y el anamú. “El propio Reinier nos envía un plan de entrenamiento todos los meses a través del grupo de WhatsApp que tiene el grupo. Nunca me he desmayado, siempre llevo conmigo unas barras de dulce de guayaba, maní, también miel y cuando la carrera es larga, en la casa me preparan espaguetis, coditos, refresco…”.

La pandemia bajó sus grados, pero este singular corredor, especialista de la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus no deja de correr. Es también economista, una profesión que en las carreras le auxilia: “Trabajé mucho tiempo en planificación y eso te ayuda a organizarte un poco las carreras, a distribuirte las energías. Y lo más importante: he conocido a excelentes seres humanos que unen el ejercicio físico con las buenas causas, he crecido en lo personal y profesional y, como dicen en el club: que pare el que tenga frenos”.