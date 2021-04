Reducirán tarifas eléctricas en el campo

Las labores de regadío se encuentran entre las más afectadas con la tarifa eléctrica vigente desde el primero de enero. (Foto: Vicente Brito / Escambray).

Todos los productores agropecuarios —tanto estatales como privados— que utilizan la energía eléctrica en sus labores habituales se beneficiarán con la disminución de alrededor del 27 por ciento de la tarifa que entró en vigor en el país el pasado primero de enero, la cual generó muchas insatisfacciones en ese sector.

Según detalló a Escambray el Ingeniero Darío Peña Cuenca, director comercial de la Empresa Eléctrica en Sancti Spíritus, la decisión se tomó para no afectar la producción de alimentos, entrará en vigor de forma inminente e incluirá modificaciones en los contratos, la facturación, el precio y las formas de cobro.

“La nueva tarifa eléctrica aprobada establece un precio de alrededor de 1 peso con 80 centavos el kilowatt–hora (kWh), no obstante, los productores deben tomar todas las medidas para reducir el consumo porque sigue siendo una tarifa con un elevado nivel y no se pueden descuidar. Recomendamos que en el pico nocturno no realicen producciones porque existe una penalización muy fuerte en ese horario”, comentó el especialista.

Igualmente, aclaró que los nuevos precios no solo se aplicarán a los bombeos de agua con electricidad, sino a todas las actividades que intervienen directamente en la producción de alimentos: molinos, termos de leche, maquinarias procesadoras, etcétera.

Esta rectificación incluye varias bondades, entre ellas la posibilidad para los productores privados de realizar la contratación de forma individual o colectiva a través de sus respectivas formas de producción (CPA, CCS o UBPC). Además, la Empresa Eléctrica realizará un descuento del 3 por ciento de la factura a aquellas entidades que realicen la gestión para el cobro a estos productores independientes.

Como otro beneficio adicional los clientes del sector agropecuario dispondrán de las mismas formas que el sector residencial para realizar el pago de la electricidad: por las plataformas electrónicas Transfermóvil y Enzona con sus respectivos descuentos del 3 y el 5 por ciento; a través de los cajeros automáticos, las unidades de Correo, las sucursales bancarias o en las oficinas comerciales de la propia Empresa Eléctrica.

“Cuando entre en vigor este nuevo sistema se enviará a cada uno de los clientes una factura entre el 7 y 10 de cada mes, a través de un correo electrónico que el productor facilite. Tendrán 10 días hábiles para realizar el pago por alguna vía y de no realizarlo disponemos de tres días para realizar una orden de corte y poder retirar el servicio”, precisó el especialista.

Por último, aclaró, se va a realizar una refacturación de los meses enero-marzo con esta nueva tarifa para todas las formas productivas. Además, con el fin de acomodar estas deudas, se ajustará el pago al tipo de producción y a las posibilidades cada quien para saldarlas antes de concluir el 2021.