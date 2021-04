Resaltan en Cuba aportes de Fidel a la formación de los cuadros de la Revolución

Tenacidad, firmeza, sensibilidad, preparación política, ideológica y profesional están en los atributos que debe tener un dirigente revolucionario en Cuba, afirmó Díaz-Canel. (Foto: Estudios Revolución)

Los aportes del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, a la formación rigurosa y práctica de los cuadros fue resaltada en los análisis de la Comisión No. 3 del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), encabezada por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Durante el debate, el General de División de la Reserva, Ramón Pardo Guerra, realzó las cualidades de Fidel como formador de dirigentes revolucionarios, y describió, más en específico, la preparación de los combatientes desde la base, la disciplina, la superación y después el proceso de ascenso.

Esta comisión examinó el proyecto de la Estrategia General para la Implementación de la Política de Cuadros, que busca dotar al Partido de un diseño para alcanzar superiores resultados en este propósito, desde la visión de los líderes históricos de la Revolución y con carácter dialéctico para atemperarse a cada momento.

Al presentar el documento, Rosario del Pilar Pentón Díaz, miembro del Comité Central y rectora de la Escuela Superior del Partido Ñico López, expuso los objetivos de la estrategia, que comprende el papel rector del Partido en la aplicación de la Política; la responsabilidad de los cuadros en el trabajo con la reserva; la eficacia en los procesos de selección, desarrollo y evolución de la cantera; enfrentamiento a la corrupción; valores y cultura jurídica de esos dirigentes de la sociedad, entre otros.

Al intervenir sobre el tema, Miguel Díaz-Canel expuso los atributos que deben caracterizar a un dirigente revolucionario: la tenacidad, firmeza, sensibilidad, preparación política, ideológica y profesional.

El Presidente cubano consideró que quienes ocupen puestos de dirección precisan tener inquietudes sobre los problemas de la Revolución y el país, lo cual incluye sensibilidad con los asuntos que afectan a la población y el contacto constante con la gente.

En el análisis, el miembro del Comité Central, Homero Acosta Álvarez, elogió la calidad del documento presentado y comentó que “la Política de Cuadros no se ha cumplido, no por falta de documentos, porque siempre han existido documentos, desde las Tesis y Resoluciones que aquí se hacen mención. No se ha cumplido por los hombres y por las mujeres que tenemos que aplicar esa Política de Cuadros”.

Por otro lado, la Comisión No. 2, presidida por José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central, ratificó que la elevación de la calidad del trabajo político e ideológico constituye una de las prioridades del Partido.

Entre los principales desafíos se encuentra el enfrentamiento a la guerra tecnológico-comunicacional, eje de la estrategia diseñada por el Gobierno de Estados Unidos para derrotar a la Revolución cubana, constatada en las redes sociales en la actualidad.

“Esta amenaza hay que tratarla como lo que es —como lo están tratando otros países—, como un asunto de Seguridad Nacional”, aclaró la invitada al congreso, la vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, Rosa Miriam Elizalde.

En esa batalla, Cuba dispone de una gran capacidad de maniobra, consideró la también Doctora en Ciencias de la Comunicación, quien explicitó las fortalezas con que se cuentan: una Revolución en el poder, existe un altísimo consenso social, la posibilidad de crear equipos multidisciplinarios con científicos y especialistas: periodistas, cientistas sociales, informáticos, matemáticos.

“Tenemos otra certeza que también está demostrada históricamente: no hay tecnología que pueda contra la voluntad del pueblo”, significó la también Premio Nacional de Periodismo José Martí (2021).

Este sábado, la Comisión No. 1, encabezada por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, examinó dos documentos rectores: la Propuesta de actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social para el período 2021-2026 y la Propuesta de actualización de la Conceptualización del modelo económico y social.

Estos documentos, analizados con anterioridad por los delegados, fueron presentados ante la comisión de trabajo por la integrante del Buró Político, Mercedes López Acea.

(Con información de Radio Rebelde, PL y NTV)