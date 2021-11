Tenemos el deber de elevar la democracia socialista

La atención a los asuntos económicos ha constituido una prioridad para el Partido en Cabaiguán.

El período transcurrido ha estado caracterizado por el trabajo sistemático en el cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, así como los objetivos de la Primera Conferencia Nacional y la implementación de las Ideas, Conceptos y Directrices del VIII Congreso; en la etapa han incidido, además, los embates de eventos climatológicos y epidemiológicos como la covid, con significativos daños económico-sociales y el recrudecimiento del bloqueo con la hostil política agresiva impuesta por el gobierno de los Estados Unidos, con el abierto propósito de asfixiar la economía y con ello causar daños y privaciones al pueblo cubano.

Esta cita se realiza en el marco de varias conmemoraciones, entre las que se identifican el desembarco del yate Granma, los aniversarios 125 de la caída en combate del General Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro, el 32 del arribo de los restos de los caídos en el cumplimiento de las misiones internacionalistas y su enterramiento en suelo patrio y esta asamblea rinde tributo hoy a Sergio Gerónimo Soto Valdés, joven combatiente que cayera frente a fuerzas de la tiranía batistiana en la Finca Limones, cerca de Santa Lucía.

El Buró Municipal ha participado con marcada intencionalidad en intercambios con el pueblo, con la presencia de cuadros profesionales de la Unión de Jóvenes Comunistas, dirigentes estudiantiles y juveniles, en espacios de preparación, así como en las actividades ordinarias de sus organismos de dirección, lo que ha tributado a fortalecer el trabajo político-ideológico, lo cual es evidente, entre otros aspectos, en el incremento del estado de la militancia durante esta etapa.

Optimizar el empleo de los recursos y las fuerzas precisa una profunda transformación y ajuste al escenario actual, con el conocimiento de la historia como premisa en la generación de contenidos en defensa de la Revolución en las principales plataformas digitales.

En este escenario la Escuela Municipal del Partido deviene bastión de preparación para los cuadros, militantes y trabajadores, con los profesores activistas, en función de aportar desde la teoría argumentos, comprender las esencias de las transformaciones que se manifiestan en nuestra sociedad y la defensa del socialismo como alternativa en la emancipación de los pueblos.

Por su carácter estratégico, se ha trabajado en las comunidades de mayor complejidad en el orden económico, político y social, esta experiencia se tiene que mantener y multiplicar como espacio motivador para participar, debatir asuntos que preocupen al pueblo y buscar soluciones integrales a los problemas.

La atención a los asuntos económicos ha constituido una prioridad, con resultados favorables en los principales indicadores, pues el territorio es superavitario con tendencia a la estabilidad económica. Con la presencia de la covid y el incremento de las medidas impuestas a nuestro país por la administración norteamericana, los indicadores económicos marcan deterioro; sin embargo, existen reservas en la planificación, organización, seguimiento y control del trabajo, falta creatividad y motivación de algunos colectivos laborales para incrementar ritmos productivos, a lo que se une la poca profundidad en los análisis de los núcleos sobre la actividad económica y productiva.

El impulso dado desde el Partido al programa de la Vivienda ha mostrado avance en la terminación de obras por inversiones, células básicas habitacionales, esfuerzo propio y aquellas identificadas para el beneficio de las madres con más de tres hijos; aunque persisten deficiencias en la reparación de las obras, la realización de las demandas de recursos que comprometen la secuencia, falta de mano de obra especializada, carencia de recursos, cambios de proyectos a última hora y con aquellos indicadores que marcan la calidad en los objetos terminados.

La situación higiénico-epidemiológica del territorio constituye una prioridad que ha permitido la unidad de acción de los factores tomando como centro el Consultorio Médico de la Familia, que ha impulsado el enfrentamiento a la covid y el programa de vacunación, a partir de la labor del personal de la Salud Pública.

Desde las organizaciones de base partidista y juveniles se han centrado los análisis en insuficiencias en la planificación, organización y control en la recogida de desechos sólidos, limpieza de áreas verdes y los servicios necrológicos, aun cuando persisten los vertimientos de fosas, salideros y dificultades con el abasto de agua; en tal sentido ha faltado profundidad, objetividad y oportunidad por parte de los órganos de dirección colegiados

de Comunales y Acueducto, así como por el Consejo de la Administración.

La implementación de las 63 medidas aprobadas por el Estado para dinamizar la producción agropecuaria no cuenta con la preparación necesaria de funcionarios, directivos y productores, en tanto su divulgación ha sido insuficiente, al evidenciarse desconocimiento de su contenido, por lo que se impone promover un mayor intercambio en las bases productivas y desarrollar una efectiva campaña comunicacional bajo la conducción de la Agricultura, el Gobierno y el control del Partido.

Mientras crece la modalidad de tabaco tapado y la obtención de capas para la exportación, disminuye la producción de tabaco sol en palo.

Ha sido objeto del trabajo por prioridades en la atención a la base la producción tabacalera, que crece sostenidamente en la modalidad de tabaco tapado y la obtención de capas para la exportación, no así en el tabaco sol en palo, que experimenta un decrecimiento.

Las bases productivas que más inciden en la disminución de esta producción son las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) 10 de Octubre, Nueva Cuba, Frank País y 26 de Julio. Este comportamiento está motivado por el incremento de productores que se incorporan a la anterior modalidad, la insuficiente capacidad de curación, la disminución de fuerza de trabajo calificada para la atención al cultivo, así como los nuevos precios aprobados para la compra del producto.

La producción y entrega de leche al Estado se cumple al 94 por ciento, al mostrar un decrecimiento en el promedio de litros por vaca. Las unidades productoras que más inciden en este indicador son las UBPC La Yaya, Saltadero Ganadera, las CPA 10 de Octubre y Nueva Cuba, y las CCS Gerónimo Ramírez y Julio Piñeiro. En cuanto a la carne vacuna, el territorio cumple y alcanza un peso promedio de 370 kilogramos por animal. Se trabaja en el rescate de instalaciones para contribuir al desarrollo de este importante programa.

Los núcleos del Partido han evaluado la atención del programa ganadero y han identificado problemáticas tales como la carencia de base alimentaria y fuentes de abasto de agua para enfrentar las prolongadas sequías, el mal manejo de la reproducción que incide en la baja natalidad, el poco uso de la genética para obtener mejores animales que se adapten a nuestras condiciones y muestren rendimientos en leche y carne. Lo anterior evidencia la falta de seguimiento, control y exigencia por la base productiva, el sistema de la Agricultura, la ANAP, el Gobierno y el débil análisis que desde los núcleos y comités de base se realizan.

La ganadería menor ha venido creciendo en la masa a partir de la creación y desarrollo de módulos pecuarios en las bases productivas, la incorporación de nuevos productores beneficiados con la entrega de tierras en usufructo, todo ello encaminado a garantizar los 5 kilogramos de proteína como parte del autoabastecimiento municipal. Es de señalar que no se avanza con el ritmo que demandan estos tiempos, ni se logra el impacto que verdaderamente se requiere para una mejor satisfacción del pueblo. Las UBPC son las que menos resultados experimentan, entre ellas La Yaya y Santa Rita.

La siembra y la producción de cultivos varios se sobrecumplen en el territorio, no obstante, en el programa de autoabastecimiento municipal no se logra alcanzar las 30 libras per cápita, las hortalizas y los granos son los más deficitarios; en tal sentido, ha faltado un mayor control de las producciones en la base productiva, pues no ha sido la prioridad el cumplimiento del encargo estatal y han faltado exigencia y control del Consejo de la Administración, del sistema de la Agricultura y del Partido.

El programa de desarrollo azucarero ha experimentado un decrecimiento en la producción y los rendimientos agrícolas en los últimos años. En lo relacionado con las organizaciones de base que radican en el sector, persisten deficiencias en su funcionamiento que se manifiestan en la falta de profundidad e integralidad en los análisis de la actividad específica, por lo que se debe ejercer una mayor influencia, exigencia y control de la militancia en la solución de los problemas.

Los trabajadores y cuadros del sector de la Educación han estado al frente de sus escuelas cumpliendo con las indicaciones para esta etapa, manteniendo la vitalidad de los centros educacionales con jornadas de limpieza y remodelación, apoyando en centros de aislamientos en su sector y en Zona Roja, así como en el proceso de vacunación de los estudiantes. Se prepararon las condiciones para el reinicio del curso escolar, el cual marcha de manera satisfactoria.

Han devenido exigencia desde todos los frentes la protección y cuidado de los bienes y recursos del Estado y el fortalecimiento del ejercicio de control interno, la calidad de los procesos productivos, de servicios y sus resultados en instancias económicas y sociales; sin embargo, en lo referente al delito, decrece el hurto de ganado y existe un ligero crecimiento en la tipicidad de hurto y sacrificio de ganado mayor y de otros hurtos, con marcada presencia en los consejos populares de Guayos, Neiva, Santa Lucía y Urbanos de Cabaiguán.

Al Partido Comunista de Cuba le corresponde cuidar con celo los ideales de la nación y la unidad de los cubanos, que encuentra en cada comunista cabaiguanense el compromiso permanente de ser fieles seguidores de Martí, Maceo, Fidel y Raúl, en señal de confianza y optimismo en que juntos sabremos enfrentar cada batalla. Ante tales desafíos tenemos el deber de elevar la democracia socialista de la organización partidista, vinculada a la participación del pueblo en los procesos políticos, económicos y sociales en curso hacia un socialismo próspero y sostenible.