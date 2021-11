Tenemos el deber de elevar la democracia socialista

El café constituye un renglón fundamental para Fomento.

La Asamblea de Balance del Comité Municipal del Partido se realiza en momentos de especial significación para los cubanos. Un día como hoy jóvenes liderados por Fidel combatieron en Alegría de Pío, acción conocida como el bautismo de fuego del Ejército Rebelde. En esta propia fecha, pero del año 1999, se inició la Batalla de Ideas, encabezada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Todo ello constituye un compromiso para continuar fortaleciendo el papel del Partido Comunista de Cuba como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado, teniendo como premisas los Conceptos, Ideas y Directrices del VIII Congreso del Partido.

Desde el proceso asambleario que antecedió se centraron las acciones en la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, así como en el cumplimiento de los Objetivos aprobados en la Primera Conferencia Nacional.

Se arriba a esta cita en medio de un proceso dinámico, que garantiza el fortalecimiento de la capacidad para impulsar la estrategia definida en el enfrentamiento a la subversión político-ideológica, el perfeccionamiento del sistema de atención a las organizaciones de base, el fortalecimiento de la vida interna, con un crecimiento en el estado de la militancia, como garantía de su reconocimiento por el pueblo, con el propósito de continuar avanzando en el desarrollo del municipio.

El trabajo político-ideológico en la actual etapa ha estado dirigido a fortalecer las estructuras de base del Partido y el estudio de los documentos rectores que permitan hacer frente a la intensa campaña desplegada para intentar subvertir el orden interno, empleando como escenario fundamental las redes sociales, lo cual implica la necesidad de preparar a la militancia para denunciar estas acciones y mostrar la obra de la Revolución.

La Escuela Municipal del Partido ha constituido un factor fundamental en la preparación de cuadros y reservas, trabajo que se consolida con los retos que imponen los momentos actuales.

Desde las organizaciones de base se continúa reforzando el carácter democrático del Partido mediante la comunicación a los trabajadores de los principales problemas a analizar, así como la participación de no militantes en reuniones de núcleo y otros procesos.

En el territorio, la producción y la circulación mercantil mantuvieron un ritmo de cumplimiento con excepción de la última etapa, donde se aprecia un decrecimiento como resultado de la falta de materiales de la construcción y otros abastecimientos propios del sector del Comercio, así como la falta de iniciativa, de creatividad, tanto en los movimientos de inventarios como en la presentación de los productos, fundamentalmente.

La producción y entrega de leche al Estado se incumple, pues muestra un decrecimiento en 700 000 litros. Este renglón constituyó una de las prioridades atendidas por el Comité Municipal, donde se identificaron como principales causas la insuficiente base alimentaria existente en las bases productivas, dificultades en el manejo de la reproducción, en el mejoramiento de la genética, falta de control en los termos e indisciplina en el flujo de información al centro de dirección de la empresa, campesinos sin incorporarse o produciendo de manera intermitente, entre otras. Todo ello es muestra de una débil exigencia y control por las juntas directivas y el sistema de la Agricultura, así como poca profundidad en los análisis de la actividad en los núcleos del Partido. En este caso se encuentran las CCS Mártires de Fomento, Ñico López, Abel Santamaría, Armando Mestre; las CPA Victoria de Girón, Liberación de Fomento, Congreso Campesino y la UEB Compra y Mejora.

La producción de carne bovina se sobrecumple, con un incremento en el peso promedio de los animales, aunque como resultado de los análisis se identifican potencialidades para continuar creciendo y aportando a la demanda nacional.

En el caso de las especies menores, el territorio crece en la masa y cumple sus planes, pero se requiere mayor esfuerzo para lograr enmarcar el municipio en los 5 kilogramos per cápita y existe atraso en la creación de los módulos pecuarios.

En relación con la siembra de cultivos varios, se sobrecumplió al 101 por ciento, no obstante, se comportó la producción al 88 por ciento, por lo que no existe correlación entre ambos indicadores. Se logró un incremento en las libras per cápita, las cuales se comportan a un 23.5, resultados que se encuentran por debajo de lo previsto y no satisfacen la demanda de la población. Se trabaja en la construcción de cinco casas de cultivo y se han concluido dos, aspecto que requiere de mayor agilidad y eficiencia para continuar fortaleciendo.

El proceso de entrega y explotación de tierras en usufructo ha sido un tema evaluado por el Buró Municipal y definido como prioridad para su control y comprobación. Entre las deficiencias detectadas se encuentra la insuficiente explotación de la tierra, áreas que permanecen infestadas de marabú y otras especies invasoras, la falta de sistematicidad en el chequeo por parte de la Delegación de la Agricultura y el incumplimiento de lo contratado. A los núcleos del Partido les ha faltado mayor exigencia a las juntas directivas para el control del uso y explotación de la tierra.

El proceso desarrollado desde el Partido sobre la “Necesidad de fomentar una real voluntad y vocación exportadora” estimuló el comportamiento de los rubros exportables, se destaca la producción de café, que constituye un renglón fundamental para el territorio, el que se ha venido cumpliendo. El carbón vegetal se incumple al 43 por ciento y el tabaco torcido, a un 63 por ciento, por limitaciones existentes como resultado de las medidas para contrarrestar la propagación de la covid. A estos renglones se les prestará mayor atención para incrementar los niveles productivos.

La producción cañera mostró deficiencias en el rendimiento. Entre las principales causas se encuentran la falta de fertilizantes y herbicidas para enfrentar la temporada, mal estado técnico de la maquinaria, daños provocados por animales sueltos e insuficiente aprovechamiento de la jornada laboral. Corresponde a los núcleos del Partido de las UBPC Delicia y Quemadito, una mayor exigencia a las juntas directivas para la eliminación de causas subjetivas.

Relacionado con la implementación de las 63 medidas aprobadas para impulsar la producción del sector agropecuario, se impone mayor vinculación de los cuadros de la ANAP y Delegación de la Agricultura en el intercambio directo con los productores.

En el sector educacional, a partir de la aplicación de la política salarial en el sistema, se logró el completamiento de la cobertura docente, al disminuir las necesidades de personal y la consiguiente disminución del éxodo. Significativo resulta el trabajo desarrollado por el sector en el apoyo a las tareas relacionadas con el enfrentamiento a la covid en centros de aislamiento y en las comunidades, docencia no presencial y el mantenimiento de las instalaciones educativas.

Por otra parte, el trabajo en el sector de la Salud en la última etapa exigió de su personal mayor compromiso, agilidad en la toma de decisiones y disposición para asumir las tareas. Estos profesionales han estado sometidos a una campaña mediática con el propósito de desacreditar el carácter humanista de la cooperación médica internacional que presta Cuba. Los núcleos del Partido, así como las organizaciones de masas, contribuyeron con su accionar al reconocimiento social y a enaltecer la labor desplegada por este personal.

Con relación al desarrollo local, el municipio se ha insertado en la constitución de micro, medianas y pequeñas empresas, cuenta además con una cooperativa no agropecuaria con estructura política, tres entidades dedicadas a la producción local de materiales de construcción con capacidad instalada para una vivienda diaria y se desarrollan dos proyectos de desarrollo local para la agricultura con financiamiento del 1 por ciento para la construcción de un módulo pecuario y dos casas de cultivo.

Entre las principales insatisfacciones de la población se encuentra el mal estado de los viales, tanto los de acceso a la comunidad como los internos, además de la situación con el abasto de agua por no existir un acueducto municipal. La Asamblea Municipal del Poder Popular y el Consejo de la Administración Municipal mantienen un vínculo permanente en función de la solución de los planteamientos al generar acciones de participación popular, a pesar de existir insatisfacciones en relación con la tramitación y la respuesta oportuna por parte de las instituciones de las quejas o inconformidades.

Se incrementan las acciones desde las estructuras del Partido y demás organizaciones e instituciones dirigidas a prevenir y enfrentar las manifestaciones de indisciplina social, ilegalidades, corrupción, delitos y otras conductas negativas; sin embargo, en relación con la prevención del delito, los de mayor tipicidad continúan siendo los hechos contra el ganado mayor, específicamente en los consejos populares de El Ñame y La Redonda, en ello inciden los núcleos de la Empresa Agroforestal Ramón Ponciano y la Delegación de la Agricultura, lo que evidencia falta de combatividad y debilidades en el control interno.

Continuaremos implementando los acuerdos del VIII Congreso, fortaleciendo cada una de las estructuras en la base y enfrentando con creatividad cada problema.

La fortaleza de nuestro pueblo radica en la unidad en torno a nuestro único Partido: el Partido Comunista de Cuba.