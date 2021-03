Tragedia real al otro lado del mundo (+fotos)

3- La familia real británica aparece con frecuencia en los medios. (Foto: Reuters)

Allá, en la bien lejana Inglaterra, la tragedia actual de la realeza en su elegante y aislado Palacio de Buckingham tiene que ver con las revelaciones hechas por el duque y la duquesa de Sussex —el príncipe Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle—, en su más reciente entrevista con una famosa presentadora norteamericana, donde detallaron sus razones para dejar la familia real y mudarse a Estados Unidos.

Todo un trending topic en los medios, como casi todos los reportes surgidos desde el compromiso mismo de la pareja, que según la BBC causa verdadero «furor mediático», al punto de sentirse impactados en su salud mental y de que comiencen a aparecer comparaciones entre Meghan y Diana —princesa de Gales y madre de Harry—, quien murió trágicamente en un accidente automovilístico en París, cuando era perseguida por la prensa en 1997.

2- Los duques de Sussex durante la famosa entrevista con la presentadora norteamericana.

Durante mucho tiempo, asegura este medio de prensa británico, para el Palacio de Buckingham la prensa ha sido una herramienta para comunicarse con sus súbditos, mientras que los medios utilizan a la monarquía para atraer lectores y usuarios.

La tradición monárquica británica es tan longeva que cualquier asunto que afecte a la familia real corre como la pólvora en los medios y se traspasa a las calles del país como si fueran vasos comunicantes.

Meghan, por hermosa, glamorosa, desenvuelta, feminista, franca y con ascendencia negra, no cesa de estar bajo el microscopio mediático: las cifras de los investigadores de motores de búsqueda Rise at Seven mostraron que unos 74 000 artículos sobre ella fueron publicados por todo el mundo desde que se confirmaron sus planes de distanciarse de palacio; sin mencionar que las búsquedas sobre la duquesa se dispararon un 600 por ciento después de que esta reciente entrevista fuera anunciada.

La «explosiva» conversación con la presentadora Oprah Winfrey puso en tela de juicio a casi todos en la Casa de los Windsor por sus alusiones al racismo puertas adentro de la realeza, entre otros cotilleos que apenas dejaron intocada a la actual reina de Inglaterra, Isabel II, quien no obstante se vio forzada a dejar a un lado su vieja costumbre de ignorar toda polémica aireada en los medios para expresar “preocupación” ante estas acusaciones.

La crisis de la monarquía no solo se respira en su fractura actual en Inglaterra, donde sufren por apariencias, ostentaciones, acoso y el dinero que supone perpetuar esa institución en pleno siglo XXI. En España la Casa de los Borbones también ha vivido movimientos telúricos.

1- Meghan, Harry y su pequeño: todos en el centro de la polémica actual de la realeza en Gran Bretaña.

La corona española ha sufrido acusaciones que afectan a su imagen, como la salida del país del rey emérito Juan Carlos I en el verano de 2020 bajo un escándalo de corrupción. Según el The New York Times, el monarca que reinó allí durante casi cuatro décadas recibió cien millones de dólares de Arabia Saudí, los ocultó en paraísos fiscales y entregó una parte a su amante.

Pero este es solo uno entre los múltiples tropiezos que se suceden en la realeza para preservar sus sempiternos tronos mientras millones de cortesanos desean casi por inercia “larga vida al rey” y miles de lectores babean por la saga en Internet de los reyes y sus coronas, un tema que en Cuba a la mayoría le parece más distante que el planeta Neptuno.