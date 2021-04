Urge un actuar más responsable y consciente para contener la pandemia (+ fotos)

El Comité Provincial del Partido desarrolló este sábado su primer pleno ordinario en el presente año. (Fotos: Vicente Brito / Escambray)

Un llamado al pueblo espirituano a actuar con mayor responsabilidad, conciencia y percepción del riesgo en el combate contra la COVID-19 realizó este sábado el Comité Provincial del Partido, durante la celebración del primer pleno ordinario en el presente año.

Al evaluar los esfuerzos para contener la pandemia y reducir los niveles de infestación, que en las últimas semanas han alcanzado cotas sin precedentes desde que el virus SARS CoV-2 hiciera su aparición en Cuba por este territorio, hubo consenso en que la labor desplegada por el personal sanitario ha sido extraordinaria.

Altamente emotivo resultó el momento en que al doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, al mencionar la entrega y el humanismo del grupo de especialistas que se alistaban para sustituir a sus compañeros en la zona roja a partir de este sábado, se le quebró la voz y pidió un aplauso. “Iban con sus ventiladores y otros medios, para garantizar la estadía; muchos dejaban a sus hijos, o, en el caso de los más jóvenes, su rutina diaria para enfrentarse al peligro”, dijo.

Durante el debate se recalcó la urgencia de ganar en la calidad de cada paso que se emprenda, desde las pesquisas diarias hasta el seguimiento particular a cada caso, incluso si un test rápido resulta negativo, pero hay presencia de síntomas.

El doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, se refirió a la respuesta dada por el personal del sector en el enfrentamiento a la pandemia.

También se subrayó el imperativo de que las familias vean como suya la misión de protegerse, toda vez que resulta fácil realizar cada día una pesquisa familiar y concientizarse acerca de lo nefasto de ocultar síntomas, no declarar a tiempo todos los contactos y conducirse sin el apego a las medidas sanitarias que se aprueban y divulgan por los medios de comunicación.

“Tiene que haber una mayor exigencia al respecto y no descansar hasta que se haya determinado con objetividad la fuente de infección de cada uno de los enfermos”, alertó Deyvi Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, quien indicó que en medio del enfrentamiento a la pandemia los programas habituales de Salud Pública no deben detenerse. “Debemos evitar que se deterioren los indicadores de calidad de vida; todos esos programas están diseñados para preservar la vida. La inmensa mayoría de los recursos del país se ha puesto en función del enfrenamiento a la COVID-19, que ahora mismomuestra cifras cada vez mayores de enfermos y de fallecidos, y no podemos actuar de tal manera que lo resultante sean más muertes, eso hay que evitarlo”, advirtió.

También llamó a un combate cerrado por parte de toda la ciudadanía, en el que se involucren de manera activa las organizaciones de masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, los núcleos zonales del Partido y las secciones sindicales. En los centros de trabajo, significó, hay que velar mejor de lo que se ha estado haciendo por el cumplimiento sistemático de las normas establecidas, empezando por que nadie puede ir a trabajar con síntomas que pueden ser sugestivos de la enfermedad.

“A los médicos de la familia tenemos que acompañarlos más”, aseguró la máxima dirigente partidista espirituana.

“Hay que ir al enfrentamiento, a la denuncia, en todos los escenarios, y con énfasis en los barrios, porque está comprobado que se siguen irrespetando las medidas más elementales y es eso lo que nos está costando el incremento de los contagios e incluso de las muertes”, significó.

“A los médicos de la familia tenemos que acompañarlos más, ya que ellos tienen que multiplicarse en sus múltiples responsabilidades y no podemos dejarlos solos”, añadió.

Al referirse a los pronósticos de los expertos, que apuntan a un incremento de los niveles de contagio en las próximas semanas, el doctor Rivero Abella explicó que la cepa californiana, que circula en territorio espirituano, es altamente agresiva y de mucha mayor transmisión, lo cual ha traído consigo una más alta letalidad. “No se han logrado los niveles de percepción del riesgo que se necesita en las actuales circunstancias”, reconoció, a manera de lamento, y expuso que aunque se ha trabajado de forma denodada se requiere aun mayor exigencia sanitaria, lo cual significa, acotó, aplicar medidas severas allí donde resulte preciso.

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS

Varios de los delegados, principalmente primeros secretarios, se refirieron a la realidad de sus territorios.

El otro punto objeto de debate durante la reunión fue el comportamiento de los indicadores económicos en la provincia durante el primer trimestre del año en curso. Al presentar el informe, Yumar Castro, miembro del Buró Provincial del Partido, reseñó los principales resultados, que indican de manera general un comportamiento deficitario en cuanto a los ingresos.

Al margen de los principales problemas que lastran el entramado económico, como la falta de recursos e insumos por dos razones básicas: el bloqueo a Cuba y el desgaste propio de una larga lucha contra la COVID-19, se señalaron faltas propias de la organización, como la deficiente calidad de los análisis en los núcleos partidistas de los centros de producción y servicios y la insuficiente aplicación del método de la comprobación, que significa un vínculo efectivo con la base.

Varios de los delegados, principalmente primeros secretarios, se refirieron a la realidad de sus municipios de procedencia, y en sus intervenciones abordaron los esfuerzos que se realizan para revertir la situación, con énfasis en la producción de reglones agropecuarios.

Gladismir Valle Rodríguez, miembro no profesional del Buró Provincial del Partido, exhortó a los dirigentes y a los núcleos partidistas a revisarse por dentro, en aras de encontrar las fórmulas más apropiadas para contrarrestar el déficit presupuestario y paliar las numerosas necesidades que se han ido acumulando.

También consideró que no es asunto privativo de la Policía el mantenimiento del orden en las colas para adquirir los productos que se venden a la población, a juzgar por la desorganización que se observa en las mismas y por la inercia de factores que deberían participar activamente en esa misión.

Los incumplimientos en la entrega de leche y de carne de cerdo emergieron como dos de los asuntos que más impactan en la rama agropecuaria, a tono con lo cual se reflexionó en torno al necesario control que debe imperar en relación con los planes que se concilian y se cumplen.

“Cada núcleo del Partido tiene que velar por el pedacito de Revolución que le corresponde”, definió al respecto la máxima dirigente del Partido en la provincia. Calixto Sosa Martínez, por su parte, alertó sobre cierta tendencia a que en las reuniones de la organización se permitan enfoques triunfalistas y justificativos de parte de algunos dirigentes administrativos.

Teresita Romero recomendó discutir con rigor en cada consejo de dirección cuáles son las insuficiencias allí y cómo se van a suprimir.

Durante el análisis de los indicadores económicos, Teresita Romero Rodríguez, gobernadora provincial, se refirió a la calidad que debe primar en la preparación de las estructuras de dirección del gobierno.

Al abordar las causas y condiciones de la difícil situación que enfrentamos, dijo, no se puede obviar el componente subjetivo. En ese sentido recomendó discutir con rigor en cada consejo de dirección de un centro laboral cuáles son las insuficiencias allí y cómo se van a suprimir.

“Tenemos que analizar diariamente en qué más podemos ahorrar, ya que la insuficiencia de recursos va a persistir y el sistema empresarial tiene que ser eficiente”, precisó. Igualmente, instó a un mayor enfrentamiento en los centros laborales de conductas que puedan propiciar actos delictivos, desvío de recursos y malversación de los fondos del Estado.

El pleno aprobó, asimismo, un reconocimiento para el personal de otros sectores que igualmente se ha entregado a la atención a enfermos y sospechosos, y reconoció la disciplina del pueblo a lo largo de más de un año para acompañar al país en una batalla sin precedentes en la historia de la humanidad.