Valoran adicionar cargo contra ex policía que asesinó a George Floyd en EE.UU.

Miles de personas llenaron las calles de varias de las ciudades más importantes de Estados Unidos para protestar en contra del asesinato de George Floyd.

De acuerdo con un reporte de Prensa Latina desde Washington, Estados Unidos, publicado este jueves, un nuevo cargo, esta vez por asesinato en tercer grado, se reconsidera hoy en el juicio contra el ex policía estadounidense Derek Chauvin, acusado por la muerte del afronorteamericano George Floyd el 20 de mayo de 2020 en Minnesota.

El juez de distrito del condado de Hennepin, Peter Cahill, abordó el asunto luego de la decisión la víspera de la Corte Suprema de Minnesota de no aceptar una apelación de Chauvin contra el cargo, reporta el diario The Hill en su sitio digital. La Corte de Apelaciones de Minnesota dictaminó el viernes pasado que Cahill debería reconsiderar el cargo de asesinato en tercer grado, el cual fue desestimado en octubre.

Chauvin ya enfrenta acusaciones de asesinato en segundo grado y de homicidio involuntario por la muerte de Floyd, el 25 de mayo de 2020. La cuestión de si el cargo por asesinato en tercer grado debería ser restituido retrasó esta semana el inicio de la selección del jurado para este proceso que acapara la atención dentro y fuera de Estados Unidos.

Recientemente, la Corte de Apelaciones estatal confirmó una condena por asesinato en tercer grado en el caso de Mohamed Noor, el único oficial de policía de Minneapolis condenado por ese tipo de delito.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y su equipo argumentaron que esa nueva decisión sentó un precedente para que se volviera a agregar el asesinato en tercer grado contra Chauvin. Precisamente en la mañana de este jueves, el juez Cahill estuvo de acuerdo con ese asunto.

Expertos legales consideran que el cargo adicional de asesinato, el cual conlleva una sentencia máxima de 25 años de prisión, aumenta las posibilidades de una condena. Un vídeo ampliamente difundido muestra a Chauvin presionando con una rodilla el cuello de Floyd, quien tenía su cara contra el piso, estaba esposado y reclamaba que no podía respirar.

Esta semana, en medio de fuertes tensiones y protestas contra la brutalidad policial cerca de la corte del condado de Hennepi, Minnesota, comenzó la selección del jurado para el caso.

De acuerdo con medios de prensa locales, hasta ahora se eligieron solo cinco miembros: tres hombres blancos, uno negro y una mujer de otra etnia. A los posibles jurados a este juicio se les pregunta, entre otros puntos, cuántas veces han visto el vídeo de la muerte del afronorteamericano y también sus opiniones sobre el movimiento Black Lives Matter.

Hay un cuestionario de 16 páginas que deben responder los candidatos y al final, se elegirá a 12 personas para integrar el jurado, así como a cuatro suplentes.

El cronograma previsto establece hasta tres semanas para la selección de esas personas. De tal forma, los argumentos de apertura del juicio no deben presentarse antes del 29 de marzo y se espera que la exposición de pruebas lleve de dos a cuatro semanas.

El asesinato de Floyd tuvo un fuerte impacto en la opinión pública nacional e internacional, y generó protestas en diferentes ciudades de Estados Unidos en contra de la brutalidad policial y el racismo.