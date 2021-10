Venta de gas: quejas y sugerencias

Aramís Arteaga Pérez, asiduo lector de Escambray residente en la calle Frank País No. 305, entre Brigadier Reeve y Carlos Roloff, en Sancti Spíritus, remitió al buzón electrónico de esta sección una carta contentiva de quejas sobre el sistema de venta de gas licuado, así como de sugerencias para mejorarlo.

“Desde hace meses estoy sufriendo en carne propia el sinsentido que hay con la venta de GLP en la cabecera provincial, con colas que se hacen desde el día anterior por personas que se dedican a comprarlo, como un negocio. Aunque madrugues y acudas al punto de venta, violando lo establecido, pocas veces puedes comprar, ya que, de lunes a sábado, y pese a los llamados que se nos hacen para evitar las aglomeraciones, estas se siguen produciendo a la vista de todos, en detrimento de los que no negociamos con el producto.

“Según la empresa distribuidora, las cifras de balones de gas que se están recibiendo en la provincia no respaldan las demandas de dicho renglón, lo cual, en mi opinión, si no hay una solución inmediata, pudiera resolverse alargando los ciclos de entrega. Eso sería preferible, aunque no nos alcance, como sucede con otros productos normados, a la angustia de pasar semanas haciendo colas o pagar a un mensajero, o a un colero, para que te lo compre”, escribe Aramís.

Más adelante señala: “Según se había informado, a partir del mes de septiembre el GLP se comenzaría a vender por la plataforma EnZona, lo cual muchos pensamos sería una solución, pero por esa vía solo les venden a cinco clientes diarios por depósito y ello obliga a ir todos los días para saber cuándo será posible comprarlo.

“Por último —razona el lector—, en los depósitos pudieran marcarse las tarjetas de cada jefe de núcleo y realizar la venta por ese orden, tal y como ahora se hace en las denominadas shopping con los productos que allí se venden mediante control por la libreta de la tienda de víveres”.

Aramís expone su certeza de que estamos en condiciones de buscarles solución a estas aglomeraciones que tanto daño hacen en las circunstancias actuales de covid.

“En esta provincia se ha demostrado que todo se puede vender mediante un control por la libreta. Prueba de ello son, también, los productos de primera necesidad que se vendían en los mercados de forma liberada y que ahora se expenden en las bodegas”.

Escambray agradece que junto a la inconformidad se esboce la propuesta de solución, y espera el pronunciamiento de la entidad correspondiente sobre este álgido asunto que ocasiona molestias a un considerable número de clientes.