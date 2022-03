Al núcleo del Partido de mi cooperativa nada le es ajeno (+fotos)

De cara al surco, Yoandy Lazo Rodríguez, explica cuánto pueden aportar los campesinos a la batalla económica que libra el país. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

El contacto directo con la tierra le es imprescindible, por eso quedaron atrás los días como trabajador de la Empresa Agropecuaria de Cabaiguán para dedicarse de lleno a los cultivos varios en la finca La Ceiba, en El Purial, perteneciente a la CCS Niceto Pérez, de ese municipio.

Sus obligaciones como militante del Partido desde hace más de 15 de los 43 años que lleva sobre sus hombros, las responsabilidades en el Buró Municipal de la ANAP y el Comité Municipal de la organización política en ese territorio nunca le han impedido “sacarle fruto al surco, porque eso es lo que me gusta”, apunta.

“Como yo, muchos jóvenes hacen lo mismo y no siempre por dinero. Se demostró en medio de la pandemia cuando mis producciones ayudaron en los hogares para niños sin amparo familiar y de embarazadas. Por eso soy del criterio que resulta vital esa vinculación del Partido con los jóvenes, sean militantes o no. Esa es la política a seguir, comprometerlos, porque hay quienes sí están interesados. Ya a mi generación le tocó asumir y tenemos que sumar a la que viene, que también forma parte de esa continuidad necesaria”.

Como trabajador del campo y joven aspiro a que se hable de lo que se espera del sector agrícola y cómo se trabaja duro en los campos para producir comida.

Cabaiguán es un municipio eminentemente agrícola y uno de los temas imprescindibles en la Asamblea Provincial del Partido el próximo 25 de marzo es la producción de alimentos. ¿Cómo se insertan los cooperativistas en esta ofensiva económica?

Aún pueden lograrse mayores niveles de entrega por parte de algunos campesinos, pero se produce. Pienso que hay que organizar mejor las formas de comercialización y los destinos de esas producciones que a veces van a parar a otros lugares y no al municipio, así no puede llegar a las 30 libras per cápita que requiere la población, y no es porque no haya el potencial, sino que a veces es deficiente política de distribución.

¿De qué forma se extiende al sector agrícola la aplicación de la ciencia y la innovación, sobre todo en busca de mayor eficiencia y rendimientos, como pide hoy la dirección del país?

El pasado año pusimos en práctica una experiencia que nos permitió la venta sostenida de tomate maduro en las placitas. En busca de mantener lo que se logró nos incorporamos al Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) y para ello ya contamos con una casa de cultivo en fase de conformación, y también nos unimos al Grupo de Innovación Agropecuaria Local para la producción de semillas, que tributa al municipio. De hecho, ya hemos aplicado métodos novedosos en la siembra de plátano extradenso, al punto que en estos momentos crecen 3 800 matas en solo 0.75 hectárea de tierra.

La actual batalla económica tiene como soporte en la agricultura la aplicación de las 63 medidas aprobadas por la dirección del país ¿Cómo se trabaja desde el Partido en la base este tema dentro del sector campesino?

Desde los núcleos, una de las precisiones que se requiere es llevar cada término al lenguaje guajiro. Explicar y explicar, sin palabras rebuscadas para que se entienda lo que se quiere en materia de producción, aclarar qué es encadenamiento productivo y qué ventajas trae, que sepan que lo que se quiere es que se produzca y lo que da la tierra se comercialice o vaya directo a los mercados estatales y no a una carretilla.

¿Qué expectativas tiene con su participación, en representación de los campesinos cabaiguanense, como delegado a la Asamblea Provincial del Partido?

Como trabajador del campo y joven aspiro a que se hable de lo que se espera del sector agrícola y cómo se trabaja duro en los campos para producir comida, a pesar de las carencias de insumos. Trabajamos para el país porque la mayoría de los campesinos somos de los agradecidos, se lo debemos a la Revolución y aquí tenemos un núcleo fuerte, por eso son los resultados que hoy tiene la cooperativa Niceto Pérez, todos sus planes están sobrecumplidos. Esos compromisos productivos se discuten, se buscan proyecciones, en eso tenemos una fortaleza. Al núcleo nada le es ajeno y los de la vanguardia sabemos que se es militante del Partido en todo momento.