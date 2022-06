Arlenys Orozco García: primera delegada directa de Sancti Spíritus al X Congreso de la FEU

Es un gran honor para mí representar a la brigada y también a los educandos de la Uniss, expresó Arlenys.

Arlenys Orozco García, estudiante de segundo año de la carrera de Licenciatura en Educación, especialidad Pedagogía-Psicología, en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (Uniss) fue elegida este martes como la primera delegada directa de nuestra provincia al X Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), que sesionará en el mes de diciembre del presente año.

Su sentido del deber, resultados académicos, protagonismo en el quehacer de la organización y en especial el apoyo brindado por la joven a los centros de aislamiento del territorio durante los picos pandémicos fueron razones más que suficientes para sus compañeros, quienes la exhortaron a plantear en el cónclave nacional las inquietudes en torno a las aulas virtuales, el acceso a las tecnologías de la información y la tarifa de transporte para los estudiantes universitarios.

«Es un gran honor para mí representar a la brigada y también a los educandos de la Uniss en un congreso que se antoja a todas luces trascendental para el futuro del país. Si me eligieron es porque me consideran un ejemplo a seguir y eso me llena de satisfacción”, dijo a Escambray.

Por su parte, Karla Santana Rodríguez, presidenta nacional de la FEU, quien estuvo presente durante el desarrollo de la Asamblea en dicha brigada, resaltó la trascendencia de una cita que cumplirá, el venidero 20 de diciembre, cien años de fundada por el líder revolucionario Julio Antonio Mella.

Según Santana Rodríguez las discusiones que ya acontecen en las brigadas del país significan los momentos más importantes del proceso al dar continuidad a las asambleas precongreso desarrolladas meses atrás; además del diálogo con los estudiantes, a través del cual se pueden conocer sus expectativas e inconformidades.

“Queremos que todos los estudiantes construyan la FEU y formen parte activa del proceso, por ello el recorrido que hoy damos por las universidades del país se enfoca en escuchar y dialogar con ellos desde la brigada, que es la célula fundamental de nuestra organización.

“En estos recorridos he vivido una experiencia bellísima al escuchar los testimonios y ver las lágrimas de tantos y tantos estudiantes cubanos que protagonizaron grandes hazañas durante el combate contra la covid”, apuntó.

Dada la profundidad y sinceridad de los planteamientos realizados, calificó de extraordinario el intercambio con la brigada de segundo año de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la mencionada casa de altos estudios.

La Licenciatura en Educación, especialidad Pedagogía-Psicología fue, en 2017, la primera carrera de la Uniss en ser acreditada por la Junta de Acreditación Nacional y alcanzó la categoría de Certificada. En estos momentos se encuentra inmersa en un proceso de autoevaluación que le permitiría someterse a una reacreditación en el año 2023.