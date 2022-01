Assange podrá apelar extradición a EE.UU. ante Corte Suprema británica

El periodista está encerrado en la penitenciaría londinense de Belmarsh desde abril de 2019. (Foto: PL)

El fundador de WikiLeaks Julian Assange obtuvo este 24 de enero permiso de la justicia británica para apelar su extradición a Estados Unidos ante la Corte Suprema del Reino Unido.

Según informó Stella Moris, compañera sentimental del periodista australiano, desde el Tribunal Superior de Londres, corresponderá ahora a la máxima instancia judicial británica decidir si atiende la apelación de Assange.

Moris luego explicó a la prensa que la esperaba frente a la corte que los jueces aceptaron una de las cuestiones de derecho de importancia pública general presentadas por la defensa del fundador de WikiLeaks, y consideraron que existen motivos suficientes para que la Corte Suprema escuche el caso.

Pese a que ahora la suerte de Assange pende de la decisión de los magistrados del Supremo, su pareja calificó el veredicto de este lunes como una victoria en un proceso que dura ya varios años y amenaza con extenderse aún más.

No nos equivoquemos, hoy ganamos en los tribunales, aseveró Moris, quien alertó, no obstante, que mientras la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos no sea desestimada, Assange seguirá sufriendo en la prisión donde está confinado a la espera de un veredicto definitivo.

Washington persigue al ciberactivista por exponer en la plataforma de WikiLeaks crímenes de guerra cometidos por militares norteamericanos en Iraq y Afganistán y miles de cables confidenciales de la diplomacia estadounidense.

De ser extraditado, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel, a partir de los 17 cargos relacionados con supuestas violaciones de la ley de espionaje norteamericana que se imputan.

El periodista está encerrado en la penitenciaría londinense de Belmarsh desde abril de 2019, fecha en que el Gobierno de Ecuador le retiró la protección diplomática otorgada siete años antes, y permitió que la Policía británica entrara a su embajada en Londres para arrestarlo.

Aunque no está acusado de cargo alguno, la justicia británica decidió mantenerlo en la cárcel de máxima seguridad londinense hasta que concluya el proceso.

En diciembre pasado, los mismos jueces que este lunes permitieron que el caso llegue a la Corte Suprema aceptaron un recurso presentado por los fiscales estadounidenses contra la negativa de una magistrada de primera instancia a extraditar al periodista australiano por temor a que se suicide una cárcel de ese país.

Si la máxima instancia judicial del Reino Unido rechaza la solicitud de apelación de Assange, entonces el caso volvería al tribunal de primera instancia, el que a su vez lo enviaría a la ministra del Interior, Priti Patel, quien tiene potestad para anular la orden de extradición.