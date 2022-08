Cerca de 500 médicos cubanos llegarán a la ciudad italiana de Calabria ante falta de personal

Cuba ya había enviado decenas de médicos a Italia al inicio de la pandemia. (Foto: CubasÍ)

El presidente de Calabria (sur de Italia), Roberto Occhiuto, anunció el acuerdo con el gobierno cubano para enviar unos 500 médicos a la región en los próximos meses, para suplir la falta de personal en los hospitales, donde el sistema sanitario se encuentra en una situación dramática desde hace años .

En un vídeo en su página de Facebook, Occhiuto explicó que este acuerdo se hizo necesario después de que la región publicara en los últimos meses varias convocatorias para contratar médicos por tiempo indefinido que, según el presidente, ‘han quedado desiertas’.

El acuerdo suscrito este miércoles prevé que en total lleguen a la región 497 médicos cubanos con distintas especialidades. Los primeros diez médicos llegarán a principios de septiembre y luego seguirán llegando progresivamente otros.

Cuba ya había enviado decenas de médicos a Italia al inicio de la pandemia de coronavirus para ayudar a los hospitales italianos a hacer frente al aumento repentino de casos de contagio.

La escasez de médicos y personal en los hospitales es un problema que afecta a toda Italia , y en particular a Calabria, donde el sistema sanitario se encuentra en una situación dramática desde hace años y está intervenida por el Estado desde 2010 por las deudas acumuladas a lo largo de los años

Para recuperarse de la situación económica, se redujeron gastos, se varios hospitales y bloquearon nuevas contrataciones y esto ha significado la desaparición de enfermeras, médicos y personal hospitalario.

Una de las primeras iniciativas de Occhiuto tras ser elegido presidente en octubre de 2021 fue asumir también el rol de interventor de la sanidad, para gestionar personalmente este problema.

‘Todos los días recibo muchos mensajes de ciudadanos calabreses que se quejan con razón de que no hay suficientes médicos en nuestros hospitales. No hay suficientes médicos en Italia, el número limitado para entrar en la facultad de Medicina ha privado a nuestro país de médicos que serían necesario. Y todas las regiones están haciendo todo lo posible para contratar médicos y no lo están consiguiendo. Este problema es mucho más grave en Calabria’, explicó el presidente calabrés.

Por ello, agregó, ‘desde hace unos meses comencé una negociación con el gobierno cubano, precisamente con la empresa estatal del gobierno cubano, la que ya colaboró enviando médicos a la región de Lombardía y Piamonte en la fase aguda de la Covid, y que han hecho un trabajo extraordinario’.