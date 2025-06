Honduras: defienden convenio de colaboración médica con Cuba

El director ejecutivo de Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) de Honduras, Amable de Jesús Hernández, defendió este jueves la legitimidad del convenio de colaboración médica con Cuba.

“Es una relación entre Estados que se rige por el derecho internacional y no es una relación laboral contractual como han dicho”, es decir, es un acuerdo entre gobiernos que se administra por una contraprestación mutua, subrayó el funcionario en declaraciones a periodistas.

De Jesús Hernández fue interrogado sobre el anuncio realizado el pasado martes por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien amenazó con retirar visas a funcionarios de gobiernos centroamericanos que colaboren con las misiones médicas cubanas.

Según Rubio, esos funcionarios están implicados en la contratación de esas brigadas, las cuales -desde la óptica de la administración de Donald Trump- constituyen una “forma de trabajo forzado”.

El titular del Injupemp insistió en que es el Gobierno de Honduras, a través de la Cancillería, el firmante de ese contrato con la mayor de las Antillas, y se beneficia la Secretaría (Ministerio) de Salud, que es la encargada de alojar a los médicos cubanos en los hospitales, explicó.

Subrayó que la cooperación con Cuba abarca otras categorías, como la contratación de instructores y docentes de la nación caribeña en el programa de alfabetización Yo, sí puedo.

También incluye el envío de becarios a universidades de La Habana, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, como es el caso de jóvenes médicos hondureños que se están especializando allá para luego desempeñarse aquí, agregó.

“La misión médica cubana está presente en 57 países, en el caso de Honduras está desde 1998”, recordó el dirigente.

En su opinión, es bueno refrescarle la “memoria a esta oposición rancia y carroñera hondureña, que es la que hace este tipo de incidencias para que traten de penalizar y sancionar a nuestro país”, denunció.

“Quienes levantan esas campañas son los mismos que fueron a pedir a la mafia cubano-americana, que controla una parte del poder de la nueva administración Trump, que le pusiera impuestos a las remesas de nuestros compatriotas, cosa que va en contra de los intereses del pueblo hondureño”, reveló.

A una pregunta de los reporteros, el director ejecutivo del Injupemp respondió que hasta la fecha no le retiraron la visa norteamericana, pero minimizó la posibilidad de que esa decisión se materialice.

“A mí no me han quitado la visa, la tengo desde 2009, pero si la quitan tampoco hay problema, la visa americana no es el paso a la vida eterna”, manifestó.

“La decisión de otorgar, denegar o revocar visa es una decisión muy soberana del gobierno de Estados Unidos”, concluyó el funcionario.