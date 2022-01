Ciclistas recorrerán las montañas espirituanas

Joel Solenzal figura entre los corredores espirituanos que participarán en el evento. (Foto: Calixto Llanes)

Tras varios meses inactivos, los ciclistas cubanos ya estiran las piernas y ajustan sus ciclos para animar el torneo Escambray Challenger MTV Race Cuba de Mountain Bike, pactado del 21 al 23 de este mes por una parte importante de la serranía espirituana.

Al evento, de categoría master, han anunciado su presencia corredores de calibre, integrantes del equipo nacional, incluida Ludisnely Quesada, campeona nacional de la modalidad y muy en especial la internacional Marlies Mejías, quien como la mayoría de los participantes se han sumado a la iniciativa del grupo de Facebook Team Manigüeros, y que apoya el Inder en la provincia y las empresas de Campismo Popular y Gaviota S. A. del propio territorio.

De acuerdo con la información de Mario Pujol, comisionado provincial de ciclismo, se correrán tres etapas: la del 21 saldrá del campismo Planta Cantú, en la zona de El Cacahual y termina en la base de campismo La Hormiga, de Fomento; la del 22 sale de Fomento y termina en Topes de Collantes, ruta que, además de resultar la más extensa, es la más difícil por lo intrincado, abrupto y peligroso del trayecto. En tanto, la tercera y última, arranca el día 23 en el campismo Manacal, con un recorrido monte adentro que incluye el Valle de los Ingenios, Casilda y termina en áreas de la Playa Ancón.

El comisionado de la disciplina añadió que serán varios los corredores espirituanos que participarán en el evento, entre ellos Yoandry Freire, Joel Solenzal y José Rojas Prado.

El reto es mayúsculo, no solo por la traducción del nombre del evento (Desafío Escambray), sino por la advertencia de Freire, uno de sus promotores principales, en el grupo Team Manigüeros: “Atención, corredores que estarán presente en Escambray Challenger, quiero hacer un paréntesis muy importante para que no les coja de susto y estén preparados. La etapa Reina o segunda etapa de la competencia estará extremadamente dura en cuanto a por ciento de nivel de ascensos y descensos, por ciento de rampas, altura sobre nivel del mar, por tanto hay que entrenar si están dispuestos a afrontar el Desafío Escambray. Quién no esté preparado física y mentalmente no podrá asumir este reto. Hasta este minuto la organización cuenta con un camión de fin de evento diseñado para atravesar montañas de este tipo, estará abastecido de alimentos e hidratación para todo los competidores, todo corredor que desee montar al camión está en su debido derecho, pero ya no podrá optar por las clasificaciones y no tendrá el derecho a la medalla Finisher que tenemos destinada para los Titanes que logren imponerse a las tres etapas”.