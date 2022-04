Cómputo final ratifica triunfo de Macron y abstencionismo en Francia

Macron ganó con el 58,54 por ciento de los votos emitidos. (Foto: PL)

El Ministerio del Interior publicó este 25 de abril el cómputo definitivo del balotaje de los comicios presidenciales franceses, que ratifica la reelección de Emmanuel Macron con el 58,54 por ciento de los votos emitidos y una abstención del 28,01.

De acuerdo con los datos, en la reedición de la segunda vuelta de 2017, el mandatario recibió el respaldo de cerca de 18 millones 800 mil personas.

Mientras, la representante de la extrema derecha Marine Le Pen logró alrededor de 13 millones 300 mil sufragios, para un 41,46 por ciento, dos millones y medio más en relación con los resultados de hace un lustro.

Más de 13 millones 600 mil de los 48 millones 700 mil franceses convocados a las urnas se abstuvo en las elecciones celebradas ayer, una ausencia sin precedentes desde 1969, cuando dejó de votar en las presidenciales un 31 por ciento de los registrados en el padrón.

Además del elevado abstencionismo, tres millones de boletas fueron depositadas en blanco o anuladas, para un 6,19 por ciento.

Macron se convirtió en el primer presidente reelecto en Francia desde 2002, cuando Jacques Chirac derrotó al ultraderechista Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine.

Sin embargo, al contabilizar los votos recibidos por el líder de La República en Marcha respecto al total de electores inscritos, fueron un 38,52 por ciento, un resultado únicamente mejor que el 37,51 alcanzado en 1969 por Georges Pompidou.

En el discurso anoche ante sus seguidores en los Campos de Marte, el mandatario prometió gobernar para todos y dijo ser consciente de que muchos franceses votaron por él no por acompañar sus ideas y sí para impedir la llegada al Palacio del Elíseo de la extrema derecha.

Asimismo consideró que vienen años desafiantes, pero a la vez históricos, ante los cuales pidió a sus compatriotas ser exigentes y ambiciosos.

Por su parte, Le Pen centró su intervención tras la derrota en pintar el oscuro panorama que a su juicio vivirá el país con la reelección de su rival.

Me temo que el quinquenio que se abre no romperá con las prácticas despreciables y brutales, y que Emmanuel Macron no hará nada para reparar las fracturas que dividen a nuestro país y hacen sufrir a nuestros compatriotas, esgrimió.

La mira de los diversos sectores de la política francesa está ahora en las elecciones legislativas previstas en junio, en las que será una tarea complicada para el oficialismo mantener el dominio de la Asamblea Nacional.