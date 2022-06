Según la encuesta de Escambray, ¿cuál es el tema más polémico del Código de las Familias?

Más de 8 900 internautas han votado en la encuesta que aparece en www.escambray.cu, donde el asunto más controversial actualmente no resulta el matrimonio igualitario.

Desde hace más de 20 años Escambray dejó de ser un periódico para convertirse también en un medio digital que se actualiza varias veces al día y donde puedes encontrar la cobertura de nuestros reporteros a noticias de última hora así como leer un reportaje investigativo sobre esos temas que afectan tu vida cotidiana.

Esta semana en www.escambray.cu puedes leer acerca del incremento de los accidentes del tránsito en Sancti Spíritus durante los primeros cinco meses del año en comparación con igual etapa del 2021.

Asimismo, Escambray también le está dando seguimiento a la programación de las afectaciones del servicio eléctrico, una de las problemáticas que ahora mismo sacuden la vida doméstica de los espirituanos.

Por si no lo has leído también te sugiero que busques el comentario de Xiomara Alsina sobre la crisis de carteros en Sancti Spíritus, que ha provocado que 3 000 clientes de la unidad zona 1 de Correos no reciban los servicios de la empresa.

Igualmente, desde hace varios meses nuestra web te ofrece la oportunidad de opinar en una encuesta sobre los temas incluidos en el proyecto de Código de las Familias para conocer cuales considera más polémicos.

Alrededor de 9 000 internautas han votado ya y resulta interesante que si bien hace tres meses el tema más polémico era el matrimonio igualitario y el cambio del concepto de patria potestad por el de responsabilidad parental, hoy las estadísticas ubican en primer lugar el nuevo procedimiento para determinar el orden de los apellidos.