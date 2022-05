Cubadisco 2022 premia La fuerza de un país, una canción que ayuda a salvar a la gente

Israel Rojas: Creo que todos los que participamos en la canción estamos muy contentos.

La fiesta del disco cubano, Cubadisco, llega a sus 25 años de fundación celebrando el espíritu musical de esta isla y sus artistas. El evento se convierte en vitrina para reconocer lo mejor de la música y el audiovisual de los artistas nominados en cada una de las categorías.

Estos dos años de pandemia dieron a los músicos mayores impulsos para consolidar sus proyectos, realizar colaboraciones y reanimar los escenarios en estos tiempos donde vuelve la vida cultural al país.

Este año, el evento premió una nueva categoría, se trata de Sencillo. El premio fue otorgado a Buena Fe en colaboración con Ronald González y Explosión Rumbera, el Changüí de Guantánamo y la Banda de Boyeros, con el tema musical “La fuerza de un país”.

Esta categoría reconoció la constancia, la pasión y también la confianza de los músicos en el sistema de salud cubano. A ellos se dedican estas melodías acompañadas de un extraordinario sentir cubano y el compromiso con quienes lo han dado todo porque Cuba supere cada día más a la pandemia de covid.

Sobre este regalo musical, Israel Rojas, cantautor de “La fuerza de un país” destacó: “Creo que todos los que participamos en la canción estamos muy contentos. Acompañamos el origen de una campaña comunicacional sobre la producción de las vacunas, el tratamiento del sistema de salud pública al tema.”

¿Qué ha significado “La fuerza de un país” para Israel Rojas?

La fuerza de un país nos permitió ser útiles en un momento que yo creo que, ninguno como ese, para ser útiles y eso es una inmensa satisfacción. Ha significado también ganarme enemigos que jamás pensé que iba a tener, gente que lo más seguro, le hubiese encantado ver a este país de rodillas a tenor de una pandemia y lo tenía en sus más oscuros intereses, entonces de qué vale que una balada te ayude a enamorar, si me detestas por haber hecho una canción que ayude a salvar a la gente que se va a enamorar mañana.

Me ha traído también la inmensa fortuna de trabajar con personas preciosas con las que tenía muchas ganas de colaborar; como la Banda de Boyeros que me parecen unos jóvenes espectaculares, un trabajo extraordinario; con Ronald y Explosión Rumbera, a quien admiro por el timbre de voz que tiene -y me gustaría mucho hacer otras propuestas con ese tipo de géneros folclóricos-, y el Changüí de Guantánamo, quien no pudo ser mejor acompañamiento para esta pieza musical.

Ellos no estuvieron ahí sin motivos, ellos son esas artes que no van a ser las más premiadas, las más difundidas, son eso, las artes que muchas veces significan tanto para nosotros y a veces el gran público no lo acoge como debe o nuestras instituciones culturales todavía no encuentran la manera de cómo divulgarlo lo suficientemente bien.

En «La Fuerza de un país», Israel Rojas dejó todo su ser y amor por esta isla en un momento tan difícil para todos y todas. Confiesa que también asumió riesgos, pues ahora ya es un hecho las vacunas; sin embargo, todo lo que estaba escrito sobre ellas y sus beneficios era a futuro al momento de concebir esta pieza. Manifiesta, además, el gran impacto que ha tenido el video clip del sencillo que resalta el significado de cada fragmento de la canción.

“Estoy muy feliz de haber corrido el riesgo poético y ético, conjuntamente con esos científicos en los cuales yo tenía la más absoluta fe, sabía que iba a funcionar”, dijo el artista con la alegría de que esta fe se convirtió con el paso del tiempo en certeza absoluta.