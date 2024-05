Trinidad vuelve al Cubadisco

Tonadas Trinitarias es una de las unidades artísticas subvencionadas del catálogo de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos de Sancti Spíritus. (Foto: Alien Fernández/Escambray).

El grito de libertad rajó en dos el instante de silencio. Lo escoltaron los sonidos de tres pequeños tambores y una guataca. Inició así un espectáculo único en el mundo, gracias a siglos y siglos de música defendida por Tonadas Trinitarias. Hacen crecer sobre el escenario la síntesis cultural, donde se fusiona lo africano, lo español, lo campesino y pequeñas dosis de lo haitiano.

Bastaron unos minutos para que frente a los ojos de la directora de televisión Monika Annette Cabrera Zeruto apareciera la idea de contar tanta historia e identidad. En el Patio Bécquer, de la añeja villa, emergieron los primeros planos.

“Estaban ensayando y, aunque te soy sincera, no soy de escuchar mucha música; me sentí muy cómoda e incluso me puse a bailar con ellos. A mi equipo le pasó igual, aunque estábamos ahí para realizar otra grabación. Cuando salí del lugar comencé a estudiar para estructurar el guion y enseguida comencé a buscar imágenes de archivo”, cuenta la artista audiovisual, quien ha conquistado a la Ciudad Museo del Caribe con la propuesta veraniega del Canal Educativo Trinidad a su puerta, que cuenta con el coauspicio de la Empresa Aldaba, la cual tiene como misión mantener el equilibrio entre la necesaria relación cultura-turismo.

No tuvo que indagar mucho para tropezar con Michel Morales, hoy representante de la agrupación portadora y unidad artística subvencionada perteneciente al catálogo de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos de Sancti Spíritus. Por él conoció que la primera referencia que se tiene de esa expresión cultural, ya para entonces como fenómeno maduro de la villa con más de 100 cultores, se remonta a 1846, de acuerdo con las notas de Rafael Rodríguez, segundo historiador de la ciudad trinitaria.

“El día de la grabación fue un gran problema porque chocamos con un apagón, pero ellos hicieron todo para que no desistiéramos. Luego, cuando volvió el servicio eléctrico, se logró materializar la idea”, rememora Cabrera Zeruto.

Felices con la emisión de Trinidad a su puerta, no imaginó el colectivo que un tiempo después la sugerencia de Cary Diez, reconocida productora musical cubana, se hiciera un hecho.

“Me comenta que el programa cumple con los requisitos para ser inscripto en la Feria Internacional de la Industria Musical, Cubadisco 2024 —refiere desde Trinidad Michel Morales—. Llamé a Monika y para ella también era una sorpresa”.

Sin tiempo que perder, la directora del programa del Canal Educativo llenó y entregó las planillas. Hace muy pocos días la noticia la sorprendió; también a los integrantes del proyecto: Tonadas Trinitarias: Trinidad a su puerta integra la lista de nominados en la categoría de Documental Musical.

“Cuando editamos fue un programa que me llevó mucho más tiempo que el resto porque no quedaba satisfecha con lo que veía. Pero, claro, jamás pensé que entraríamos al Cubadisco. Hoy confieso que estoy muy satisfecha, primero porque conocí a personas increíbles, personas muy sencillas, que nos acogieron muy bien. Segundo, porque el jurado determinó que el valor del material audiovisual son las tonadas en sí mismas porque, lamentablemente, se desconocen fuera de Trinidad. Este es un modesto aporte para visibilizarlas”.

A unos cuantos kilómetros de distancia de Monika, los 15 integrantes de la agrupación que defienden el género confían que esta nominación materialice uno de sus sueños.

“Antes de la covid se nos había hablado de la intención del sello Colibrí de grabarnos una producción discográfica. Estamos seguros que esta oportunidad en la Feria Internacional Cubadisco 2024 será la antecesora de lo que pudiéramos vivir en el próximo año de contar con nuestro propio CD”, aseguró Michel Morales.

Además de la música del proyecto y los testimonios del investigador e historiador de la unidad artística, de Rosa Nibia Marrero Abreu, actual directora del proyecto y de Jorge Luis Díaz González, el Gallo, exponente vivo más importante de las clásicas tonadas trinitarias, el audiovisual contiene una entrevista a Isabel Béquer, La Profunda.

“Se sugirió la unión de ambas propuestas. La de Isabel no tiene nada que ver con lo vivido con Tonadas Trinitarias. Llegamos a su casa para acercarnos al proyecto Callejas, de los jóvenes Darién Peña Prada y Adriana Rivero Martínez. De pronto, ella salió de su cuarto y no sé si fue un regalo de la vida o porque me vio jugando con los gatos, pero me dijo: ‘¿No piensas entrevistarme?’. Ya me habían dicho que estaba negada y lamentaba no poder hacerlo, porque sí conocía su obra. De inmediato, miré a mi equipo, cambié los planes y la hice”.

Acomodados en el cuarto de La Profunda, donde una cama de hierro, fotos amarillas en la pared, su guitarra y el sillón la acompañaron hasta el suspiro final nació lo que, según Cabrera Zeruto, se reconoce como su última declaración a un medio público.

“A partir de ese diálogo conformé el guion y utilicé opiniones de sus amigos y personas que estuvieron presentes en varios momentos de su carrera, como el reconocido músico Carlitos Irarragorri

“La unión de ambos materiales, con una duración de alrededor de una hora, me tiene inmensamente feliz porque ya no soy tan habanera. Me siento trinitaria también. Han sido cinco temporadas de Trinidad a su puerta en busca de mostrar los verdaderos valores de ese lugar, donde somos una gran familia”.

Con este material audiovisual la Ciudad Museo del Caribe se hace noticia nuevamente; en otras ocasiones propuestas como el dúo Cofradía, Alain Pérez y Carlos Paz se han robado también la atención de los jurados. La suerte está echada. Del 11 al 19 de mayo, toda Cuba y el resto del orbe vivirán jornadas donde el disco cubano toma la palabra.