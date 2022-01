Del desabastecimiento a la inflación

Inflación. (Ilustración: Osval)

El resultado de la economía en el año que recién finalizó era predecible a partir de una inflación mantenida en el comercio minorista, con lo que la aparente solvencia de los salarios se fue a bolina y un fallido estimado por parte de los conocedores del tema que hasta hoy desfonda los bolsillos de los espirituanos, cuando se enfrentan a los precios insostenibles de los alimentos, la falta de arroz en las placitas y hasta del cigarro y las bebidas en los mercados.

El escenario por el que transitó Sancti Spíritus y todo el país es conocido: el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, con la aplicación de 243 nuevas medidas de asfixia económica y persecución financiera; el incremento de la subversión político-ideológica en medio de tensiones internacionales; de una ofensiva para desacreditar a la Revolución, respaldada por una fuerte campaña mediática, y el impacto de la crisis económica mundial, agudizada con la pandemia de la covid.

Todo eso, unido a ineficiencias innegables de algunas empresas espirituanas hacen que los números sean alarmantes si se tiene en cuenta las consecuencias para las arcas: las ventas netas no sobrepasan del 88 por ciento y solo 40 de las 72 con que cuenta el territorio deben cumplir este importante indicador, mientras que 25 de ellas cerraron con pérdidas, fundamentalmente de la Agricultura y las pertenecientes a los Órganos Locales del Poder Popular.

No por casualidad, precisa Edelso Rojas Gutiérrez, subdirector de Economía y Planificación en la provincia, la Circulación Mercantil (CM) —un indicador que dice cómo se comportaron las ventas de las Empresas del Comercio y la Gastronomía, entre los que se incluyen los servicios que se prestan en los restaurantes, la venta de los productos de aseo y de los insumos agrícolas— se vio seriamente afectada y se dejaron de ejecutar 475 millones de pesos, a lo cual se suma que todas las entidades de sector incumplieron sus planes.

“Pero no todo es tan fácil, explica Edelso, porque la CM obedece a planes y abastecimientos. Si no se asignan cigarros, tabacos o cerdo por la vía estatal, no se pueden cumplir los planes que están respaldados por insumos nacionales. El resto depende de la gestión empresarial de cada territorio, a partir de lo que puedan hacer las industrias locales, que todavía es poco y eso da oferta, pero no completa los insumos necesarios a la población”.

La muestra de todo ello es la imposibilidad de hacer las compras del día a día en mercados o tiendas en Moneda Libremente Convertible y los estantes vacíos de los establecimientos de las cadenas TRD y Cimex que expenden en moneda nacional.

La otra cara de la moneda es el mercado negro, esa venta paralela en la cual no falta materia prima para elaborar alimentos, ni los insumos que van desde todo tipo de ropa o calzado hasta potes de aceite de todos los formatos, con montos exorbitantes, para al final acaparar un dinero que nunca va a la economía de la provincia.

El déficit financiero también alcanza al presupuesto, ya que Sancti Spíritus, tras nueve años consecutivos con una economía superavitaria cierra un año donde los ingresos no cubren los gastos de las unidades presupuestadas y ahora arrastra un déficit en la ejecución del mismo, toda vez que 11 unidades presupuestadas cerraron con sobregiros, en lo cual inciden directamente los gastos del sector de la Salud por la covid.

Según los entendidos en la materia, en este 2022 el país prevé un ligero crecimiento en su Producto Interno Bruto; la provincia, aclaraba Edelso, está en mejores condiciones para una economía más solvente, dado que todas las entidades que acumularon pérdidas tienen planes de medidas y solo una, Farmacias y Ópticas, planifica seguir insolvente, algo que, a su juicio depende en parte de que haya un control de la pandemia para que mejore la economía y la todavía compleja situación de desabastecimiento.

Amén de los reconocidos errores de cálculo, muchos especialistas todavía no tienen las respuestas ni ven una salida clara a un embrollo monetario y mercantil que ya se extiende en el tiempo. Lo que sí resulta obvio es que la mejoría está en manos de mucha gente y de mentes frescas que puedan pensar, por ejemplo, en el redimensionamiento que se impone en las nutridas plantillas del sistema empresarial, con personal subutilizado que reciben un salario sin respaldo productivo, o en la búsqueda de alternativas para alcanzar ingresos en aras de lograr mayor eficiencia económica en las entidades que aún no obtienen los resultados planificados en las ventas netas, circulación mercantil, utilidades, inversiones y fondos exportables.

Para que el dinero de los espirituanos no siga cayendo en bolsillo roto, ya lo ha alertado la dirección del país, hay que darle valor al peso cubano, recuperar su función como centro del sistema financiero y avanzar en la racionalidad de los precios de los productos y servicios, sobre todo los que resultan más sensibles para la población. Asimismo, se debe atender con prioridad a las personas más vulnerables y de menores ingresos y, al mismo tiempo, desarrollar la industria nacional y producir mucho para no esperar por un barco que puede llegar o no con tiempo a puerto seguro.