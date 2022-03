Dependerá de nuestros propios esfuerzos la solución de los problemas

La asamblea de balance del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus analizará con particular énfasis el desarrollo socioeconómico del territorio durante los últimos años. Escambray publica una síntesis del informe central que será debatido en la cita de los comunistas espirituanos el próximo 25 de marzo

El Partido y sus dirigentes mantienen un contacto permanente con el pueblo. (Foto: Presidencia Cuba)

Tenemos la certeza, como Julio Antonio Mella, de que todo tiempo futuro tiene que ser mejor. Con esa frase del líder juvenil y comunista cubano como bandera, efectuamos la Asamblea de Balance del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus, justo cuando se conmemora el aniversario 119 del natalicio de aquel joven que se enfrentó a la tiranía de Gerardo Machado y, con una madurez y una claridad meridianas, fundó el primer Partido Comunista de Cuba.

En este contexto, en que la militancia de Sancti Spíritus analiza su quehacer como organización política, resulta imprescindible también evocar a Serafín Sánchez Valdivia, figura cimera del patriotismo y la dignidad de los espirituanos y principal inspirador del movimiento político “Sancti Spíritus en marcha”, que contribuye al desarrollo de la sociedad en todos sus frentes.

Estamos comprometidos con la implementación de las ideas, conceptos, directrices y acuerdos emanados del Octavo Congreso de la organización, en un profundo proceso de innovación, que ha conducido a delinear las bases metodológicas y organizativas para transformar el sistema de trabajo del Partido, de manera que propicie la necesaria contextualización a Sancti Spíritus y que asume como pilares básicos la ciencia, la informatización y la comunicación social.

Caracterizan esta etapa las complejidades y retos que supone la crisis económica estructural que vive la humanidad; el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y su brutal política de impulso a los intentos desestabilizadores de la derecha sobre los movimientos de izquierda en la región; las vergonzosas campañas de descrédito y de desinformación en las redes sociales y los denodados esfuerzos de Cuba para enfrentar la covid.

Durante el período, el Buró Provincial del Partido concedió especial atención a la política de cuadros, considerando el carácter estratégico de esta actividad, lo que se traduce en el perfeccionamiento permanente del proceso para su selección, preparación y promoción, a fin de favorecer la renovación paulatina y el tránsito de compañeros con probadas cualidades éticas, morales y de compromiso con la organización y la Revolución.

En función de fortalecer las estructuras de base del Partido, ha constituido prioridad favorecer la selección de secretarios generales con mayores posibilidades para desempeñarse en estos cargos y que constituyan la cantera principal para identificar las reservas.

El control a la política de cuadros en el Estado y el Gobierno se ha encontrado en el centro de la atención de la organización partidista. En la etapa se desarrollaron varios procesos que permitieron profundizar en la gestión de esta actividad en las entidades administrativas, los que evidenciaron insuficiencias en su aplicación por parte de los órganos colegiados de dirección, así como en el control por las estructuras de base del Partido.

Durante la etapa se incrementó de manera paulatina el estado de la militancia, el que crece como promedio anual en 394 compañeros y en 2 365 efectivos en relación con el cierre de 2015. Ambos indicadores evidencian el resultado del trabajo desplegado por todos los niveles de la estructura de la organización.

Los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas constituyen la cantera principal en este proceso al representar el 33.8 por ciento del total de los que ingresan. Esta situación demanda mayor atención por las direcciones de los núcleos y sus militantes a los comités de base y los jóvenes, de modo que se contribuya al rejuvenecimiento de la membresía mediante un proceso que suscite interés genuino con repercusión social.

Los jóvenes asumen protagonismo en las principales tareas socioeconómicas de la provincia. (Foto: Oscar Alfonso)

Resulta necesaria una mayor exigencia desde el Buró Provincial y su estructura auxiliar para elevar la profundidad de los análisis en algunas organizaciones de base, pues no siempre se determinan con exactitud las causas de las deficiencias y sus responsables; existe tolerancia y falta de rigor en las rendiciones de cuenta; se mantienen limitaciones en el funcionamiento de las comisiones de trabajo y no se logra involucrar a los trabajadores en los temas que discute el Partido y en sus posibles soluciones.

Se impone elevar la calidad en la concepción de los planes de trabajo de los núcleos, hacer valer lo establecido en el artículo 22 del reglamento: invitar a trabajadores no militantes a los debates, que desde las comisiones de trabajo se revisen esos temas para elevar la cultura del diálogo, la autocrítica, el tratamiento a la diversidad y, por ende, lograr una mayor democratización y participación en las tareas del Partido. A partir de estos conceptos, es preciso continuar fortaleciendo la vida interna de la organización política como vía para generar más vida externa.

En el período se priorizó la atención y vínculo con la Unión de Jóvenes Comunistas a todos los niveles. No obstante, se mantienen dificultades en el funcionamiento de la organización; en ocasiones, el accionar rutinario, con limitada iniciativa y creatividad de algunos núcleos y comités municipales, que centran sus acciones solo en el control, atenta contra la aspiración de los jóvenes a pertenecer a las filas del Partido.

En cuanto a las organizaciones de masas, se labora por revitalizar su accionar en todas las esferas de la sociedad y actualizar su funcionamiento.

El trabajo político-ideológico que garantice la unidad de la nación y la defensa de la patria socialista ha constituido prioridad en las transformaciones, métodos y enfoques de la organización partidista a todos sus niveles, dado su carácter estratégico y elevada complejidad. En tal sentido, se ha priorizado el establecimiento de estrategias diferenciadas para generar espacios de intercambio con jóvenes, intelectuales, artistas, académicos, líderes emprendedores y demás estratos de la sociedad, que favorezcan la cultura emancipadora y propicien la participación, a la vez que eliminen prejuicios a favor de la unidad nacional.

El perfeccionamiento de la investigación, impartición y divulgación del marxismo y la historia patria ha estado en los análisis y debates a todos los niveles, y se consideran como retos el cambio de los métodos, su abordaje integrador, la vinculación a sitios históricos, intercambios con los combatientes de la Revolución cubana y la generación de productos audiovisuales.

De igual manera, ha sido necesario favorecer una estrategia de comunicación contextualizada en la diversidad de los retos tecnológicos.

El Comité Provincial del Partido actualizó y contextualizó, de manera sistemática, la estrategia para el enfrentamiento a la subversión político-ideológica, en la que sobresale la participación juvenil espirituana en tareas de apoyo a la atención de enfermos de covid, la limpieza e higienización de locales y áreas exteriores de los centros de aislamiento y hospitales de campaña, el pesquisaje comunitario, su inserción en importantes actividades productivas, políticas, culturales, tribunas en defensa de la Revolución y en las vinculadas al apoyo y solidaridad de países y pueblos hermanos con Cuba.

La prevención y el enfrentamiento a las manifestaciones de indisciplinas sociales, ilegalidades, corrupción, delito, así como el fortalecimiento del ejercicio del control interno y la preservación de los bienes y recursos del Estado han constituido centro de la atención del Partido; sin embargo, en este tema es un imperativo elevar el rigor de los análisis en las estructuras de la organización, que garanticen una acción proactiva de los militantes y el resto de la organizaciones e instituciones, con el propósito de reducir las causas y condiciones que generan estos hechos.

Especial atención se ha establecido en función del trabajo socio-comunitario integral que favorezca la transformación de las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades identificadas con mayor complejidad. La provincia identificó 63 barrios según el mapa socio-político y las situaciones de vulnerabilidades. Durante el año 2021 se trabajó en 43 comunidades, en las cuales se ejecutaron 805 acciones. Se debe continuar fortaleciendo el principio esencial de participación popular, el enfoque integrador de los organismos e instituciones que inciden, el desarrollo de las capacidades endógenas y de la sostenibilidad de las soluciones.

El Octavo Congreso del Partido delineó las proyecciones, orientadas al fortalecimiento e impulso del desarrollo económico; corresponde a la organización impulsar con prioridad y asegurar políticamente la autonomía territorial, el autoabastecimiento municipal, la participación y encadenamiento articulado de los actores económicos, la diversificación de fuentes de financiamiento, el fomento de las exportaciones, utilizando la ciencia y la innovación tecnológica, así como los proyectos de desarrollo local.

En la etapa que se evalúa la provincia cumplió establemente los principales indicadores económicos y alcanzó cifras récords en varias producciones, así como mantuvo su condición de superavitaria por varios años consecutivos. A partir del 2020 esta situación se transformó, en lo que incidió el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de Estados Unidos y el impacto de la pandemia.

Se incumplen las ventas netas, las utilidades antes de impuestos y el valor agregado bruto, aunque crecen respecto al año anterior, propiciado por el incremento de los salarios y precios a partir de la reforma monetaria implementada en el contexto de la Tarea Ordenamiento.

Los resultados anteriores reflejan el comportamiento adverso de las producciones físicas, que afectan la permanencia estable de productos en la comercialización, y un estado inflacionario con impacto negativo en los precios. El salario medio del sector empresarial sobrepasó los 3 000 pesos.

A tono con la Estrategia Económica se implementan 43 medidas para continuar avanzando en el perfeccionamiento de la Empresa Estatal Socialista, como principal actor económico, fortaleciendo su autonomía en la gestión administrativa, proceso que en ocasiones se ha tornado lento e insuficiente.

Con la aplicación de la Tarea Ordenamiento y la reforma general de salarios un grupo considerable de entidades no han podido soportar los efectos de los incrementos de precios y de salarios, ya que sus ingresos no responden a la compensación de dichos gastos. Esto ha traído como consecuencia que al cierre del año 2021 cerraran con pérdidas 25 entidades.

Para revertir esta situación, el Partido debe sistematizar en las rendiciones de cuentas de los militantes con responsabilidades administrativas la evaluación de las potencialidades internas para aprovechar mejor las capacidades productivas y de prestación de los servicios, la diversificación de productos para la economía nacional y para la exportación, la disminución de los gastos indirectos y de administración, la sistematización del análisis y la valoración de los costos y precios de productos y servicios, entre otras acciones.

El enfrentamiento a la covid ha demandado un esfuerzo extraordinario. (Foto: Oscar Alfonso)

La covid ha afectado la vida económica y social del territorio, cuyo enfrentamiento ha costado más de 530 millones de pesos, con gran impacto en el turismo, el trabajo no estatal, y se presentan desabastecimientos en las ofertas de la circulación mercantil minorista, que generan afectaciones en el grupo de los ingresos no tributarios; en esta dirección se suspendieron de forma temporal más de 14 000 licencias de trabajadores por cuenta propia.

Como parte de la implementación de las políticas aprobadas en el marco de la Estrategia Económica del país, la dirección del Partido ha exigido la dinamización de los actores económicos, en especial los no estatales, por lo que de forma gradual en la provincia se han ido estableciendo las mipymes. En ese sentido, se debe continuar perfeccionando la preparación de todas las estructuras de la organización política, de modo que se perfeccione el aseguramiento político de los análisis con los nuevos actores económicos.

La producción cañera sufre un decrecimiento de 402 253 toneladas en los últimos cinco años, lo que evidencia un marcado deterioro en las producciones de este importante sector. Se destacan como causas de mayor incidencia la desproporción existente entre el exceso de demoliciones y el incumplimiento del plan de siembra, el decrecimiento de los rendimientos cañeros que promedia 26.5 toneladas por hectárea, el incumplimiento de los estimados, el balance de área al tener el 45 por ciento vacía y las pérdidas en las siembras que se encuentran por encima de lo planificado, al tiempo que existe bajo aprovechamiento de la capacidad instalada e insuficiencias en aspectos organizativos de disciplina y dirección.

La producción arrocera ha decrecido en áreas de siembra; sin embargo, se cumple con la entrega del arroz consumo a sus destinos y se alcanzan rendimientos agrícolas superiores a 4.5 toneladas por hectárea, lo que supera lo proyectado en la estrategia hasta el 2030.

La implementación de las 63 medidas aprobadas por el Estado para dinamizar la producción agropecuaria se limita por insuficiencias en la preparación de funcionarios, directivos y productores; se impone promover un mayor intercambio en las bases productivas y desarrollar una efectiva campaña comunicacional, bajo la conducción de la Agricultura, el Gobierno y con el control del Partido.

La producción tabacalera crece sostenidamente en la modalidad de tabaco tapado y la obtención de capas para la exportación, en tanto, en el tabaco sol en palo se experimenta un decrecimiento que tiene entre sus causas la insuficiente capacidad de curación y la disminución de fuerza de trabajo calificada para la atención al cultivo, sobre todo en las Cooperativas de Producción Agropecuaria.

La producción cafetalera avanza en el programa de desarrollo aprobado, se cumplen las siembras planificadas por año en ambas modalidades: llano y montaña, se aprecia mejor atención al cultivo; sin embargo, los niveles productivos y los rendimientos agrícolas están distantes de las potencialidades.

La producción y entrega de leche al Estado alcanza un 86 por ciento, con lo que decrece en relación con etapas anteriores. En cuanto a la carne vacuna, el territorio cumple con un peso promedio de 320 kilogramos por animal.

Las estructuras de dirección del Partido han evaluado la atención al Programa Ganadero, y se identifican entre las principales problemáticas la carencia de una suficiente base alimentaria y de fuentes de abasto de agua para enfrentar las prolongadas sequías, el mal manejo de la reproducción que incide en la baja natalidad, el poco uso de la genética para obtener animales que se adapten a nuestras condiciones y muestren rendimientos en leche y carne. Lo anterior evidencia la falta de seguimiento, control y exigencia por la base productiva, el sistema de la Agricultura, la ANAP y el Gobierno a todos los niveles, asunto que requiere de una atención diferenciada de la organización.

La ganadería menor ha venido creciendo en la masa a partir de la creación y desarrollo de módulos pecuarios, la incorporación de nuevos productores beneficiados con la entrega de tierras en usufructo, todo ello encaminado a garantizar los 5 kilogramos de proteína como parte del programa de autoabastecimiento municipal. En esta actividad no se avanza al ritmo que demandan estos tiempos, ni se logra el impacto que verdaderamente se quiere para una mejor satisfacción del pueblo, con una marcada incidencia de la producción porcina, la que tuvo en los últimos dos años un abrupto decrecimiento.

La siembra y la producción de cultivos varios se sobrecumplen en el territorio; no obstante, en el Programa de Autoabastecimiento no se logra alcanzar las 30 libras per cápita, en tanto las viandas y los granos resultan los más deficitarios. En tal sentido, ha faltado mayor exigencia y control por parte de los Consejos de la Administración, el Sistema de la Agricultura y la Empresa Provincial de Acopio.

La transportación de pasajeros hasta el 2019 mantuvo un crecimiento anual favorable, con un incremento de pasajeros transportados. La situación impuesta por la pandemia condicionó que el sector asumiera con responsabilidad diversas necesidades de movimientos generadas para el cumplimiento de los protocolos.

Esta actividad no satisface la creciente demanda de la población, en lo que incide notablemente la falta de combustible, neumáticos y baterías, así como otras deficiencias subjetivas vinculadas a la calidad de los servicios, la deficiente explotación del parque de equipos, el incumplimiento de los mantenimientos previstos, las salidas y llegadas fuera de los horarios establecidos, el insuficiente accionar de los inspectores estatales, la falta de exigencia y control de las direcciones administrativas en la provincia y municipios, en tanto no se identifican en toda su magnitud las causas y responsables de los problemas por parte de las estructuras del Partido.

La transportación de carga desde el pasado año ha manifestado una tendencia al decrecimiento e incumplimiento de lo planificado en toneladas transportadas, motivado en lo fundamental por la disminución de arribos de mercancías al territorio.

La política del ahorro en el consumo de energía eléctrica y demás portadores energéticos de la actividad empresarial se manifiesta de forma favorable; no obstante, se trabaja en priorizar el control en el uso eficiente de los combustibles, a partir de las reservas organizativas, deficiencias en el control interno y de exigencia por las direcciones administrativas, colectivos laborales y los sindicatos. Se ha trabajado sostenidamente en la participación de las fuentes renovables en la matriz energética de la provincia.

El proceso inversionista se ha visto limitado, principalmente, por la importación de recursos que garantizan la continuidad y terminación de las obras, con mayor incidencia en el Turismo, la Agricultura y Recursos Hidráulicos.

La política de la Vivienda ha experimentado un resultado más favorable, ya que se cumplieron las acciones constructivas previstas en el período, aunque existen insatisfacciones con la calidad.

Se debe apostar por recuperar y continuar el desarrollo sostenible y con elevada calidad del Turismo, como elemento dinamizador de la economía de la provincia, desarrollar mayor encadenamiento con otras actividades y los diversos actores económicos y aprovechar mejor las reservas que emanan de sus riquezas naturales, históricas, científicas, culturales y patrimoniales, con énfasis en Trinidad.

Hay que reconocer el impulso dado a los pilares de la gestión del Gobierno y que también asumió el Partido para su labor: la ciencia y la innovación, la comunicación social y la informatización de la sociedad.

Con el objetivo de avanzar en el proceso de informatización como factor dinamizador de la economía y de la calidad de vida de la población, se ha trabajado en la implementación de 20 proyectos, derivados de los 52 proyectos descritos en el Plan Nacional de Informatización, encaminados a dos líneas estratégicas: la infraestructura tecnológica y los contenidos y servicios digitales.

En el período transcurrido se avanza en la Salud Pública, a pesar del complejo escenario por la aparición de la covid, con resultados favorables en sus principales indicadores. No obstante, se han generado estados de opinión desfavorables en la población, relacionados fundamentalmente por la falta de comunicación y orientación a pacientes y falta de organización.

Es digno reconocer el esfuerzo y la entrega del personal de la Salud durante esta última etapa; muchos de sus trabajadores pusieron en riesgo sus vidas y las de sus familiares para minimizar los daños que fueron ocasionando el brote y los rebrotes de la pandemia; no obstante, se presentaron deficiencias en el seguimiento a pacientes aislados o convalecientes, hubo falta de prontitud para realizar los aislamientos, mal funcionamiento de centros de atención a enfermos, así como mal manejo en la realización de pruebas de diagnóstico y sus resultados, asuntos que han sido señalados de manera reiterada.

En el centro de atención del Partido se encuentra el trabajo con el sector educacional, en función de lograr una adecuada formación de la sociedad, bajo los principios y las políticas aprobadas. En tal sentido, es necesario reconocer la entrega y el compromiso de los educadores, los cuales han mostrado, de manera general, indicadores positivos, entre ellos el papel protagónico de los claustros que prestaron servicios en los centros de atención a pacientes enfermos de la covid y luego garantizaron la vitalidad de las instalaciones para el reinicio del curso escolar.

Entre los principales retos del sector se encuentran el completamiento de la plantilla, mejorar la preparación del docente, elevar la formación doctoral y continuar un esmerado trabajo político-ideológico con vista a lograr una mayor ejemplaridad y combatividad, tanto en el aula como en las redes sociales.

En las universidades se han sostenido los procesos de evaluación y acreditación de programas. Sobresale en la etapa la innovación metodológica en las plataformas virtuales de educación a distancia como alternativa ante la presencia de la covid.

En los sistemas de trabajo del Partido la defensa de la Patria es una actividad prioritaria, lo que ha permitido que sus principales indicadores se encuentren cumplidos. En la etapa y a partir de la situación epidemiológica, los órganos de dirección de la defensa a nivel de provincia, municipios y las zonas de defensa con mayores complejidades se mantuvieron activadas durante un período prolongado, lo que demuestra que es una vía efectiva para el trabajo en situaciones excepcionales.

El trabajo político-ideológico que garantice la unidad de la nación y la defensa de la patria socialista ha constituido prioridad.

Compañeras y compañeros:

Sancti Spíritus encara la Asamblea Provincial inmersa en la transformación de los estilos de trabajo, en busca de hacer valer el artículo 5 de la Constitución de la República de Cuba que establece que el Partido es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado.

Dependerá de nuestros propios esfuerzos la solución de los problemas que nos limitan; habrá que desterrar el formalismo en los análisis, la falta de ejemplaridad y la aplicación de métodos que no se ajusten a las exigencias de la política actual del Partido.

El compromiso para encontrar las fórmulas más adecuadas en función de hacer de nuestra tarea cotidiana una permanente aplicación del concepto de Revolución, enunciado por el Comandante en Jefe, es elevado; no hay mejor guía política ni metodológica que aquella que nos ha enseñado a remover los métodos, los estilos de trabajo, las formas de gestión, los diversos enfoques ante la solución de problemas en el diálogo auténtico, desprejuiciado y crítico para asegurar el bien de la Patria y de sus hijos.