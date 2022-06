Día Internacional de la Infancia: Los rostros de mi niñez

En Cuba nana es más importante que un niño. (Foto: Oscar Alfonso)

Todavía recuerdo el camino hacia aquel riachuelo alimentado por el Cauto y el potrero del abuelo Guarín donde jugaba en mi infancia. Los naranjales repletos, las pomarrosas en primavera y los cañaverales haciendo olas con sus hojas peinadas por el viento.

Todavía recuerdo mi primera escuela, mi primera maestra, mis libros nuevos, el correteo en los recesos escolares, los trocitos de lápiz guardados en la mochila, el distintivo ya casi gastado de mi sexto grado; recuerdo todo y fue así, una infancia feliz.

Después que me hice mujer, donde había dos o tres casas ahora hay un pueblo y varias escuelas. En tierras donde antes solo pastaban las vacas se levantaron círculos infantiles y hasta un hogar materno. Después que me hice mujer, los amaneceres para los niños de mi barrio no han cambiado.

No han cambiado para los pequeños de mi país; en contraste, millones de menores en el mundo mueren cada año debido a causas que en su mayoría se pueden impedir. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 1 de abril de 2022 seguían aplazadas 57 campañas contra enfermedades que se pueden evitar con vacunas en 43 países; estas acciones de salud estaban previstas desde el inicio de la pandemia, y su no realización afectan hoy a 203 millones de personas, en su mayoría niños.

Las interrupciones relacionadas con la pandemia, el aumento de las desigualdades en el acceso a las vacunas y el desvío de recursos destinados a la inmunización sistemática han dejado a demasiados niños sin protección alguna.

De acuerdo con el Estado Mundial de la Infancia, el principal informe anual de la Unicef, los niños más pobres del mundo vivirán un panorama desolador si los gobiernos y las organizaciones internacionales no aceleran las estrategias para solucionar sus necesidades.

Enhorabuena, entonces la verdad de mi isla. Como lo ratificaron hace pocas horas autoridades del Ministro de Salud de Cuba:

. Los niveles de inmunización alcanzados en nuestra población son una gran fortaleza que nos distingue de la mayoría de las naciones en el mundo.

. Más del 85 por ciento de población totalmente vacunada solo la alcanzan 14 países, entre ellos la Mayor de las Antillas.

. Cuba se mantiene muy por encima en la lista de naciones con mayor cantidad de dosis de vacuna anticovid administradas en el último año.

Y yo me he aferrado a estas certezas, a estas verdades que aún hacen grande a mi poblado montuno de Salvadera, Palma Soriano, todavía lleno de verdor y cañaverales. Allí donde aún está ahí plantada mi primera escuela, la que conserva un jardín lleno de azucenas.