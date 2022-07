Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus reajusta programa de afectaciones en el servicio (+tabla)

Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus. (Foto: Facebook)

A partir de opiniones y sugerencias de la población, la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus (EESS) reajusta en tres bloques los circuitos eléctricos apagables de la provincia y anuncia un nuevo cronograma de apagones que entrará en vigor este sábado 23 de julio.

De acuerdo con Roberto Hernández Rojas, director técnico de la EESS, dos de los tres bloques se afectarán dos veces en el mismo día, pero al tener bloques con mayor cantidad de circuitos apagables, disminuirá el tiempo de afectación en la noche y la madrugada, en correspondencia con lo previsto para la provincia.

De esta forma, con el nuevo cronograma, el bloque de 2 a.m. a 6 a.m. solo se apagaría cuando no se logre restablecer el servicio durante la madrugada.

Hernández Rojas aclaró que, a pesar de contar desde el próximo sábado con mayor capacidad de circuitos apagables, si el nivel de afectación de la provincia supera los 33 megawatts (MW) se haría imposible cumplir con lo planificado y se apagarían circuitos fuera del bloque programado.

A juicio del director técnico de la EESS, el nuevo diseño ofrece la posibilidad de realizar rotaciones dentro del propio bloque y compartir mejor los tiempos de afectación: “Sin dudas el nuevo cronograma nos va a dar un mejor cumplimiento de la planificación”, concluyó.

Según publica la EESS en su canal de Telegram, durante el horario diurno, comprendido de 6 a.m. a 6 p.m., rotarían dos bloques con un tiempo máximo de afectación de seis horas dentro del bloque.

Ya para el horario nocturno, entre las 6 p.m. y las 6 a.m., rotarían los tres bloques con un tiempo máximo de afectación de cuatro horas. De esta manera, se trataría de garantizar un tiempo máximo de afectación durante la noche de cuatro horas.

Durante la madrugada el nivel de afectación es por lo general menor que la capacidad del bloque, lo cual facilita la disminución de los tiempos de afectación.

Los bloques que rotarían en la madrugada se afectarían nuevamente durante la tarde y noche del propio día; sin embargo, siempre que el nivel de afectación de la provincia sea menor de 16 MW, solo se apagarían durante la mitad del tiempo planificado.

Por su parte, el Grupo en Telegram de la EESS se abre nuevamente al intercambio con la población desde este jueves 21 de julio a las 2 p.m. y sus administradores responden inquietudes de la población referentes al nuevo horario de apagones.