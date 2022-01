¿Genera o no la PCHE Zaza?

Que la PCHE Zaza genere depende de la demanda de riego de la Agricultura. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Ante el déficit de generación que ha tenido en los últimos tiempos y lo que significa en ese sentido el uso de la energía renovable no son pocos los que se preguntan, después de casi 13 años de su arrancada, cuánto ha aportado al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCHE), aledaña al mayor embalse de Cuba.

Más de 16 millones de pesos fue el costo de esta inversión, fruto de un proyecto de colaboración entre Cuba y la República Popular China, puesta en marcha a finales del 2008 y concebida para aprovechar la fuerza de salida del agua por el Canal Magistral del mayor embalse de Cuba, y de esa manera tributar energía al Sistema Electroenergético Nacional.

De acuerdo con Carlos León Gascón, al frente de la PCHE, en los años 2009 y 2010 no se generó y en los años siguientes estuvo por debajo de lo esperado, pero desde el 2013 trabaja a tiempo completo, pero no a toda capacidad. “La planta funciona con dos máquinas, pero una sola está conectada al SEN y, aunque tecnológicamente está bien, no hay capacidad de agua disponible para generar”, explicó León.

El especialista detalló, asimismo, que la PCHE Zaza fue diseñada para una potencia total de 2.7 Megawatts/hora (MW/h), los cuales solo se alcanzan cuando el embalse se acerca a su máxima capacidad y comienza a aliviar, algo que dura pocos días. “No se construyó para producir energía permanente, funcionamos con el agua que demanda la Agricultura y la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, es dependiente de la demanda y subordinada a las necesidades de riego”, acotó.

Por otra parte, señaló, cuando llega la sequía y el embalse baja sus parámetros hay que parar la generación, aunque siempre que haya demanda de agua, por muy poca que sea, se arranca la máquina.

La PCHE Zaza, luego de 13 años de explotación ha generado, aproximadamente, 50 130 MW/h, que representa un ahorro de 12 532 toneladas de combustible.