La Vivienda sigue endeudada

La mejoría para la etapa venidera todavía está por ver. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Pasados 18 meses de una pandemia que puso en pausa al país y a

casi todo el mundo y el incremento del rosario de medidas de la

administración norteamericana contra Cuba, ningún sector escapa

de los efectos de una economía cuesta abajo que también mantiene

en jaque el cumplimiento de uno de los problemas más acuciantes

de la familia cubana: la necesidad de viviendas sustentada en un

programa a mediano plazo que, amén de las carencias, no ha

dejado de ser una prioridad en Sancti Spíritus.

Así lo ilustran las cifras ofrecidas por Néstor Borroto, al frente de la

Dirección Provincial de Vivienda, las cuales muestran que la

provincia no pudo cumplir con las 1 141 obras nuevas

comprometidas para el 2021, sobre todo por los bajos niveles de

terminación del plan estatal, al 55 por ciento, y la entrega de Células

Básicas Habitacionales (CBH), que alcanzó solo el 56 por ciento de

cumplimiento, no así el esfuerzo propio, que sobrepasó la cifra

pactada.

A juicio de Borroto, los mayores atrasos están en el plan estatal por

razones que van desde el bajo fondo en ejecución al inicio del año,

hasta la insuficiente entrega de recursos como cemento, acero,

elementos de fijación y para las cubiertas ligeras, electrodos,

solución de cables eléctricos de diferentes calibres, el bajo nivel de

producción de empresas constructoras, así como la inestabilidad

con los combustibles para la producción y transportación de áridos.

Las debilidades del programa descuentan viviendas, sobre todo

cuando es ínfima la cantidad de subsidios que se terminaron por

razones que incluyen la falta de una secuencia constructiva que

diera continuidad al cronograma de ejecución, sobre todo en el caso

de las CBH. Ya a inicios del año no existía un presupuesto para

sufragar los gastos de los subsidiados con el incremento de precios

de los materiales de la construcción, a lo cual se une una larga

cadena de trabas que empieza por la covid y las restricciones

comerciales. Hay que sumar también que no se llega a las cifras

previstas de hormigón prefabricado, y las producciones de arena,

bloques, muebles sanitarios, azulejos, tejas y tanques de asbesto

cemento, cemento y acero son insuficientes.

En ese sentido, según los directivos del sector, la mejoría para la

etapa venidera todavía está por ver porque no hay un estimado en

la cifra de construcción de CBH, debido a que no se han aprobado

nuevos casos durante la etapa en curso, puesto que el plan deberá

abarcar las que no se terminaron el año precedente y las que se

aprueben en el primer semestre del 2022, de acuerdo con la

garantía con el financiamiento necesario.

No por casualidad la vivienda ha sido uno de los sectores bajo la

lupa en los debates de las sesiones del Parlamento, por lo

necesarias que resultan las entregas físicas de inmuebles, algo que,

lejos de incrementarse, disminuye.

Según los entendidos, tal panorama no debe cambiar en los

próximos meses, por eso habrá que seguir insistiendo en técnicas

constructivas que incluyan el empleo del ladrillo de arcilla, las

cubiertas de cinc y la mejora de cubierta a tipología I con el uso de

la bóveda y, en muy escasa cantidad, la cubierta de hormigón con

la utilización de elementos cerámicos, así como en la adaptación de

locales en desuso, que todavía hay muchos, como una alternativa

ante las dificultades con el suministro de recursos.

La muestra de que esta última elección resulta viable es que cerca

del 22 por ciento de las viviendas incluidas en el plan estatal se

entregaron bajo esa modalidad, que parte de la premisa de generar

ahorro de recursos materiales y financieros, toda vez que se evitan

acciones de movimiento de tierra y urbanización, además de que se

aprovecha buena parte de la edificación.

Barrios como Camaján o Varela, en Yaguajay; el local de Los

Chinos, en Sancti Spíritus; Hato Viejo, en Trinidad o las que se

levantan en la comunidad de Palma han nacido de ese empeño,

tras labores constructivas que han permitido otorgar un nuevo techo

a familias damnificadas por eventos meteorológicos, casos sociales

o madres con más de tres hijos.

Todavía quedan muchas deudas: 508 viviendas pendientes de

eventos meteorológicos, la mayoría derrumbes totales, y de las 2

752 CBH aprobadas desde el 2012 hasta el momento quedan

pendientes 141, algunas con fecha de caducidad y, como los

recursos no aparecerán por el momento, el empuje tiene que ser

serio y parejo para las tres modalidades constructivas contempladas

en el Programa de Vivienda: el plan estatal, por esfuerzo propio y

los subsidios, donde se requiere una dinámica que no decaiga,

porque así se beneficia el mayor número de personas.