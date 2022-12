Las antinomias de Laura (+fotos)

Laura, junto al resto del secretariado nacional de la FEU, al final, en el extremo izquierdo de la foto. (Fotos: Cortesía de la entrevistada).

Dotada de lo mejor que pueda tener un joven de estos tiempos, Laura Lugones Peña recorre los espacios de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (Uniss), mientras no aparta su pensamiento del camino del bien público para sus coterráneos.

Por los poros le brota el orgullo de haber nacido en un humilde hogar de Aguacate, en Trinidad, de donde le vienen la humidad, la identidad y el afecto por el barrio, donde nadie duda para compartir lo que cada uno tiene.

Laura es una antinomia viva que combina el acero de su padre con la ternura de su madre; dos polos que a primera vista parecen opuestos, pero que en su alma fundadora resultan complementos.

“De mi padre aprendí la constancia en hacer todo lo que se puede para salvar mi pedacito y ayudar a todo el que se pueda”, reconoce.

“El carisma del lado materno me obligó moralmente a incorporarme, desde muy pequeña, a las actividades de la escuela y la comunidad. Gracias a ella, hoy no me pierdo un desfile, una conga, una fiesta o una actividad interesante o aportadora”, continuó Laura.

Laura defiende en todos los espacios la «patria chica» que le vio nacer.

Una huella significativa dejó en sus modos de ser la posibilidad de cursar estudios en la Escuela Vocacional Militar Camilo Cienfuegos, de la cabecera provincial, donde forjó el espíritu de “enfrentamiento a los desafíos de la vida, junto a los mejores valores del ser humano”.

Sus estudios universitarios desde la carrera de licenciatura en lenguas extranjeras, en la Uniss, le han permitido consolidar los sueños de superación personal y hacedora consciente, para lo cual ha sido decisivo el aporte de sus profesores y amigos más cercanos.

“Parece que mis compañeros de aula vieron en mí la posibilidad de representarlos en el trabajo de la FEU a nivel de universidad, luego a nivel provincial. Así llegué a ser propuesta y elegida como delegada al décimo Congreso de la FEU”, manifiesta.

“Tuvimos una actividad muy intensa en todo el proceso del Congreso, desde la base, en las comunidades de la provincia. Esto despertó la necesidad de involucrarme más en ayudar a las personas desde la actividad de la organización y prepararme para hacerlo durante toda la vida”, insistió.

Por su destacado activismo en el trabajo de la organización estudiantil y por sus méritos como joven de vanguardia, la dirección de FEU en su casa de altos estudios decidió proponerla para integrar el secretariado nacional, por lo cual resultó electa como secretaria de cultura en esa estructura de dirección.

El reconocimiento de sus compañeros es la mejor manera de honrar su destacada participación en la vida de la organización estudiantil.

“Fue sorpresa y honor. Hay muchos compañeros con méritos para tareas como esa, pero si ellos mismos decidieron que fuera yo, bienvenido sea. Trataremos de poner en alto el nombre de mi provincia y de mi universidad a nivel de país y llevaremos allí nuestras experiencias”, expresa mientras abre sobremanera sus inquietos ojos.

Los días finales del X Congreso de la FEU resultaron para ella una gran escuela. “Fue un privilegio haber estado presente en un espacio como ese; poder intercambiar experiencias con los compañeros de toda Cuba; ver tantos jóvenes dispuestos a darlo todo por su tierra e intercambiar con las máximas autoridades del país”.

Así es la vida cotidiana de esta bella mulata en su día a día, omnipresente en cada convocatoria: en la alegría de un niño con discapacidad que la escucha en cualquier rincón espirituano, en la mirada de quien le ve bailar con gracia infinita en actividades extensionistas o en los propios pasos de sus compañeros de aula, camino al cumplimiento del deber que estos tiempos les imponen.

Por eso, a decir de sus más cercanos, “Laura es nuestra mejor representación del bien y lo bello en la FEU nacional”.