Los espirituanos no renunciaremos al desarrollo sostenible que merecemos los cubanos

Espirituanas, espirituanos:

Compatriotas:

Segura de expresar el sentir de nuestro pueblo, comienzo estas palabras ratificando el compromiso de seguir siendo fieles a nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a sus ideas, por las que luchó a lo largo de su vida y a la convicción de mantener vivos el espíritu de resistencia, la combatividad, el pensamiento dialéctico y la fe en la victoria que siempre nos inculcó.

Si hoy regresamos a esta histórica plaza para reafirmar ese compromiso, es gracias al empeño y al sacrificio de este pueblo valiente, de coraje, de virtudes patrióticas, que se crece por sobre las dificultades, heredero de la estirpe del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, que continúa su marcha y la de todos aquellos héroes y mártires que a lo largo de la historia lucharon y se sacrificaron, muchos de los cuales dieron su vida en el cumplimiento del deber de defender la Patria y la Revolución.

Seguir la marcha es, para los hijos de este aguerrido pueblo, no solo un reto, sino también un compromiso con lo más raigal de nuestra historia.

Y en virtud de ese compromiso que ha pasado de generación en generación estamos hoy aquí, conmemorando el aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, una fecha de profunda significación para los cubanos.

Y lo hacemos en un escenario muy complejo, generado por la crisis económica mundial, los embates de una guerra no convencional, el férreo, injusto y criminal bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, agravado con 243 medidas adicionales aplicadas por la administración Trump y mantenidas casi intactas por el actual presidente Biden; recrudecido por los efectos de la pandemia de la covid que, sin precedentes en la historia de la humanidad, no estableció diferencias entre países ricos y pobres, aunque los últimos han sido los más afectados.

Dos años estuvimos sin celebrar con actos multitudinarios la efemérides del Moncada porque la pandemia nos forzó a mantener el aislamiento para salvar vidas; aunque por esta misma fecha el pasado año nos volvimos a reunir aquí, en este escenario de grandes conmemoraciones, para reafirmar la unidad de los cubanos en torno al proceso revolucionario y contra los intentos de golpe blando que intentan imponernos los enemigos de siempre.

En consideración a su trabajo y a sus méritos, se otorgó al municipio de Sancti Spíritus el acto conmemorativo provincial por el 26 de julio, que ha sabido erguirse por sobre las carencias materiales y trabajar a brazo partido en cada fábrica, en cada empresa, en cada escuela, en cada centro de la Salud, del deporte, de los servicios, en cada esfera de la economía, la sociedad o la cultura. Allí ha estado el pueblo de la tierra del Yayabo, convirtiendo los reveses en victorias hasta obtener resultados que mucho dicen del esfuerzo realizado.

La continuidad en el trabajo de cada una de las esferas decisivas del territorio permitió que se buscaran soluciones alternativas para la transformación de la economía espirituana y que las entidades mantuvieran su aporte a la circulación mercantil.

En el caso de la rama agrícola, que representa más del 50 por ciento de la economía local, las prioridades están en el crecimiento de la producción de alimentos y lograr mejores resultados en el autoabastecimiento territorial.

No obstante, se sobrecumplen las producciones de los principales renglones, entre ellos la leche en las empresas agrícolas con que cuenta el municipio; en la misma medida se cumplió la campaña de siembra de frío y se prevé sobrepasar en más de 300 hectáreas lo planificado para la siembra de primavera.

Aun así, se debe continuar prestando atención a la implementación de las medidas aprobadas para impulsar la producción del sector agropecuario, ya que de ello depende la soberanía alimentaria.

A pesar de las limitaciones en el proceso inversionista, el municipio avanza en la recuperación y rehabilitación de la infraestructura habitacional y social en las comunidades identificadas como vulnerables. Actualmente se trabaja en nueve de ellas. Y en barrios como el Camino de La Habana, Agramonte y Kilo-12, hoy podemos hablar de una realidad transformada para bien.

Reconocemos el trabajo desplegado en la capital de los espirituanos, pero aprovechamos este contexto de celebración patriótica para destacar la labor que lleva a cabo toda la provincia, un territorio que se ha caracterizado siempre por su hospitalidad y laboriosidad.

Un territorio que fue capaz de levantarse tras dos años intensos de batalla contra la covid, que demandó del esfuerzo extraordinario del personal de la Salud y de miles de espirituanos que trabajaron como voluntarios en los centros de aislamiento y en las áreas de hospitalización; miles de espirituanos que no dudaron en arriesgarse para contribuir a ganar esta guerra que, por fortuna, ya vamos venciendo.

Razón por la que recabamos de todos, fundamentalmente de la población de mayor riesgo, mantener las medidas para impedir el contagio, así como elevar la percepción de riesgo ante el eminente incremento de los casos de dengue, que demandan del trabajo conjunto, el apoyo comunitario y de cada espirituano, en prevenir la propagación del vector.

Si un año ha puesto a prueba el apego de los espirituanos por el trabajo ha sido este, cuando se ha hecho un llamado desde la máxima dirección del país para redoblar esfuerzos en pos de la construcción de una sociedad soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible; período en el que se ha debido enfrentar el impacto de la pandemia en la economía, con afectación a los ingresos provenientes del turismo, incremento de los gastos de salud, interrupción del empleo y paralización o disminución de la actividad no estatal, lo que nos condujo a actualizar nuestra Estrategia de Desarrollo Económico y Social.

La que ratifica al Sistema Empresarial Estatal como la forma de gestión dominante en la economía, a la vez que reconoce, la ampliación de las actividades de las formas no estatales, entre las que se destacan las ya más de 160 micro, pequeñas y medianas empresas, existentes en nuestro territorio.

Al finalizar el primer semestre del año, en la actividad agropecuaria, se siembran 25 457 hectáreas, 200 por encima de lo previsto y 1 300 más que la campaña anterior; la entrega de leche al estado se sobrecumple en más de un millón de litros y se entregan seis millones más que en igual etapa que el 2021; de igual manera se cumple con todas las entregas contratadas para las industrias del MINAL.

En el ánimo de mejorar la calidad de vida del pueblo, se incrementa la densidad telefónica, a partir de la instalación de nuevos gabinetes, con proyecciones de continuar creciendo.

De los 157 millones de pesos destinados a la Asistencia Social se han ejecutado más de 69 millones, protegiendo a 5 037 núcleos con 6 917 beneficiarios.

La Salud Pública ostenta una esperanza de vida al nacer de 79.6 años, superior a la media del país y exhibe una mortalidad infantil de 1.3 por cada mil nacidos vivos.

Los sectores de la ciencia, el deporte y la cultura también presentan resultados favorables en sus indicadores y programas.

Es justo y merecido reconocer los logros, pero mucho más importante es tener identificados los problemas y las deficiencias a resolver, conocer dónde existen potencialidades sin explotar, en cuál actividad es posible ahorrar y elevar la eficiencia, cuánto más se puede producir o mejorar un servicio que contribuyan a erradicar las empresas con pérdidas, resolver las cuentas por cobrar y pagar fuera de términos, incrementar la efectividad del proceso inversionista, ejecutar correctamente el presupuesto local, entre otros asuntos en los que debemos centrar la atención.

Punto y aparte merece la zafra azucarera, actividad en la que en el presente año, se incumple el plan técnico económico, en lo que incide la Empresa Agroindustrial Azucarera Uruguay, que solo alcanza el 70 por ciento de lo previsto.

A pesar de que en el primer cuatrimestre del año, se cumplió el plan de siembra, las limitaciones con el combustible han provocado que se dejen de sembrar más de mil hectáreas.

Para alcanzar resultados superiores debemos modificar viejos y malos hábitos, desarrollar rasgos emprendedores y proactivos en los cuadros de dirección de las empresas y establecimientos, alcanzar producciones superiores con más eficiencia, incrementar los rendimientos agrícolas, eliminar las áreas vacías y crecer en las de riego con drenaje, introducir la biotecnología y la agricultura de precisión, diversificar y desarrollar la base productiva, mejorar su gestión económica y trabajar para garantizar que las producciones destinadas al mercado internacional respondan a los más altos estándares de calidad.

Sabemos que nos queda mucho por hacer, nos quedan reservas de eficiencia por explotar y nuevas estrategias por implementar, si queremos volver a exhibir campañas azucareras de lujo, como las que siempre ha protagonizado este pueblo, en especial los trabajadores de las Empresas Agroindustriales Azucareras Uruguay y Melanio Hernández, donde ahora mismo se labora a brazo partido para preparar las próximas contiendas. Confiamos en ellos y en la tradición azucarera de esta provincia.

También otras actividades vitales del territorio se han resentido por la falta de recursos, derivada de la crisis económica por la que atraviesa el país; sin embargo, en esta provincia, como en toda Cuba, no se han dejado de atender las prioridades definidas y los escasos recursos se destinan a los lugares más sensibles para la población.

Sin embargo, no todos los problemas son materiales y de recursos. Nuestro Primer Secretario del Comité Central del Partido, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha insistido en más de una ocasión en las trabas de índole subjetiva que aún persisten en nuestra sociedad, en los excesos de formalismo, en el pernicioso burocratismo y en la falta de sensibilidad para con las diversas realidades del cubano de hoy.

Al referirse al escenario actual que vivimos los cubanos, nuestro presidente ha expresado y cito: “En medio de la compleja situación que enfrentamos se ratifican como prioridad la recuperación gradual del peso cubano como centro del sistema financiero, el enfrentamiento a la inflación, la estabilidad del sistema electroenergético nacional, la atención priorizada a personas, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad; la descentralización de competencias en función de una mayor autonomía en los municipios y las transformaciones del sistema empresarial estatal.

A la par que se trabaja en la atención de las urgencias, no se renuncia al desarrollo”. Fin de la cita.

Desde esta central provincia, le ratificamos a nuestro Primer Secretario que, los espirituanos tampoco renunciamos ni renunciaremos nunca a trabajar sin descanso en pos del desarrollo sostenible que merecemos todos los cubanos.

No renunciamos ni renunciaremos a tomar todas las medidas posibles y explorar todas las alternativas que redunden en la disminución de los elevados precios, que ahora mismo constituye una de las principales preocupaciones de los espirituanos y de los cubanos en general.

Estamos consciente de que la inflación solo se detiene y se revierte con una mayor producción de bienes y servicios, y con medidas de control, por lo que nos empeñamos en redoblar los esfuerzos desde el rol de cada cual.

Cada obrero agrícola, cada operario de maquinaria pesada, cada liniero, cada maestro de primaria, cada médico de consultorio…, cada espirituano define desde su trinchera la continuidad de la Revolución. Eso lo saben los imperialistas y es lo que no nos perdonan. No nos perdonan que en medio de las dificultades nos amparemos en el ejemplo de Fidel y de la Generación del Centenario; no nos perdonan que estemos hoy aquí, celebrando el aniversario 69 de la gesta del Moncada y preguntándole a la dirección del país qué más podemos hacer.